Avertisment oficial: Banii necheltuiți de pe cardul educațional vor fi retrași curând. Ce pot cumpăra părinții

Ministerul Educației și Cecercetării (MEC) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) îi avertizează pe părinții beneficiari de sprijin pentru achizițiia de rechizite școlare că sumele pentru anul școlar 2024-2025 necheltuite până la sfârșitul acestei luni vor fi retrase.

În anul școlar 2024-2025, aproximativ 670.000 preșcolari și elevi au beneficiat de ajutorul destinat achiziționării de rechizite și alte produse necesare frecventării grădiniței și școlii. Sumele, 500 lei/an școlar, au început să fie încărcate în decembrie 2024. Sfârșitul acestei luni este termenul limită pentru cheltuirea sumelor.

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, reamintesc părinților că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024–2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025. (...) Termenul limită menționat este reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru luarea unor măsuri în domeniul educației, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, sumele care nu vor fi utilizate până la data de 31 august 2025 vor fi retrase automat din conturi de către emitenții cardurilor și nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari”, avertizează reprezentanții MIPE.

Și Miniterul Educației și Cercetării a făcut apel, pe site-ul propriu, către părinții care au încărcate aceste carduri educaționale și care nu au cheltuit sumele virate să valorifice sumele până la sfârșitul verii.

Acordarea sprijinului, prin alimentarea unor carduri electronice care au fost distribuite părinților, este asigurată din Programul Incluziune și Demnitate Socială, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Programul va continua și în anii următori, pentru a garanta accesul egal la educație pentru toți copiii din România, anunță MIPE.

De acest sprijin în valoare de 500 lei/an școlar beneficiază preșcolarii înscriși în învățământul de stat (vârsta între 3 și 6 ani), precum și elevii din ciclul primar și gimnazial de stat, din familiile în care venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, să fie – în medie – de maximum 50 % din salariul de bază minim brut pe țară.

Părinții pot cumpăra exclusiv rechizite școlare (papetărie, caiete, stilouri, ghiozdane, materiale pentru pictură etc.) și articole de vestimentație utile pentru școală (îmbrăcăminte și/sau încălțăminte), neexistând posibilitatea de a retrage de pe acest card sumele.