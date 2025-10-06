search
Cele 5 Românii ale lui Caramitru: „Cu excepția României comuniste, restul ne putem coaliza fără trădători pro-ruși"

Publicat:

Cea mai mare problemă e România comunistă care devine treptat radical AUR-istă/cegist ceaușistă, susține economistul Andrei Caramitru. Celelalte patru Românii, spune acesta, se pot coaliza, România lumpenilor, a micilor meseriași, a corporatiștilor și a marelui antreprenoriat.

Sunt cinci Românii care se intersectează foarte puțin, crede Caramitru. FOTO: Adevarul
Economistul a scris pe rețelele sociale că există 5 Românii:

„Există 5 Românii separate, care nu se intersectează aproape deloc”, este de părere cunoscutul economist Andrei Caramitru. Este vorba despre: România comunistă; România corporatist-oengist-academic-moralistă; micul meseriaș / antreprenor; antreprenoriatul mediu/mare; lumpenii.

România comunistă vs România corporatistă

În continuare, economistul descrie foarte plastic fiecare dintre Româniile enumerate:

1) România comunistă - cea care funcționează „pe tipar ceaușist și acum. Zone întregi roșii, mai degrabă rurale, sub baroni PSD în general. Acolo există bugetari, pensionari și asistați sociali - aproape nimeni la privat. Ești șmecher dacă ești apropiat sau parte din rețelele de partid. Daca nu ești - și nu te pui bine cu nomenclatura - ești terminat” – explică el.

Din punct de vedere electoral, acesta este bazinul tradițional al PSD. Acesta însă, spune Caramitru, „devine gradual radical AUR-rist, dar mai degrabă cegist ceaușist nu simionist trumpist. BOR e integrată la nivel aproape total cu zona asta - de acolo vin banii și de acolo vin enoriașii captivi. ”

2) România corporatist-oengist-academic-moralistă este formată din „oameni din orașele mari, educați, mimetici cu stânga din vest (deși se cred și se declară de dreapta)”.

Din punct de vedere electoral, acesta este bazinul USR, care are însă un maxim de vreo 15%, deoarece „atâția sunt în total”. „Sunt profund detestați de toate celelalte bule. În interiorul bulei ăsteia ai hiper progresiștii de la noi vreo 2-3% din total care reușesc să facă de rahat întreaga bulă de fapt (sunt justificarea pe care o au ceilalți ca să deteste toată bula)” – explică economistul.

România micului meseriaș și România lumpenilor

3) România micului meseriaș / antreprenor fără educație înaltă dar cu ceva bani – este formată din electricieni, tiriști, uberiști, coafeze, onlyfans, clanuri.

„Sunt foarte mulți - au bani câteodată mai mulți decât cei din corporații - dar sunt hiper frustrați ca nu sunt reprezentați deloc politic. Vor să conducă țara cumva și să fie respectați. Hardcore AUR. Fani Andrew Tate și Trump. Detestă profund la nivel visceral temele moraliste din clipuri taxi și pe fiecare din cei care apar acolo - dar detesta și PSD. Se identifică cu Simion mai degrabă dar le plac și ăia din clanul Corduneanu ca sunt “șmecheri tată””- explică Caramitru.

Citește și: „România nu e unde arată INS”. Andrei Caramitru acuză că statul amână intenționat trecerea la noile cărți electronice de identitate

4) România antreprenoriatului mediu/mare, bugetărimea și pensionarii urbani, angajații stabili din privatul non-corporatist. Această Românie vrea stabilitate și reforme graduale, nu revoluții isterice. „Nu le plac nici comuniștii rurali, nici hipsterii oengiști isterici. Nu le place nici USR, nici PSD, nici AUR. Votanți ND și îl plac pe Bolojan . În mare parte foști / actuali peneliști sau votanți Băse sau fani mai degrabă Baconschi / Papahagi decât Diana Buzoianu. Dar și votanți PSD urbani pentru primari “care fac treaba” de tip Băluță/Negoiță”, detaliază economistul.

5) România lumpenilor. „Ăștia sunt ăia amărâți de tot, pe care statul nu îi ajută cu nimic, profund needucați și deconectați de la orice rețea pe aici. Băieți tineri frustrați fără job fără prietenă care zac în casă cu părinții, boschetari rurali de la birt care nu au știut nici măcar să obțină un ajutor social, rromii, părți imense din diaspora care pendulează între joburi mizere în vest și satul lor depopulat”, descrie el.

Aceștia pot fi recunoscuți după cele 4 cuvinte din vocabular pe care le folosesc obsesiv: marș, blugi, banane, mucușor. „Ei vor distrugere completă a orice, să fie dat foc ca să ia de la bogați să fure “să se facă dreptate”, sunt profund disperați dar nu pot articula nimic logic. Masă de manevră politică pentru AUR pentru că nimeni altcineva nu le vorbește (înainte votau mai degrabă USR când a fost faza cu puie / 10 august sau nu votau deloc). Detesta profund PSD și partidele clasice”, explică Caramitru.

„Bula României corporatist-oengist-academic-moralistă e microscopică”

Asta e realitatea”, concluzionează el și îi critică pe cei din „bulutză”, adică România corporatist-oengist-academic-moralistă, care refuză realitatea aceasta și cred ca toți trebuie sa fie și să gândească ca ei: „Sunt mulți în categoria asta în vest (dar și acolo în picaj) pentru ca în vest 55% din populație are educație universitară și 70-80% stau in urban (la noi e 15 educație academică și 55% urban ; total diferit). Bulutza e microscopică la noi și prea elitista și prea mimetică”.

Caramitru susține că din orice bula am fi, „cât timp nu înțelegem ca trebuie alianțe - la final vom pierde.”

El crede că toată lumea ar trebui să înțeleagă ca singura și unica problemă e zona 1 – zona, România comunistă. De ce? „Pentru că nu are nici o treabă cu realitatea și reprezintă ceaușismul târziu, hoitul anilor 80 care se descompune în interiorul societății. Restul ne putem coaliza - cât timp nu există pro ruși trădători. Cu ăia nu există nicio punte posibilă și nicio toleranță posibilă.”

Societate

