MAE îi avertizează pe românii aflați în Grecia. Zonele expuse incendiilor de vegetație

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că autoritățile elene au emis o alertă privind riscul ridicat de incendii de vegetație pentru miercuri, 22 iulie, în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit MAE, avertizarea a fost emisă de Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice din Grecia pe fondul temperaturilor foarte ridicate prognozate pentru ziua de miercuri.

Zonele vizate sunt Attica, Grecia Centrală (Beoția și Fthiotida) și Peloponez (Argolida și Corint).

„Cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste precauție și să urmeze instrucțiunile autorităților locale”, transmite Ministerul Afacerilor Externe.

În caz de urgență, românii aflați în Grecia pot apela Serviciul de Pompieri la numărul 199.

MAE precizează că informații actualizate privind evoluția incendiilor și recomandările de autoprotecție sunt disponibile pe site-ul Ministerului Protecției Civile și al Crizelor Climatice din Grecia.

Totodată, cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Atena și ale Consulatului General al României la Salonic, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru situații de urgență, românii au la dispoziție și telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Atena și ale Consulatului General al României la Salonic.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă, de asemenea, consultarea informațiilor de călătorie disponibile pe site-ul instituției și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă alerte și recomandări pentru românii aflați în străinătate.