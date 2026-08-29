 Cine a fost Sfântul Alexandru și de ce este sărbătorit pe 30 august | adevarul.ro
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Cine a fost Sfântul Alexandru și de ce este sărbătorit pe 30 august

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Sfântul Alexandru este prăznuit pe 30 august, zi în care numeroși români își sărbătoresc onomastica. Considerat unul dintre marii apărători ai credinței creștine, acesta a trăit în secolul al IV-lea și a fost patriarh al Constantinopolului. Numele său, care înseamnă „apărător al oamenilor”, a rămas până astăzi unul dintre cele mai răspândite, inclusiv în România.

Cine a fost Sfântul Alexandru și de ce este sărbătorit pe 30 august
Cine a fost Sfântul Alexandru și de ce este sărbătorit pe 30 august Foto: Episcopia Tulcii

Cine a fost Sf. Alexandru

Sfântul Alexandru s-a născut în jurul anului 239 și a fost ucenic al Sfântului Mitrofan, episcopul Constantinopolului. În anul 325, când împăratul Constantin cel Mare a convocat Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, Mitrofan, ajuns la o vârstă înaintată, nu a putut participa și l-a trimis pe Alexandru să îl reprezinte. La Sinod, Alexandru s-a numărat printre cei care au combătut învățăturile lui Arie, aflate în centrul uneia dintre cele mai importante controverse religioase ale epocii. După moartea Sfântului Mitrofan, Alexandru i-a urmat la conducerea Bisericii din Constantinopol.

Tradiția bisericească îi atribuie Sfântului Alexandru mai multe minuni, printre care vindecări și izgonirea demonilor. Se spune, de asemenea, că prin rugăciunile sale ar fi salvat Constantinopolul de la distrugere în timpul unei furtuni puternice. O altă relatare vorbește despre confruntarea sa cu un filosof păgân, pe care Alexandru l-ar fi făcut să amuțească prin rugăciune și care, ulterior, ar fi ales să se boteze.

Disputa în care a fost implicat Sfântul Alexandru pornea de la învățăturile lui Arie, care susținea că Iisus Hristos nu este de aceeași natură și egal cu Dumnezeu Tatăl. Potrivit surselor bisericești, Sfântul Alexandru a murit la vârsta de 98 de ani.

Numele românești sărbătorite pe 30 august

Pe 30 august își sărbătoresc onomastica, în primul rând, cei care poartă numele Alexandru și Alexandra. Sunt sărbătorite însă și mai multe forme derivate sau diminutive folosite în România.

Printre acestea se numără Alex, Andra, Sandra, Sandu, Sanda, Săndel, Alexandrina, Lixandru, Lixandra, Sașa, Alexie, Alexis, dar și variante precum Alessandro și Alessandra.

În calendarul ortodox, pe 30 august sunt pomeniți și Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, precum și Sfinții Ierarhi Alexandru, Ioan și Pavel cel Nou, patriarhi ai Constantinopolului.

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