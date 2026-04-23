Sfântul Gheorghe, sărbătorit pe 23 aprilie. Povestea martiriului și tradițiile care aduc noroc și protecție în această zi sfântă

Creștinii îl prăznuiesc pe 23 aprilie pe Sfântul Gheorghe, unul dintre cei mai venerați martiri ai creștinătății, considerat simbol al curajului și credinței neclintite. Sărbătoarea marchează ziua în care acesta a fost martirizat în timpul persecuțiilor ordonate de împăratul roman Dioclețian.

Creștinii îl prăznuiesc pe 23 aprilie pe Sfântul Gheorghe. FOTO: creștinortodox
Născut în Capadocia, într-o familie de creștini, Sfântul Gheorghe a rămas orfan de tată de la o vârstă fragedă, acesta fiind ucis pentru credința sa. Crescut în spirit creștin, Gheorghe a devenit un militar de rang înalt în armata imperială.

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, el a ales să își împartă averea săracilor și să își elibereze robii, după care s-a prezentat în fața împăratului pentru a-și mărturisi credința în Hristos. Gestul său a fost considerat o sfidare directă, iar consecințele au fost cumplite: a fost întemnițat, torturat și supus unor chinuri greu de imaginat.

Tradiția creștină vorbește despre numeroase minuni petrecute în timpul suferințelor sale: vindecări miraculoase, supraviețuirea unor tentative de otrăvire și chiar învierea unui mort, toate întărindu-i reputația de „Purtător de biruință”.

În cele din urmă, după ce a refuzat să renunțe la credința sa, Sfântul Gheorghe a fost condamnat la moarte și decapitat pe 23 aprilie, devenind unul dintre cei mai cinstiți martiri ai creștinătății.

Semnificația sărbătorii în tradiția populară

În credința populară românească, ziua de Sfântul Gheorghe marchează începutul simbolic al primăverii și al unui nou ciclu de viață. Este considerată o zi de protecție și reînnoire, în care natura „prinde putere”, iar gospodarii își îndreaptă atenția spre muncile agricole și îngrijirea animalelor.

Sfântul Gheorghe este văzut ca un ocrotitor al naturii, al animalelor și al oamenilor, dar și ca un apărător împotriva răului.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Gheorghe

Printre cele mai răspândite obiceiuri se numără împodobirea caselor și a porților cu ramuri verzi, simboluri ale vieții și protecției. Acestea sunt puse la uși, ferestre sau grajduri pentru a ține răul la distanță.

Un alt ritual cunoscut este spălatul cu rouă dimineața devreme sau scăldatul în apă curgătoare, considerate gesturi care aduc sănătate și purificare pentru întregul an.

Pentru păstori, această zi marchează scoaterea oilor la pășunat, însoțită de obiceiuri menite să asigure belșugul și sănătatea animalelor.

De asemenea, în unele regiuni, se aprind focuri rituale sau se rostesc descântece pentru alungarea spiritelor rele și pentru protecție. Se crede că nu este bine să se muncească în această zi, deoarece ar putea aduce ghinion sau probleme în gospodărie.

De ce se pune leuștean la ușă

În tradiția populară, leușteanul este considerat o plantă cu puteri protectoare. Așezat la ușă, la poartă sau la ferestre, acesta ar avea rolul de a ține la distanță spiritele rele și de a proteja gospodăria de ghinion.

Același obicei este întâlnit și în apropierea grajdurilor, unde se crede că leușteanul apără animalele de boli și de pierderea „sporului”.

Ce este bine să faci în această zi

Se spune că ziua de Sfântul Gheorghe influențează întregul an, motiv pentru care oamenii respectă mai multe tradiții: merg la biserică, aprind lumânări și se roagă pentru sănătate și noroc.

Totodată, există credința că nu este bine să se muncească în această zi, deoarece ar putea aduce ghinion sau probleme în gospodărie. În schimb, ritualurile de curățare, protecție și rugăciune sunt considerate aducătoare de liniște și prosperitate.

Superstiții păstrate din generație în generație

În unele zone, se spune că nu este bine să dormi mult în această zi, pentru a nu avea un an lipsit de energie. Fetele nemăritate obișnuiesc să pună busuioc sub pernă, în speranța că își vor visa ursitul.

De asemenea, există credința că anumite gesturi, precum aruncarea gunoiului sau muncile grele, pot aduce ghinion dacă sunt făcute pe 23 aprilie.

Pentru gospodari, ziua este legată și de animale. În unele locuri, vitele nu sunt mulse înainte de a fi scoase la pășune, pentru a nu pierde sporul sau laptele.

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a fost adus în România de la Muntele Athos, cu prilejul hramului Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman. Este pentru prima dată când aceste sfinte moaște ajung în țara noastră. Racla va rămâne la Mănăstirea Pantocrator până pe 28 aprilie.

