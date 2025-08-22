Foto Ministrul Transporturilor, în vizită pe șantierul Autostrăzii Moldovei, alături de Ilie Bolojan. Când se va putea circula pe întreaga autostradă

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a vizitat vineri, 22 august, șantierul Autostrăzii Moldovei (A7), tronsonul Focșani-Bacău, alături de premierul Ilie Bolojan.

„Am verificat astăzi, alături de Prim Ministrul Ilie Bolojan și constructorul român Dorinel Umbrărescu, UMB Grup, lucrările de pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7), tronsonul Focșani-Bacău.

Toate loturile dintre Focșani și Pașcani, însumând circa 173 de kilometri, sunt construite de antreprenorul român UMB. Costurile estimate pentru aceste tronsoane se ridică la aproximativ 11 miliarde de lei, fără TVA. În prezent, lucrările pe cele șase șantiere active din această secțiune avansează într-un ritm susținut”, a transmis ministrul.

→ Imaginea 1/5: Autostrăzii Moldovei (A7), tronsonul Focșani-Bacău/FOTO: Facebook

Până în prezent, peste 100 de kilometri din totalul de 319 km ai tronsonului Ploiești – Pașcani au fost deschiși circulației, adaugă Ciprian Șerban.

„Conform planificării, întreaga autostradă va fi finalizată și dată în folosință până în august 2026, permițând circulația neîntreruptă pe autostradă între București și Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 de kilometri.

Pentru respectarea termenului de finalizare, este esențial ca finanțarea prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să fie asigurată în mod constant pe întreaga durată a lucrărilor.

Odată finalizat, acest proiect de infrastructură va facilita deplasările rapide și sigure, contribuind semnificativ la dezvoltarea economică și conectivitatea regiunii”, mai transmite acesta.

Lotul 4 Focșani-Bacău, parte din Autostrada A7 Ploiești-Siret, este împărțit la rândul său în 3 loturi:

Lot 1 Focșani - Domnești Târg, 35,60 km. Constructor desemnat în noiembrie 2022: consorțiul Spedition UMB SRL - SA&PE Construct SRL - Tehnostrade SRL, durată execuție: 30 luni. Contract semnat în decembrie 2022, termen de deschidere: 2025

Lot 2 Domnești Târg - Răcăciuni, 38,78 km. Constructor desemnat în noiembrie 2022: consorțiul Spedition UMB SRL - SA&PE Construct SRL - Tehnostrade SRL, durată execuție: 30 luni. Contract semnat în decembrie 2022, termen de deschidere: 2025

Lot 3 Răcăciuni - Bacău, 21,52 km. Constructor desemnat în noiembrie 2022: consorțiul Spedition UMB SRL - SA&PE Construct SRL - Tehnostrade SRL, durată execuție: 30 luni. Contract semnat în decembrie 2022, termen de deschidere: 2025

Valoarea totală pentru cele trei loturi este de 6,51 miliarde de lei fără TVA.