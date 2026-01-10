Performanță remarcabilă pentru tenisul de masă românesc. Tinerii tricolori au obținut cinci medalii la turneul de la Linz

Sportivii din România au obținut un total de cinci medalii la turneul WTT Youth Contender de la Linz, potrivit informațiilor transmise de Federația Română de Tenis de Masă.

La categoria U19, una dintre semifinale a adus față în față colegi din loturile naționale, într-un duel decisiv pentru calificarea în finală. Bianca Mei-Roșu, alături de partenerul său din Portugalia, Tiago Abiodun, a gestionat mai bine momentele-cheie ale seturilor și a câștigat confruntarea cu 3-0 (12-10, 11-9, 11-7) în fața cuplului format din Robert Istrate și Andreea Băiașu, care a încheiat competiția cu medaliile de bronz.

La U15, România a avut reprezentanţi în ambele semifinale

Nadalia Ionaşcu şi partenerul german Tien Nghia Phong au disputat un meci de mare intensitate cu perechea Richard Feber/Adela Brhelova (Cehia) şi au urcat pe podium cu medaliile de bronz, după ce au pierdut cu 1-3 (14-12, 9-11, 4-11, 10-12).

Kariss Şerban şi partenerul german Tim Toetz s-au calificat în finala U15 cu o prestaţie solidă în faţa perechii Ondrej Moravek/Laura Marsickova, pe care au învins-o cu 3-1 (9-11, 11-9, 11-9, 11-9).

Medalia de bronz a dominat

La câteva ore de la bronzul obţinut la U19 dublu mixt, Robert Istrate a reuşit aceeaşi clasare şi la U17 simplu masculin. Învingător de cinci ori în grupe şi pe tabloul principal, tricolorul a avut parte de un meci echilibrat cu Francesco Trevisan (Italia), cu momente în care fiecare a avut iniţiativa, însă cu ultimele schimburi care au aparţinut adversarului, scor 2-3 (11-9, 10-12, 8-11, 11-9, 9-11), conform news.ro.

Matei Niţă a cucerit prima medalie la competiţia din Austria, după ce a câştigat de patru ori în cadrul probei de U13 simplu masculin. Bronzul i-a revenit, în urma semifinalei pierdute în faţa lui Louis Fegerl (Austria), scor 0-3 (4-11, 2-11, 4-11).

Cu medalia de bronz a încheiat ziua şi Bianca Toma, cu un parcurs până în semifinala de U13 simplu feminin. Clasată pe primul loc în grupa din care a făcut parte, tricolora a câştigat spectaculos în sferturile de finală şi a cedat în penultimul act cu Elina Hu (Elveţia), scor 0-3 (3-11, 2-11, 6-11).