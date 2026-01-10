Fotbal, bani și rivalitate. Adrian Mititelu povestește culisele tranzacției de milioane cu Gigi Becali. Care este, de fapt, povestea reală a transferului lui Andrea Compagno

Deși relația dintre Adrian Mititelu și Gigi Becali a fost marcată de-a lungul timpului de conflicte și declarații acide, drumurile celor doi s-au intersectat de mai multe ori și în planul afacerilor din fotbal.

Un exemplu relevant este transferul atacantului Andrea Compagno, care a ajuns la FCSB în vara lui 2022. Clubul din București a plătit atunci 1,5 milioane de euro pentru jucătorul italian, însă Mititelu nu a fost deloc încântat de faptul că acesta urma să îmbrace tricoul unei rivale din competiția internă.

Compagno s-a impus rapid și a devenit unul dintre cei mai eficienți atacanți ai FCSB din ultimii ani, dar aventura sa la echipă s-a încheiat după doar două sezoane.

„I-am cerut 1.5 milioane de euro lui Becali, ca să nu-l dau!”

La aproape trei ani și jumătate de la acea mutare, Adrian Mititelu a revenit asupra subiectului și a explicat contextul în care s-a realizat transferul, recunoscând că nu și-ar fi dorit ca jucătorul să ajungă la formația bucureșteană.

„Nu am mai vorbit de mult cu Andrea Compagno în mod direct, doar prin intermediari. Mi-a părut foarte rău când a văzut că s-a accidentat, un băiat de nota 11 pentru mine. Va rămâne unul dintre fotbaliștii cu cele mai mari caractere de când sunt eu în fotbal. Era punctual, profesionist, atașat de club, predispus la efort. Se bucura și când era pe bancă, deși sunt mulți atacanți care nu fac asta. Are sufletul curat.

„Când a accepgtat, n-am mai avut ce să fac!”

Nu știu ce a fost atunci... (n.r. cu transferul la FCSB). Îmi pierdusem reperele, fusesem în detenție. Aveam chestia asta: 'Domne, că nu am vândut jucători, deși avusesem oferte'. Eu i-am cerut lui Gigi Becali suma de 1,5 milioane de euro ca să nu-l dau. Sincer vă spun. Nici nu mă gândeam că se face transferul.

În momentul în care mi-a acceptat, eu nu am mai avut ce să fac. Toată săptămâna l-am refuzat. Nici nu știam ca urmează să se închidă perioada de transferuri. Eu tot spuneam că nu este de vânzare, dar Gigi Becali mi-a spus că îmi dă 1,5 milioane de euro. Eram convins că nu dă. A plecat el și l-am adus pe Blănuță, care a confirmat, o inspirație!”, a spus Adrian Mititelu, conform digisport.ro.

Regretul lui Adrian Mititelu după plecarea lui Andre Duarte

Adrian Mititelu a vorbit deschis despre una dintre deciziile pe care le regretă în ultimii ani, recunoscând că, privind înapoi, ar fi procedat diferit în cazul lui Andre Duarte. Patronul FCU Craiova a subliniat că el a fost cel care l-a adus pe fundașul portughez în fotbalul românesc, în vara lui 2022, atunci când jucătorul a sosit liber de contract de la Estrela Amadora.

La doi ani și jumătate distanță de acel moment, Mititelu a mărturisit că regretă plecarea fotbalistului și consideră că, dacă ar fi anticipat evoluția ulterioară, ar fi făcut un efort financiar mai mare pentru a-l păstra în lot, admițând că situația putea fi gestionată diferit.

„Eu am lucrat foarte bine cu Andre Duarte. A fost acel moment legat de contract. Am avut și discuții personale cu el. A fost un jucător mare pentru Craiova, dar și pentru campionatul din România. Îmi pare rău că nu am putut face mai mult în acea perioadă.

„FCU Craiova ar fi avut alt destin cu Andre Duarte în echipă!”

Dacă m-aș întoarce în timp, cu mintea de acum, dădeam cei 250.000 de euro pe care i-a cerut agentul ca să semneze în continuare cu noi. Dacă anticipam, cu siguranță dădeam banii ăia. Eu cred că FCU Craiova ar fi fost o altă echipă și ar fi avut un alt destin cu Andre Duarte în echipă. Să știți că un jucător poate influența pozitiv o întreagă echipă.

Acum trebuie să fie și mai bun pentru că este mai matur. E bun pentru echipele care atacă, el are viteză foarte bună și se poziționează foarte bine în teren. El închide spațiile adversarilor pe contraatac!”, a mai spus Adrian Mititelu.

Duarte s-a adaptat rapid și a devenit o piesă importantă pentru echipa din Bănie, evoluând în 45 de partide într-un singur sezon și lăsând o impresie foarte bună în Superliga. Totuși, aventura sa la Craiova a fost una scurtă, despărțirea producându-se după doar un an.