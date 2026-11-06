 Cererile pentru ajutorul de încălzire se depun până pe 20 noiembrie. Cine beneficiază de sprijinul financiar | adevarul.ro
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Cererile pentru ajutorul de încălzire se depun până pe 20 noiembrie. Cine beneficiază de sprijinul financiar

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Persoanele singure și familiile cu venituri reduse care doresc să beneficieze de ajutorul pentru încălzirea locuinței începând din luna noiembrie 2026 trebuie să depună cererile și documentele justificative la primăria de domiciliu până la data de 20 noiembrie 2026.

Completare cerere
Cerere ajutor de încălzire Foto: Adevărul

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) recomandă solicitanților să depună documentele din timp, pentru a beneficia de sprijin încă din prima lună a sezonului rece 2026–2027.

Potrivit ANPIS, cererile înregistrate după data de 20 noiembrie vor fi luate în considerare pentru acordarea ajutorului începând cu luna decembrie 2026.

Unde și cum se depun cererile

Cererea, care reprezintă și o declarație pe propria răspundere, trebuie depusă la primăria localității sau a sectorului municipiului București în care se află locuința. Documentele pot fi transmise individual sau, după caz, prin intermediul asociației de proprietari.

Formularele necesare sunt disponibile la sediile primăriilor și pot fi publicate și pe site-urile autorităților administrației publice locale.

Persoanele care solicită atât ajutorul pentru încălzirea locuinței, cât și suplimentul pentru energie trebuie să bifeze ambele opțiuni în formularul de solicitare.

Cine poate beneficia de sprijin

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie se acordă în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare.

Eligibilitatea este stabilită în funcție de veniturile nete lunare, componența familiei, sistemul de încălzire utilizat și bunurile deținute. Beneficiarii pot fi atât familiile, cât și persoanele singure care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru sezonul rece 2026–2027, respectiv în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. În schimb, suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, în funcție de sursele de energie utilizate.

Cum se face plata ajutorului

Plata celor două forme de sprijin este asigurată de ANPIS, prin agențiile teritoriale.

Pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, gazele naturale și energia electrică, ajutorul este decontat lunar furnizorului și scăzut din valoarea facturii beneficiarului.

În cazul încălzirii cu combustibili solizi și/sau petrolieri, suma aferentă întregului sezon rece sau lunilor rămase din sezon, în funcție de data solicitării, este acordată integral, într-o singură tranșă, în luna decembrie.

Consumatorii vulnerabili pot primi și un tichet de energie de 50 de lei

Pe lângă ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie, consumatorii vulnerabili pot beneficia, până la 31 decembrie 2026, și de tichetul de energie în valoare de 50 de lei pe lună, destinat achitării facturilor la energia electrică.

Acest sprijin este acordat în conformitate cu prevederile OUG nr. 35/2025, cu modificările și completările ulterioare. Cererea pentru obținerea tichetului poate fi transmisă prin aplicația EPIDS sau depusă la primărie.

ANPIS le recomandă persoanelor interesate să se adreseze primăriilor de domiciliu pentru a afla ce documente trebuie să pregătească, cum pot completa corect formularele și care sunt modalitățile disponibile pentru depunerea solicitărilor.

Autoritatea atrage atenția asupra importanței completării tuturor rubricilor corespunzătoare beneficiilor de asistență socială solicitate, pentru evitarea întârzierilor în procesarea cererilor.

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