Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
Frustrarea lui Andrei Caramitru privind măsurile de austeritate: „Oamenii vor reforme, nu doar să gestionăm contabil problema"

Economistul Andrei Caramitru susține că fără patru măsuri de reformă esențiale economia României nu va fi salvată. „Trebuie și reforme, oamenii să înțeleagă ca se schimbă ceva, nu doar gestionam contabil problema”, arată el. 

Andrei Caramitru susține că lipsește reforma adevărată. FOTO: Inquam Photos
Economistul Andrei Caramitru explică de ce nu vom avea un deficit sub 8% în ciuda creșterilor de taxe.

Răspunsul e simplu și ține de doi factori majori:

1. Impactul real al măsurilor fiscale. Astfel, spune economistul, când taxele sau scăderile de costuri se manifestă doar pe 3-4 luni, nu pe întreg anul și impactul, inevitabil, reprezintă doar o treime sau un sfert din total.

2. Supraîncărcarea bugetului cu facturi din infrastructură: „O problemă uriașă este supra-contractarea pe zona de construcții și infrastructură. Contracte semnate fără să existe banii și acuma ăia trimit facturile și nu există bani. Fără nici o măsură ar fi fost un deficit cu mult peste 10% anul ăsta. Trebuie plătite o parte din facturi (care sunt extra buget e nenorocire) - și nu au ce face, există contracte și dacă nu ar plăti toate firmele din industria aia ar da faliment în lanț”, detaliază Caramitru.

Important este cum vor arăta cifrele anul viitor și în ce măsură există șanse reale să coborâm deficitul spre 5-6%, spune Caramitru și se arată optimist: „e posibil cred”.

Problema reală: lipsa de reforme

Adevărata frustrare a lui Caramitru vine însă din altă parte: lipsesc reformele structurale. „Trebuie și reforme, oamenii să înțeleagă ca se schimbă ceva nu doar gestionam contabil problema”, susține economistul.  

Sunt patru direcții esențiale, conform acestuia, în ceea ce privește reformele:

1. Reforma teritorială – avem prea multe unități administrative, care înseamnă costuri uriașe și ineficiență. Fără o reașezare a structurii teritoriale, aproape toată povara bugetară rămâne neschimbată.

2. Privatizarea și eficientizarea companiilor de stat – multe sunt găuri negre, susținute artificial din bani publici.

3. Reforma colectării TVA – fie prin split TVA, fie prin reverse charge, pentru a se îmbunătăți colectarea TVA.

4.Stimularea creditării mediului privat – relaxarea normelor bancare și un rol mai flexibil al BNR ar ajuta capitalul să circule acolo unde creează valoare, nu să rămână blocat.

„Țara asta nu știu în ce formă va exista peste 10 ani”

„Fără aceste patru măsuri, nu există reformă de fapt, nicio schimbare profundă. Dar deh nu există consens la nivel de sistem și nu cred că Nicușor Dan susține punctele acestea, PSD și o parte din PNL în niciun caz. Nimeni nici măcar nu le discută”, este de părere Caramitru.

În lipsa acestor reforme, despre care spune că trebuie să vorbim mai mult, Caramitru se arată sceptic cu privire la viitorul țării: „Altfel e pierdere de vreme și țara asta nu știu în ce formă va exista peste 10 ani”.

