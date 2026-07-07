Video Pompierii români continuă lupta cu incendiile de vegetație din Franța. Mii de oameni au fost evacuați

Pompierii români din cadrul modulului național specializat de stins incendii de pădure au continuat misiunea de sprijinire a autorităților franceze, acționând în mai multe sectoare, în funcție de dinamica focului și de deciziile operative ale omologilor francezi.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), operațiunile de control și stingere sunt îngreunate de condițiile meteo și de starea terenului.

„Contextul operațional rămâne unul complex, caracterizat de reaprinderi și focare izolate, favorizate de vântul puternic și de vegetația uscată”, au transmis reprezentanții IGSU.

Pentru gestionarea situației, autoritățile franceze utilizează mijloace aeriene de stingere, în cooperare cu forțele terestre dispuse în zonele afectate. În acest cadru, echipajele române au avut ca sarcini supravegherea sectoarelor alocate, localizarea și lichidarea focarelor active, limitarea propagării flăcărilor și protejarea obiectivelor din zonă.

→ Imaginea 1/5: Incendii Franța FOTO IGSU

Linii de furtun de peste jumătate de kilometru

Din cauza reliefului, tehnicile de intervenție au necesitat deplasarea pe jos și extinderea rețelelor de alimentare cu apă.

„Intervențiile au presupus, în numeroase situații, accesul pedestru în zone greu practicabile, pe teren accidentat și versanți abrupți, unde autospecialele nu puteau ajunge. Pentru alimentarea dispozitivelor de stingere, salvatorii au realizat linii de furtun pe distanțe de aproximativ 500–600 de metri, astfel încât să poată interveni asupra focarelor aflate în zone izolate”, se arată în comunicatul IGSU.

Sursa Facebook / IGSU

Conform instituției, condițiile meteorologice au impus modificări constante în tactica de intervenție pe teren.

„Misiunile s-au desfășurat în condiții dificile, din cauza vântului puternic, care a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor și a impus adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție. Prin acțiunile desfășurate, pompierii români au contribuit la limitarea propagării incendiului și la protejarea obiectivelor vulnerabile din zonele afectate”, precizează IGSU.

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→ Imaginea 1/5: Incendii Franța FOTO IGSU

Intervenția se desfășoară în continuare sub coordonarea autorităților franceze, prin Mecanismul European de Protecție Civilă, pompierii români acționând alături de forțele locale „pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților și obiectivelor aflate în zonele de risc”.

Mii de persoane evacuate

Un incendiu de vegetație scăpat de sub control în sud-vestul Franței a impus evacuarea a 10.000 de persoane din aproximativ 24 de localități și sate din apropierea graniței cu Spania. Autoritățile au avertizat că rafalele puternice de vânt estimate pentru luni riscă să întețească și mai mult flăcările, potrivit CBC.

Incendiul a provocat rănirea a 16 persoane, printre care și patru pompieri, și a pârjolit aproximativ 4.600 de hectare în zona muntoasă a Pirineilor Francezi, conform informațiilor transmise pe platforma X de prefectul local, Pierre Regnault de la Mothe.

Sursa X / @InfosFrancaises

De cealaltă parte a graniței, în Spania, flăcările au distrus 2.200 de hectare — dintre care 97% în aria naturală protejată Les Gavarres. Totuși, autoritățile regionale au anunțat în weekend că situația s-a stabilizat și că incendiul va fi stins complet în cursul acestei săptămâni.

Poliția a arestat un angajat al unei firme subcontractate de guvernul regional din Catalonia. Acesta este suspectat că ar fi declanșat accidental incendiul în timp ce folosea un polizor unghiular (flex) pe marginea unui drum.

La sud de Catalonia, în provincia estică Castellón, alte 500 de persoane au fost evacuate de urgență după ce un incendiu de vegetație a pătruns în parcul național Sierra de Espadán, o zonă renumită pentru pădurile sale întinse de stejar de plută.