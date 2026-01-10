search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Performanță remarcabilă pentru tenisul de masă românesc. Tinerii tricolori au obținut cinci medalii la turneul de la Linz

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sportivii din România au obținut un total de cinci medalii la turneul WTT Youth Contender de la Linz, potrivit informațiilor transmise de Federația Română de Tenis de Masă.

Sportivii români au câştigat cinci medalii Foto/FRTM
Sportivii români au câştigat cinci medalii Foto/FRTM

La categoria U19, una dintre semifinale a adus față în față colegi din loturile naționale, într-un duel decisiv pentru calificarea în finală. Bianca Mei-Roșu, alături de partenerul său din Portugalia, Tiago Abiodun, a gestionat mai bine momentele-cheie ale seturilor și a câștigat confruntarea cu 3-0 (12-10, 11-9, 11-7) în fața cuplului format din Robert Istrate și Andreea Băiașu, care a încheiat competiția cu medaliile de bronz.

La U15, România a avut reprezentanţi în ambele semifinale

Nadalia Ionaşcu şi partenerul german Tien Nghia Phong au disputat un meci de mare intensitate cu perechea Richard Feber/Adela Brhelova (Cehia) şi au urcat pe podium cu medaliile de bronz, după ce au pierdut cu 1-3 (14-12, 9-11, 4-11, 10-12).

Kariss Şerban şi partenerul german Tim Toetz s-au calificat în finala U15 cu o prestaţie solidă în faţa perechii Ondrej Moravek/Laura Marsickova, pe care au învins-o cu 3-1 (9-11, 11-9, 11-9, 11-9).

Medalia de bronz a dominat

La câteva ore de la bronzul obţinut la U19 dublu mixt, Robert Istrate a reuşit aceeaşi clasare şi la U17 simplu masculin. Învingător de cinci ori în grupe şi pe tabloul principal, tricolorul a avut parte de un meci echilibrat cu Francesco Trevisan (Italia), cu momente în care fiecare a avut iniţiativa, însă cu ultimele schimburi care au aparţinut adversarului, scor 2-3 (11-9, 10-12, 8-11, 11-9, 9-11), conform news.ro.

Matei Niţă a cucerit prima medalie la competiţia din Austria, după ce a câştigat de patru ori în cadrul probei de U13 simplu masculin. Bronzul i-a revenit, în urma semifinalei pierdute în faţa lui Louis Fegerl (Austria), scor 0-3 (4-11, 2-11, 4-11).

Cu medalia de bronz a încheiat ziua şi Bianca Toma, cu un parcurs până în semifinala de U13 simplu feminin. Clasată pe primul loc în grupa din care a făcut parte, tricolora a câştigat spectaculos în sferturile de finală şi a cedat în penultimul act cu Elina Hu (Elveţia), scor 0-3 (3-11, 2-11, 6-11).

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
digi24.ro
image
Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”
gandul.ro
image
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Daniela Silivaș, singura gimnastă din România medaliată la toate probele la o ediție a Jocurilor Olimpice. Ce face astăzi
fanatik.ro
image
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
libertatea.ro
image
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
digisport.ro
image
Mobilizare totală la Londra: se alocă sute de milioane de lire pentru trupele britanice care ar putea ajunge în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt"
observatornews.ro
image
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
cancan.ro
image
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
prosport.ro
image
Impozitul pe un hectar de teren în 2026. Cât plătesc acum românii
playtech.ro
image
Ratarea lui Nicolae Stanciu din AC Milan – Genoa 1-1, studiu de caz pentru sportivii români. Ce spune un psiholog despre „mentalitatea de victimă istorică”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Franţa a reacționat rapid. Macron a luat decizia instant, după anunțul făcut de Trump
digisport.ro
image
Semnal din interiorul PNL către Ilie Bolojan: 'E obligatoriu să vină acest plan de relansare! Nu mai putem să creștem taxe' EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Amendă de 1.800 de lei și certificat de înmatriculare reținut pentru anvelopele greșite pe ...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Vortexul polar și-a schimbat traseul. Zonele din România unde lovesc ninsorile abundente în orele următoare – HARTĂ
romaniatv.net
image
Ne luăm adio de la cele 4 anotimpuri? Anunțul care răstoarnă tot ce știam
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal
click.ro
image
Cutremur la Pro TV! Irina Rimes pleacă de la Vocea României! Motivul pentru care artista ar fi renunțat la juriu după 8 ani
click.ro
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal

OK! Magazine

image
Cum a inversat piramida alimentară noua administrație Trump. Robert F. Kennedy Jr: ”Mesajul meu e clar, mâncați alimente adevărate!”

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!