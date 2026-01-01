Cele mai eficiente soluții contra mahmurelii: de la clasica zeamă de varză la trucuri surprinzătoare

Consumul de alcool crește în toată lumea pe parcursul Sărbătorilor de Iarnă, dar la pachet cu o seară memorabilă vine de multe ori mahmureala. Profesioniști din cele mai diverse domenii vin cu recomandări despre cum se poate trece mai ușor peste acest episod mai neplăcut.

De la sandvișuri cu bacon până la băi cu gheață, toate au fost încercate de cei disperați să scape de urmările unei nopți „dificile”. Evident, nu există soluție magică, mai ales aplicabilă oricui. Există totuși o mulțime de sugestii pentru a evita durerile de cap și starea de letargie de după, care în cazul unora chiar dau rezultatele bune.

Decembrie a fost o lună plină de petreceri, șampanie și vin, iar acum plătim factura cu o mahmureală care pare că nu se mai termină. Dar nu dispera, spun cei de la The Sunday Times, care au întrebat mai multe vedete — de la bucătari celebri la nutriționiști și DJ-i — cum să-ți revii rapid după o noapte de distracție. Iată cele mai bune metode.

Sandvișul clasic cu bacon, vedeta zilei

Angela Hartnett, bucătar Michelin, consideră că un sandviș gustos este suficient pentru a scăpa de ziua chinuitoare de după. „Un sandviș cu bacon și ou pe pâine albă, simplă, e tot ce îți trebuie. Nu pâine fancy, nu meniuri gourmet — doar confort, rapid și eficient”, spune ea. Chiar așa să fie? Evident, părerea ei nu este împărtășită de alții. De fapt, pare că fiecare are propria idee despre cum se poate scăpa mai ușor.

AJ Odudu, prezentatoare TV vine cu o idee poate cam ciudată. Pentru ea, mahmureala nu este deloc ieftină, iar soluția nu este cea mai obișnuită. „Mahmureala mea e scumpă. În noaptea următoare beau electroliți cu apă și țin post până seara, când savurez supă miso și un festin de sushi. Peștele gras și orezul lipicios sunt adevărata mâncare sănătoasă după mahmureală.”

Băi cu gheață și kefir

Margot Henderson, chef Shoreditch, bea apă caldă și își bagă capul într-o găleată cu apă cu gheață. Nu este o glumă, așa cum dă asigurări, doar că, de fapt, nici nu se limitează la asta: „Îmi bag capul într-o găleată cu gheață și apă, beau apă caldă și kefir. Până la prânz nu mănânc nimic, iar apoi colțunași chinezești cu prietenii”, spune Henderson.

Soluția nutriționistului este de fiecare dată aceeași: moderație și probiotice. Dr. Federica Amati nu face excepție. Ce nu spune cu subiect și predicat este care ar fi soluțiile, atunci când se întrece măsura: „Cel mai bun remediu? Bea puțin sau deloc alcool. Hidratarea ajută, la fel și anumite probiotice care reduc efectele acetaldehidei.”

PrePear și mâncare picantă

Hannah Crosbie recomandă un suc coreean de care puțini au auzit. Sucul coreean PrePear sau o mâncare picantă ar veni de hac mahmurelii. Oare așa să fie? Srosbie dă asigurări că lucrurile chiar așa stau: „Sucul coreean PrePear sau mâncarea picantă pot alunga mahmureala. În Chinatown, o oală de pui fierbinte e ideală pentru efectul de ‘saună’ fără să te dezbraci.”

Rosemary Ferguson are o strategie care nu dă greș: planificarea mahmurelii. Asta înseamnă ca atunci când știi că va urma o noapte cu excese culinare și alcool mult să îți pregătești dinainte terenul pentru a doua zi.

Rosemary Ferguson spune așa: „Pregătește tot dinainte: supă, avocado, ouă, pâine. Bea apă cu electroliți și ia suplimente pentru ficat. Acceptă recuperarea completă și ia-ți o zi de odihnă.”

DJ Paulette știe cum e să pierzi nopțile prin cluburi. „Somn, analgezice și multă apă. Mahmureala severă te învață că băutul e un joc de fraieri”, e recomandarea sa.

Hannah Sharman-Cox, cocktail queen, are propria opinie: „Clasa de spinning sau Pilates. Nu e plăcut, dar trece mahmureala și rămâne o satisfacție personală.”

Sam Kandel este altruistă chiar și când durerea de cap cauzată de mahmureală nu-i dă pace. Și are propria soluție: gătitul pentru alții. „Treaba mea preferată: gătesc o masă elaborată pentru alții. Te concentrezi pe altceva decât durerea și primești un final blând al zilei”, ar fi soluția minune.

În concluzie, fie că preferi comfort food, hidratare intensivă, băi cu gheață sau sport dur, un lucru e sigur: experții știu ce funcționează. Iar dacă vrei să eviți total mahmureala? Moderația rămâne cea mai bună strategie.

Ce se întâmplă cu organismul după o noapte de excese

Medicii vorbesc de la bun început despre cauzele mahmurelii, iar de aici urmează soluțiile. Evident, se știe că alcoolul provoaca mahmureala, dar efectele sale băuturii asupra organismului sunt mult mai complexe. Dar de ce se ajunge la mahmureală?

Medicii explică din start că atunci când consumăm alcool în cantități mari, corpul este afectat. Așa apare deshidratarea, pentru că alcoolul, se știe, este diuretic. Practic, alcoolul reduce eliberarea hormonului vasopresina, responsabil cu echilibrarea fluidelor corpului. Iar asta duce imediat la deshidratare, dar se poate merge până la hipovolemie, în cazuri mai grave, provocând sete, oboseală și dureri de cap. Apoi, de remarcat dezechilibrul electrolitic. Organismul uman are nevoie de anumite substanțe chimice, numite electroliți. Doar că alcoolul duce la urinare excesivă, iar în acest fel organismul elimină o cantitate mare de electroliți, provocând un dezechilibru. Pentru refacerea electroliților, se recomandă multivitamine si minerale.

O altă fațetă a mahmurelii ține de problemele gastro-intestinale. Alcoolul irită mucoasa stomacului și a intestinelor, încetinește rata digestiei, iar astfel cresc substanțele grase din secretiile hepatice, stomacale și ale pancreasului. Astfel apare senzația de greață, vărsături și dureri de stomac. Nu în ultimul rând alcoolul poate duce la un nivel de zahăr scăzut. Pe măsură ce organismul procesează alcoolul, acesta produce acid lactic, dar acest acid lactic reduce producția de zahăr din sânge. Așa se ajunge la oboseală, foame, transpirație excesivă și frisoane.

Ce se recomandă pentru mahmureală

Foarte mulți recomandă după o noapte de excese celebra zeamă de varză murată. Varza murată pusă peste iarnă de gospodine face minuni, spun unii. Alții recomandă consumul de alimente ușoare cu un conținut moderat de carbohidrați complecși. Aici intră pâinea prăjită și biscuiții, iar prin consumul lor se va stimula nivelul scăzut de zahăr din sânge. În acest caz, greața ar trebui să dispară sau măcar să fie redusă.

Tot pentru cazurile de mahmureală se recomandă consumul de lichide non-alcoolice precum apă sau sucuri. Ținta este evident evitarea deshidratării. De pe lista cu recomandări nu puteau lipsi odihna pentru reducerea oboselii și administrarea suplimentelor alimentare.