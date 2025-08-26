search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Chirie de 30.000 de euro pe lună pentru o companie din subordinea Ministerului Transporturilor. Ciprian Șerban: „Ce își doresc, hotel de 5 stele?”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, achită o chirie lunară de aproape 30.000 de euro pentru un spațiu modern din nordul Bucureștiului. Ministrul Ciprian Șerban a anunțat că angajații vor fi relocați în Palatul CFR.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, respinge argumentele conducerii CNIR FOTO: Facebook
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, respinge argumentele conducerii CNIR FOTO: Facebook

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), creată în 2016 pentru a prelua treptat contractele de autostrăzi de la CNAIR, funcționează efectiv abia din vara anului trecut. Atunci, angajații au fost mutați din Palatul CFR într-o clădire de birouri de pe strada Menuetului, Sector 1, dotată cu sisteme moderne de climatizare, porți de acces și spații generoase.

Pentru acest confort, compania plătește lunar 149.297 de lei (aproximativ 30.000 de euro) firmei GPP Consultanță Business și Proiectare SRL, deținută de Cristian Boboruta, potrivit unui răspuns transmis Main News. 

Directorul CNIR: „Oamenii trebuie să se simtă confortabil”

Directorul general al companiei, Gabriel Budescu, susține că închirierea spațiului a fost singura soluție la acel moment, întrucât Palatul CFR era aglomerat și oferea condiții improprii.

„În momentul când am preluat eu compania, erau angajați câțiva colegi și erau cam înghesuiți prin minister. (…) Ministerul nu avea spații libere, doar un birou foarte mic, iar condițiile nu erau bune. (…) Sediul în care suntem acum a fost închiriat după o procedură în care prețul a fost cel mai mic ofertat, sub prețul bugetat”, a explicat Budescu.

El a subliniat că își dorește un spațiu adaptat cerințelor moderne: „Mi-aș dori o clădire în condiții de confort, respectiv climatizare centralizată, acces controlat cu cartelă și sisteme de securitate. (…) Oamenii trebuie să se simtă confortabil la locul de muncă. La mine în birou, la etajul 7, era crăpătură între plafon și perete de băgai mâna. Nu e un mediu în care să performezi”.

Reacția ministrului: „Nu mi se pare normal să plătim chirie la un privat”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, respinge argumentele conducerii CNIR și spune că angajații companiei vor fi mutați înapoi în Palatul CFR.

Sunt condiții improprii în Palatul CFR? Dar ce își doresc, hotel de 5 stele? (…) Le-am cerut ca până la sfârșitul anului să își încheie contractul acolo. Nu mi se pare normal să plătim chirie la un privat atât timp cât noi avem, în clădirea noastră, spații pe care la rândul nostru le închiriem altor privați. În momentul acesta nu există suficient spațiu, dar peste o lună se vor mai elibera birouri”, a declarat Șerban pentru Main News.

Fost secretar de stat: „Toți trebuie să facem un mic efort”

Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, recunoaște că Palatul CFR nu avea spații disponibile, dar consideră că, odată ce acestea se eliberează, CNIR trebuie relocată acolo pentru a evita cheltuielile suplimentare.

Din ce știu, nu mai exista spațiu fizic pentru CNIR în Palatul CFR. Ei ar fi vrut să își facă un sediu cu banii pe care îi aveau, ca să nu plătească chirie, însă nu s-a aprobat această variantă. (…) Dacă se găsește un spațiu în Ministerul Transporturilor, de ce nu? În perioada aceasta cu toții trebuie să facem un mic efort. Este o perioadă de turbulențe economice”, a declarat Cosma.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Cetățenii români au cheltuit mai mulți bani la jocurile noroc, în primele 6 luni ale anului 2025. Ce arată datele INS despre cheltuielile de cazare
gandul.ro
image
Caz revoltător! Nou-născut, luat la o oră după naștere de la mamă, pe motiv că aceasta are traume
mediafax.ro
image
Salarii lunare de aproape 8.000 de euro la stat. Guvernul vrea să înființeze o nouă agenție de securitate
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 € după taxarea la CASS. Top 10 pensii din ţară
observatornews.ro
image
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici intră pe piața din România. În ce orașe vor fi deschise
playtech.ro
image
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți bani a obținut patronul FCSB: dezvăluirile lui Dumitru Dragomir
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Azi se afișează rezultatele finale, după contestație, ale examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă 2025
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Lovitură pentru românul cu cea mai mare pensie! A pierdut mii de euro din suma primită lunar
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
Prințul Harry și mama sa, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Noi acuze împotriva Prințului Harry: ”E așa disperat după bani, că urmează și un documentar despre Prințesa Diana”
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”

OK! Magazine

image
Nunta regală care a luat pe toată lumea prin surprindere! Prințul în vârstă de 41 de ani s-a căsătorit cu aleasa inimii lui

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență