Video Ajutor pentru încălzire și supliment pentru energie. Ministrul Muncii spune de când pot fi depuse cererile și când încep plățile

Persoanele și familiile cu venituri mici pot beneficia și în acest sezon rece de ajutorul pentru încălzirea locuinței și de suplimentul pentru energie, a anunțat sâmbătă ministrul Muncii, Florin Manole. Cererile se depun la primăria localității de domiciliu, iar plățile vor începe din luna decembrie.

„Familiile şi persoanele cu venituri mici pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Suplimentul pentru energie se oferă lunar, pe tot parcursul anului”, a precizat Florin Manole.

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), pot beneficia de aceste ajutoare familiile sau persoanele singure care au un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană (pentru familie); sau un venit de până la 2.053 lei (pentru persoanele singure).

Ajutorul se acordă în baza dispoziției primarului și se adresează celor care nu dețin alte bunuri sau proprietăți semnificative.

„Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depunela primăria primăria localităţii pe raza careia se află locuinţa solicitantului. Formularele pot fi obţinute de la sediul şi site-ul primăriei sau de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/al municipiului Bucureşti”, a precizat ANPIS, într-un comunicat de presă.

Plățile încep în decembrie

ANPIS va efectua plățile pentru aceste beneficii prin intermediul agențiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025.

În sezonul rece anterior, ANPIS a efectuat aproximativ 2 milioane de plăți, cu o valoare totală de 1,03 miliarde lei.

Cele mai multe ajutoare au fost pentru:

- încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri – peste 1,5 milioane de beneficiari (911 milioane lei);

- gaze naturale – peste 160.000 de ajutoare (35 milioane lei);

- energie electrică – peste 270.000 de ajutoare (76 milioane lei);

- energie termică – aproximativ 38.000 de ajutoare (10 milioane lei).

În total, în ultimii patru ani, numărul ajutoarelor acordate a depășit 6,7 milioane, iar valoarea totală a plăților a fost de aproximativ 3,67 miliarde lei.