search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Ajutor pentru încălzire și supliment pentru energie. Ministrul Muncii spune de când pot fi depuse cererile și când încep plățile

0
0
Publicat:

Persoanele și familiile cu venituri mici pot beneficia și în acest sezon rece de ajutorul pentru încălzirea locuinței și de suplimentul pentru energie, a anunțat sâmbătă ministrul Muncii, Florin Manole. Cererile se depun la primăria localității de domiciliu, iar plățile vor începe din luna decembrie.

Ajutorul se adresează persoanelor vulnerabile. FOTO: Shutterstock
Ajutorul se adresează persoanelor vulnerabile. FOTO: Shutterstock

„Familiile şi persoanele cu venituri mici pot depune cereri pentru ajutorul de încălzire şi suplimentul pentru energie. Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Suplimentul pentru energie se oferă lunar, pe tot parcursul anului”, a precizat Florin Manole.

Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), pot beneficia de aceste ajutoare familiile sau persoanele singure care au un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană (pentru familie); sau un venit de până la 2.053 lei (pentru persoanele singure).

Ajutorul se acordă în baza dispoziției primarului și se adresează celor care nu dețin alte bunuri sau proprietăți semnificative.

„Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depunela primăria primăria localităţii pe raza careia se află locuinţa solicitantului. Formularele pot fi obţinute de la sediul şi site-ul primăriei sau de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială/al municipiului Bucureşti”, a precizat ANPIS, într-un comunicat de presă.

Plățile încep în decembrie

ANPIS va efectua plățile pentru aceste beneficii prin intermediul agențiilor teritoriale, începând cu luna decembrie 2025.

În sezonul rece anterior, ANPIS a efectuat aproximativ 2 milioane de plăți, cu o valoare totală de 1,03 miliarde lei.

Cele mai multe ajutoare au fost pentru:

- încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri – peste 1,5 milioane de beneficiari (911 milioane lei);

- gaze naturale – peste 160.000 de ajutoare (35 milioane lei);

energie electrică – peste 270.000 de ajutoare (76 milioane lei);

- energie termică – aproximativ 38.000 de ajutoare (10 milioane lei).

În total, în ultimii patru ani, numărul ajutoarelor acordate a depășit 6,7 milioane, iar valoarea totală a plăților a fost de aproximativ 3,67 miliarde lei.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
digi24.ro
image
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
stirileprotv.ro
image
Horoscop 2 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII găsesc dragoastea
gandul.ro
image
George Simion, după vandalizarea sediului AUR: Nu voi accepta să fiu împușcat
mediafax.ro
image
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
fanatik.ro
image
Ucraina a lovit conducta „Ring” a Rusiei, de lângă Moscova, o rută cheie pentru aprovizionarea cu petrol
libertatea.ro
image
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
prosport.ro
image
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
playtech.ro
image
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Dezvăluirea momentului! Fostul soț al doctoriţei Ștefania Szabo a ajuns în fața instanței
romaniatv.net
image
Ministrul Muncii anunță că se depun cereri pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie! Plățile se fac începând din decembrie
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Horoscopul săptămânii 3-9 noiembrie 2025. Uite cum te va afecta Mercur Retrograd
click.ro
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Centrala electrică a Fabricii de hârtie şi mucava Piatra Neamţ, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Modernizarea accelerată a României Mari cu ajutorul utilajelor și motoarelor aduse din Germania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Horoscopul săptămânii 3-9 noiembrie 2025. Uite cum te va afecta Mercur Retrograd

OK! Magazine

image
Alina-Maria a României, superbă în costum popular. Prințesa ne arată cum poate fi purtată o ie la un eveniment de seară

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?