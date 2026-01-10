Liderul suprem al Iranului a plasat serviciile de securitate în stare de alertă maximă. Oficial: „Și-a pus soarta în mâinile Gardienilor Revoluției”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a plasat serviciile de securitate ale țării în stare de alertă maximă, în contextul în care protestele amenință să răstoarne regimul. Acesta a ordonat Gardienilor Revoluției (IRGC) să preia controlul asupra înăbușirii protestelor, pe fondul temerilor că ar putea avea loc dezertări în rândul forțelor armate regulate și ale poliției, relatează The Telegraph.

Relatari sugerează că serviciile de securitate vânează polițiștii care au refuzat să tragă asupra demonstranților. Grupul pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, a raportat că Republica Islamică a arestat mai mulți membri ai forțelor de securitate care au refuzat ordinele de a trage asupra protestatarilor.

Oficialii iranieni au declarat că țara se află în stare de alertă mai ridicată decât în timpul războiului cu Israelul, anul trecut, și că „orașe subterane antirachetă” au fost, de asemenea, activate pentru a face față amenințărilor externe.

Vineri seară, premierul britanicKeir Starmer a emis o declarație comună cu omologii săi din Franța și Germania, Emmanuel Macron și Friedrich Merz, condamnând uciderea civililor.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va ataca Iranul dacă acesta continuă să folosească violența împotriva protestatarilor. Vineri, el a avertizat că „îi va lovi foarte puternic acolo unde îi doare... asta nu înseamnă trupe pe teren. Nu vrem să se întâmple asta”.

„Iranul are mari probleme. Mi se pare că oamenii preiau controlul asupra anumitor orașe, lucru pe care nimeni nu l-ar fi crezut posibil acum câteva săptămâni”, a subliniat el.

El a adăugat: „Le spun liderilor iranieni că ar fi bine să nu înceapă să tragă, pentru că și noi vom începe să tragem.”

Cel puțin șase persoane au murit, iar clădiri guvernamentale au fost incendiate în timpul protestelor de joi seară, când autoritățile s-au confruntat cu cele mai ample demonstrații de la izbucnirea protestelor la sfârșitul anului trecut.

Președintele SUA a sugerat că Khamenei ar putea părăsi țara, pe fondul unor rapoarte conform cărora iranienii discută despre înlăturarea liderului suprem pentru a salva regimul.

Vorbind public pentru prima dată de la 3 ianuarie, Khamenei a ținut vineri un discurs în care l-a avertizat pe Trump să „se concentreze asupra problemelor din țara sa” și chiar sugerând că „arogantul” lider american ar putea fi „răsturnat”.

El a insistat că Republica Islamică „nu va da înapoi” în fața „teroriștilor interni” care iau parte la protestele din întreaga țară.

Vineri, navele de război iraniene s-au alăturat navelor chineze și rusești în apele sud-africane pentru exerciții navale planificate în largul coastei Cape Town – exerciții militare care riscă să deterioreze și mai mult relațiile Pretoriei cu Washingtonul.

Protestele din din Iran au intrat vineri în a 13-a zi, autoritățile arestând peste 2.277 de persoane, inclusiv cel puțin 166 de minori și 48 de studenți. Grupurile pentru drepturile omului au raportat că numărul morților a crescut la 62 de la începutul protestelor pe 28 decembrie.

Liderul suprem nu va părăsi țara, spun oficialii

Regimul iranian se află în „modul de supraviețuire”, însă oficialii insistă totuși că Khamenei nu are de gând să părăsească țara și au respins rapoartele care sugerează contrariul. Cei apropiați insistă că „astfel de afirmații nu sunt deloc concordante cu caracterul său”.

„Nu va părăsi Teheranul chiar dacă avioane B-52 zboară deasupra”, a declarat un oficial.

Un alt oficial iranian de rang înalt a declarat pentru The Telegraph: „Liderul a ordonat Sepah [IRGC] să rămână la cel mai înalt nivel de pregătire – chiar mai ridicat decât în timpul războiului din iunie.”

„El este în contact mai strâns cu IRGC decât cu armata sau poliția, deoarece consideră că riscul de dezertări în cadrul IRGC este aproape inexistent, în timp ce ceilalți au dezertat anterior. Și-a pus soarta în mâinile IRGC.”

Oficialii sunt îngrijorați că o eventuală intervenție a lui Trump ar putea declanșa ceea ce au descris drept un război „apocaliptic”. Oficialul a declarat: „Orașele subterane de rachete ale IRGC – care au fost menținute în mod deliberat intacte în timpul războiului de 12 zile – sunt toate în alertă maximă. De data aceasta, va fi foarte diferit.”

IRGC a dezvăluit patru orașe subterane pentru rachete din 2015. Jurnaliștii din presa de stat au fost conduși în vehicule cu geamuri întunecate, iar specificațiile complete rămân clasificate. Se crede că o parte din situri sunt situate în vestul Iranului, pentru a permite potențiale atacuri asupra Israelului.