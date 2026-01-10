search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fotbal, bani și rivalitate. Adrian Mititelu povestește culisele tranzacției de milioane cu Gigi Becali. Care este, de fapt, povestea reală a transferului lui Andrea Compagno

0
0
Publicat:

Deși relația dintre Adrian Mititelu și Gigi Becali a fost marcată de-a lungul timpului de conflicte și declarații acide, drumurile celor doi s-au intersectat de mai multe ori și în planul afacerilor din fotbal.

Culisele afacerilor dintre Becali și Mititelu Foto/Colaj Mediafax-Arhivele Adevărul
Culisele afacerilor dintre Becali și Mititelu Foto/Colaj Mediafax-Arhivele Adevărul

Un exemplu relevant este transferul atacantului Andrea Compagno, care a ajuns la FCSB în vara lui 2022. Clubul din București a plătit atunci 1,5 milioane de euro pentru jucătorul italian, însă Mititelu nu a fost deloc încântat de faptul că acesta urma să îmbrace tricoul unei rivale din competiția internă.

Compagno s-a impus rapid și a devenit unul dintre cei mai eficienți atacanți ai FCSB din ultimii ani, dar aventura sa la echipă s-a încheiat după doar două sezoane.

„I-am cerut 1.5 milioane de euro lui Becali, ca să nu-l dau!”

La aproape trei ani și jumătate de la acea mutare, Adrian Mititelu a revenit asupra subiectului și a explicat contextul în care s-a realizat transferul, recunoscând că nu și-ar fi dorit ca jucătorul să ajungă la formația bucureșteană.

Nu am mai vorbit de mult cu Andrea Compagno în mod direct, doar prin intermediari. Mi-a părut foarte rău când a văzut că s-a accidentat, un băiat de nota 11 pentru mine. Va rămâne unul dintre fotbaliștii cu cele mai mari caractere de când sunt eu în fotbal. Era punctual, profesionist, atașat de club, predispus la efort. Se bucura și când era pe bancă, deși sunt mulți atacanți care nu fac asta. Are sufletul curat.

„Când a accepgtat, n-am mai avut ce să fac!”

Nu știu ce a fost atunci... (n.r. cu transferul la FCSB). Îmi pierdusem reperele, fusesem în detenție. Aveam chestia asta: 'Domne, că nu am vândut jucători, deși avusesem oferte'. Eu i-am cerut lui Gigi Becali suma de 1,5 milioane de euro ca să nu-l dau. Sincer vă spun. Nici nu mă gândeam că se face transferul.

În momentul în care mi-a acceptat, eu nu am mai avut ce să fac. Toată săptămâna l-am refuzat. Nici nu știam ca urmează să se închidă perioada de transferuri. Eu tot spuneam că nu este de vânzare, dar Gigi Becali mi-a spus că îmi dă 1,5 milioane de euro. Eram convins că nu dă. A plecat el și l-am adus pe Blănuță, care a confirmat, o inspirație!”, a spus Adrian Mititelu, conform digisport.ro.

Regretul lui Adrian Mititelu după plecarea lui Andre Duarte

Adrian Mititelu a vorbit deschis despre una dintre deciziile pe care le regretă în ultimii ani, recunoscând că, privind înapoi, ar fi procedat diferit în cazul lui Andre Duarte. Patronul FCU Craiova a subliniat că el a fost cel care l-a adus pe fundașul portughez în fotbalul românesc, în vara lui 2022, atunci când jucătorul a sosit liber de contract de la Estrela Amadora.

La doi ani și jumătate distanță de acel moment, Mititelu a mărturisit că regretă plecarea fotbalistului și consideră că, dacă ar fi anticipat evoluția ulterioară, ar fi făcut un efort financiar mai mare pentru a-l păstra în lot, admițând că situația putea fi gestionată diferit.

Eu am lucrat foarte bine cu Andre Duarte. A fost acel moment legat de contract. Am avut și discuții personale cu el. A fost un jucător mare pentru Craiova, dar și pentru campionatul din România. Îmi pare rău că nu am putut face mai mult în acea perioadă.

„FCU Craiova ar fi avut alt destin cu Andre Duarte în echipă!”

Dacă m-aș întoarce în timp, cu mintea de acum, dădeam cei 250.000 de euro pe care i-a cerut agentul ca să semneze în continuare cu noi. Dacă anticipam, cu siguranță dădeam banii ăia. Eu cred că FCU Craiova ar fi fost o altă echipă și ar fi avut un alt destin cu Andre Duarte în echipă. Să știți că un jucător poate influența pozitiv o întreagă echipă.

Acum trebuie să fie și mai bun pentru că este mai matur. E bun pentru echipele care atacă, el are viteză foarte bună și se poziționează foarte bine în teren. El închide spațiile adversarilor pe contraatac!”, a mai spus Adrian Mititelu.

Duarte s-a adaptat rapid și a devenit o piesă importantă pentru echipa din Bănie, evoluând în 45 de partide într-un singur sezon și lăsând o impresie foarte bună în Superliga. Totuși, aventura sa la Craiova a fost una scurtă, despărțirea producându-se după doar un an.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
digi24.ro
image
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
stirileprotv.ro
image
Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”
gandul.ro
image
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Daniela Silivaș, singura gimnastă din România medaliată la toate probele la o ediție a Jocurilor Olimpice. Ce face astăzi
fanatik.ro
image
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
libertatea.ro
image
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
digisport.ro
image
Mobilizare totală la Londra: se alocă sute de milioane de lire pentru trupele britanice care ar putea ajunge în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt"
observatornews.ro
image
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
cancan.ro
image
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
prosport.ro
image
Impozitul pe un hectar de teren în 2026. Cât plătesc acum românii
playtech.ro
image
Ratarea lui Nicolae Stanciu din AC Milan – Genoa 1-1, studiu de caz pentru sportivii români. Ce spune un psiholog despre „mentalitatea de victimă istorică”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Franţa a reacționat rapid. Macron a luat decizia instant, după anunțul făcut de Trump
digisport.ro
image
Semnal din interiorul PNL către Ilie Bolojan: 'E obligatoriu să vină acest plan de relansare! Nu mai putem să creștem taxe' EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Cât câștigă un șofer de TIR în România, Germania, Spania sau Italia. Meseria la mare căutare și în 2026
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Vortexul polar și-a schimbat traseul. Zonele din România unde lovesc ninsorile abundente în orele următoare – HARTĂ
romaniatv.net
image
Ne luăm adio de la cele 4 anotimpuri? Anunțul care răstoarnă tot ce știam
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal
click.ro
image
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Profimedia jpg
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cuuum?! Ce face ea în fața ușii??”
clickpentrufemei.ro
Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum a inversat piramida alimentară noua administrație Trump. Robert F. Kennedy Jr: ”Mesajul meu e clar, mâncați alimente adevărate!”

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!