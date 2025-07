Actualul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, este acuzat cǎ ar fi dat mită de șase ori înainte să reclame faptele la Parchet. Ministrul susține ca a anunțat autoritățile când a constatat ca are loc o infracțiune.

Potrivit Europa Liberă, în 2012, Ciprian Șerban, actual ministru PSD al Transporturilor, ar fi dat mită de cel puțin șase ori unor angajați ai Ocolului Silvic Răducăneni, județul Iași, înainte de a denunța faptele și a colabora cu procurorii. Reclamația la procurori ai fi venit după ce ar fi fost amenințat că va fi reclamat pentru nerespectarea unui contract.

O situație similară a dus la demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier după ce a recunoscut că a dat „șpagă de supraviețuire” într-un alt caz de corupție legat de ANAF.

Contract câștigat prin interpus

În martie 2012, Șerban, atunci în vârstă de 26 de ani, controla de facto firma Eden Star Forest SRL, care a câștigat o licitație publică pentru lucrări de împădurire, în valoare de peste 650.000 de lei. Lucrările ar fi fost realizate de localnici coordonați de angajați ai Ocolului Silvic Răducăneni cărora Șerban le-ar fi oferit bani în numerar - 3% din valoarea fiecărei facturi, sumă pe care justiția a catalogat-o drept mită.

Jurnaliștii Europa libera au prezentat și înregistrări audio-video din dosar, unde dintre ele fiind o negociere dintre Șerban și șeful district Nicolae Balint.

Șase plăți fără știrea Parchetului

Documentele din dosar arată că, între mai și august 2012, Șerban ar fi efectuat șase plăți către Balint, în valoare totală de aproximativ 3.400 de lei. Ultima plată, de 600 de lei, a avut loc pe 25 septembrie 2012, sub supravegherea procurorilor, în cadrul unui flagrant. A fost momentul în care fostul șef de district a fost prins în timp ce primea mită.

Pentru că a denunțat cazul înainte ca Parchetul să înceapă cercetarea penală, Șerban nu a fost pus sub acuzare pentru plățile anterioare, un beneficiu oferit de Codul de Procedură Penală denunțătorilor.

Explicațiile ministrului

Ministrul Transporturilor a transmis, într-o postare pe Facebook, mai multe explicații: „În derularea unui contract comercial, în anul 2012, am lucrat cu muncitori zilieri, pe care îi treceam în Registrul pentru Zilieri și pe care îi plăteam zilnic, evidențiind aceste plăți în contabilitate”.

Ministrul afirmă că a observat ulterior „că reprezentanții Ocolului Silvic [...] rețineau sume de bani care nu se justificau”, motiv pentru care a sesizat autoritățile.

„Am sesizat inclusiv Direcția Silvică despre aceste plăți și am depus o plângere la autoritățile în drept, atașând și înregistrările conversațiilor”, a adăugat acesta.

„Ulterior, am văzut în presă că și alți demnitari sau oameni politici au sesizat autoritățile în astfel de situații. Încurajez ca toți cei care se confruntă cu astfel de situații să le demaște, pentru că doar astfel putem scăpa de acest flagel”.

Ciprian Șerban a mai transmis presei: „În momentul în care am constatat că are loc o infracțiune, am anunțat autoritățile în drept precum și conducerea Direcției Silvice. Tot ceea ce a urmat a fost în coordonarea acestora.”

Acuzațiile foștilor angajați silvici

Pe de altă parte, fostul șef de district Nicolae Balint, pensionat între timp, susține că a fost „tras pe sfoară” de ministrul Transporturilor: „Toată vara a fost în regulă până când, din cauza secetei, înspre toamnă, am hotărât să renunțăm la niște lucrări. Atunci s-a revoltat și ne-a dat în judecată. [...] Eu i-am dat un ultimatum că îi fac reclamație, că sunt oameni de plătit. El a organizat flagrantul”, a declarat Balint pentru Europa Liberă.

Balint susține că a acceptat să se implice în lucrările atribuite firmei lui Șerban pentru că „nu era altă soluție”, iar „sângele de silvicultor” nu l-a lăsat să abandoneze împădurirea.