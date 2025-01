„Am devenit incomod”. Tensiuni legate de lansarea licitaţiilor pentru ultimele tronsoane din Autostrada A8

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale pentru Investiţii Rutiere (CNIR), Cătălin Urtoi, îi cere directorului general al CNIR, Gabriel Budescu, să deblocheze ultimele trei loturi de pe Letcani-Ungheni (A8) „dacă dorește” și îi sugerează să o facă până pe 31 Ianuarie 2025.

Într-o postare pe Facebook, Cătălin Urtoi, a încercat să lămurească „un aspect astfel încât toate lucrurile să fie cât se poate de clare și să nu se mai invoce tot felul de situații!”.

„Ține strict de decizia Directorului General CNIR”

Potrivit acestuia, „în condițiile în care cele trei documente SUNT AVIZATE intern de toate direcțiile încă din data de 17.01.2025”, „ține strict de decizia Directorului General CNIR și de nimeni altcineva” decizia de transmitere a documentației pentru aprobare către CA CNIR cu privire la necesitatea și oportunitatea privind demararea procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii Contractului de Proiectare și Execuție lucrări pentru obiectivul de Investiții Autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni:

Tronson 3 Lețcani (DN28) - DN24 (Iași),

Tronson 4 DN24 (Iași) - Golaești și

Tronson 5 Golaești- Vamă Ungheni.

„Dacă domnul Director General CNIR ar fi avut intenția să nu blocheze acest proiect, atunci l-ar fi introdus pe ordinea de zi a ședinței convocate de dumnealui în data de 29 Ianuarie 2025, așa cum a avut grijă să introducă alte 6(șase) proiecte!”, spune Cătălin Urtoi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al CNIR mai precizează că aceste proiecte introduse se referă la supervizări pentru Dex Bacău-Piatra Neamț, trei loturi din Dex Filiași-Tg.Jiu și cele două loturi din Moțca-Lețcani, în condițiile în care aceste proiecte sunt abia în faza incipientă a licitațiilor de Proiectare și Execuție.

„Mi se sugerează să nu mai stau așa mult pe la companie”

Urtoi susține că a devenit incomod:

„Concluzia: Directorul General CNIR ar putea să deblocheze cele trei loturi de pe Letcani-Ungheni dacă dorește! Încă mai are timp să le transmită la CA pentru ședința din 31 Ianuarie 2025! Toate aceste informații sunt exacte, iar un Președinte de CA preocupat le cunoaște! Deoarece sunt prea preocupat pentru unii, am devenit incomod și atunci mi se sugerează să nu mai stau așa mult pe la companie sau pur și simplu s-a propus REVOCAREA mea!NU renunț și merg până în pânzele albe, căci știu că am dreptate! (...). Mai menționez că NU mă interesează poziția de Director General, așa cum încearcă unele persoane să transmită prin diverse birouri! Eu sunt om de cuvânt!”.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al CNIR menționează că și proiectul Ploiești-Brașov este foarte întârziat.