Marți, 26 August 2025
Adevărul
Chef Horia Manea: greșeala pe care să nu o faci niciodată când prăjești papanași

Publicat:

Papanașii cu dulceață rămân desertul preferat al românilor, iar mulți cred că doar la restaurant ies pufoși și aurii. Chef Horia Manea demontează acest mit și arată că pot fi preparați la fel de bine acasă, dacă respecți pașii corecți. Secretul stă chiar în modul în care sunt prăjiți, iar o singură greșeală îți poate strica întregul desert.

Papanași
Papanași

Care sunt ingredientele folosite pentru papanași?

O să avem nevoie pentru această rețetă de 500 grame de brânză de vaci, 300 grame de făină, 2 ouă, 10 grame bicarbonat de sodiu, coajă de lămâie, sare, 200 grame de smântână și 150 grame de dulceață.

„Amestecăm brânza de vaci cu ouăle, zahărul vanilat, coaja de lămâie și punem foarte puțină sare. Amestecăm foarte bine totul și adăugăm bicarbonatul de sodiu. Combinăm ingredientele și punem făină la final. Trebuie să avem un aluat lipicios, pe care să îl ținem la frigider timp de 2 sau 3 zile. Ne punem în palme făină și spargem aluatul în două bile, una mai mare și una mai mică. O tăvălim pe cea mare în făină, iar cu degetul facem o gaură în mijloc pentru a forma papanașul. Ajustăm totul cu mâinile, iar într-o tigaie punem ulei”, ne-a explicat chef Horia Manea.

Mare grijă la prăjirea papanașilor

Horia Manea recomandă ca uleiul să nu fie foarte incins pentru ca papanașii să se prăjească atât la exterior, cât și la interior. De asemenea, la final, chef-ul ne-a recomandat să folosim smântână acră și dulceață de afine pentru a ne bucura de un gust autentic.

„Uleiul nu trebuie să fie foarte încins, căci papanașii se vor prăji la exterior, iar în interior nu o să fie pătrunși. Bila cea mică se lasă normal. Punem ambele bucăți de aluat în tigaie, le prăjim pe ambele părți, de preferat 3 minute cu 3 minute.

Ulterior, papanașii se scot din tigaie și se pun pe un servețel ca să se ducă surplusul de ulei. La final îi punem pe o farfurie și îi servim cu smântână acră și dulceață, de preferat de afine, din plin”, a punctat chef-ul.

Citește mai departe rețeta completă pe Click.ro

Societate

