Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Ger extrem în România: temperaturile scad până la -18 grade. Zeci de persoane, la spital după ce au alunecat pe gheață

Zilele acestea, România se află sub cod galben de ger, cu temperaturi minime de până la -18 grade Celsius. Gheața depusă pe străzi le dă bătăi de cap atât șoferilor, cât și pietonilor, iar în Iași zeci de oameni au ajuns la spital într-o singură zi, după ce au alunecat.

Meteorologii anunță că va fi ger și zilele următoare/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Meteorologii anunță că va fi ger și zilele următoare/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, sâmbătă, 10 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a țării, geroasă dimineața în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, iar noaptea în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte. În nordul Moldovei, gerul va persista și în timpul zilei.

În celelalte regiuni, valorile termice din timpul zilei se vor situa în general peste cele specifice perioadei.

Cerul va avea înnorări și vor fi precipitații în sud, sud-est și local în restul teritoriului. În regiunile sudice, la început vor fi ploi și lapoviță și izolat se va depune polei, iar noaptea vor predomina ninsorile. În extremitatea de sud și de sud-est se va depune strat de zăpadă, în general de 5–15 cm (echivalent în apă de 10–15 l/mp). În celelalte zone, ninsorile vor fi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări seara și noaptea în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze în general de 40–55 km/h, viscolind ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor încadra între –11 grade în nordul Moldovei și 10 grade în sudul litoralului, iar cele minime vor fi cuprinse între –18 și 0 grade. Izolat va fi ceață cu depunere de chiciură.

În București, cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă, mai ales noaptea, de aproximativ 5 cm. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de –5…–4 grade.

Duminică, 11 ianuarie, meteorologii au anunțat că vremea va deveni deosebit de rece în toată țara, geroasă mai ales dimineața și noaptea în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, iar izolat și în celelalte regiuni.

Cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații, mai ales sub formă de ninsoare la munte și în Maramureș, local în Banat, Transilvania, Oltenia și Muntenia și pe arii restrânse în rest.

Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în sud-vest, sud și est, precum și la munte, cu viteze de 40–50 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 60–70 km/h, viscolind ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor situa între –11 și 1 grad, cu cele mai ridicate valori în Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse în general între –16 și –6 grade. Izolat se va forma ceață cu depunere de chiciură.

În Capitală, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de –4…–2 grade, iar cea minimă de –6…–5 grade.

Gheața depusă dă bătăi de cap atât șoferilor, cât și pietonilor

În Cluj, un șofer de camion a pierdut controlul autocamionului şi s-a oprit într-un magazin de pe marginea drumului Și traficul feroviar a fost afectat, scrie Observator News.

O garnitură care trebuia să vină de Budapesta la Bucureşti a avut întârziere de 9 ore.

Drumul de la Galaţi la Arad a durat...o zi şi o noapte. „Noi suntem plecaţi de la Galaţi, a avut şi ăla întârziere, am stat în Bucureşti, am pierdut legătura iniţială, ne-am urcat în ăsta. Suntem plecaţi de 27 de ore. Cred că am bătut recordul", mărturiseşte o femeie.

La Rânca, drumarii nu au reuşit să facă faţă viscolului de ieri dimineaţă. La prânz, însă, a ieşit soarele pentru turişti. După mai multe zile în care a fost viscol la munte, turiştii se pot bucura de vremea frumoasă. Cu toate acestea, autoritățile recomandă şoferilor să conducă cu atenţie şi să fie bine echipaţi.

Potrivit Digi24, în Iași, în ultimele zile, zeci de persoane au ajuns la spital cu răni, după ce au alunecat pe gheață.

„În general, e vorba de cădere în curte sau cădere pe stradă, iar rezultatul este fractură, entorsă, luxație, contuzii”, explică Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

„Mi-am rupt și mâna. Am venit la spital că am căzut jos”, spune o femeie.

„Uitați-vă și dumneavoastră ce-i aici, dacă faci un pic... Trebuie să fii un pic de balerin, ca să nu apuci să ajungi la Ortopedie”, e de părere altcineva.

Și în Cluj-Napoca au fost sute de cazuri de pacienți care au ajuns la spital cu fracturi sau entorse.

