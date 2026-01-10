search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Liderul suprem al Iranului a plasat serviciile de securitate în stare de alertă maximă. Oficial: „Și-a pus soarta în mâinile Gardienilor Revoluției”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a plasat serviciile de securitate ale țării în stare de alertă maximă, în contextul în care protestele amenință să răstoarne regimul. Acesta a ordonat Gardienilor Revoluției (IRGC) să preia controlul asupra înăbușirii protestelor, pe fondul temerilor că ar putea avea loc dezertări în rândul forțelor armate regulate și ale poliției, relatează The Telegraph.

image

Relatari sugerează că serviciile de securitate vânează polițiștii care au refuzat să tragă asupra demonstranților. Grupul pentru drepturile omului Hengaw, cu sediul în Norvegia, a raportat că Republica Islamică a arestat mai mulți membri ai forțelor de securitate care au refuzat ordinele de a trage asupra protestatarilor.

Oficialii iranieni au declarat că țara se află în stare de alertă mai ridicată decât în timpul războiului cu Israelul, anul trecut, și că „orașe subterane antirachetă” au fost, de asemenea, activate pentru a face față amenințărilor externe.

Vineri seară, premierul britanicKeir Starmer a emis o declarație comună cu omologii săi din Franța și Germania, Emmanuel Macron și Friedrich Merz, condamnând uciderea civililor.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va ataca Iranul dacă acesta continuă să folosească violența împotriva protestatarilor. Vineri, el a avertizat că „îi va lovi foarte puternic acolo unde îi doare... asta nu înseamnă trupe pe teren. Nu vrem să se întâmple asta”.

„Iranul are mari probleme. Mi se pare că oamenii preiau controlul asupra anumitor orașe, lucru pe care nimeni nu l-ar fi crezut posibil acum câteva săptămâni”, a subliniat el.

El a adăugat: „Le spun liderilor iranieni că ar fi bine să nu înceapă să tragă, pentru că și noi vom începe să tragem.”

Cel puțin șase persoane au murit, iar clădiri guvernamentale au fost incendiate în timpul protestelor de joi seară, când autoritățile s-au confruntat cu cele mai ample demonstrații de la izbucnirea protestelor la sfârșitul anului trecut.

Președintele SUA a sugerat că Khamenei ar putea părăsi țara, pe fondul unor rapoarte conform cărora iranienii discută despre înlăturarea liderului suprem pentru a salva regimul.

Vorbind public pentru prima dată de la 3 ianuarie, Khamenei a ținut vineri un discurs în care l-a avertizat pe Trump să „se concentreze asupra problemelor din țara sa” și chiar sugerând că „arogantul” lider american ar putea fi „răsturnat”.

El a insistat că Republica Islamică „nu va da înapoi” în fața „teroriștilor interni” care iau parte la protestele din întreaga țară.

Vineri, navele de război iraniene s-au alăturat navelor chineze și rusești în apele sud-africane pentru exerciții navale planificate în largul coastei Cape Town – exerciții militare care riscă să deterioreze și mai mult relațiile Pretoriei cu Washingtonul.

Protestele din din Iran au intrat vineri în a 13-a zi, autoritățile arestând peste 2.277 de persoane, inclusiv cel puțin 166 de minori și 48 de studenți. Grupurile pentru drepturile omului au raportat că numărul morților a crescut la 62 de la începutul protestelor pe 28 decembrie.

Liderul suprem nu va părăsi țara, spun oficialii

Regimul iranian se află în „modul de supraviețuire”, însă oficialii insistă totuși că Khamenei nu are de gând să părăsească țara și au respins rapoartele care sugerează contrariul. Cei apropiați insistă că „astfel de afirmații nu sunt deloc concordante cu caracterul său”.

„Nu va părăsi Teheranul chiar dacă avioane B-52 zboară deasupra”, a declarat un oficial.

Un alt oficial iranian de rang înalt a declarat pentru The Telegraph: „Liderul a ordonat Sepah [IRGC] să rămână la cel mai înalt nivel de pregătire – chiar mai ridicat decât în timpul războiului din iunie.”

„El este în contact mai strâns cu IRGC decât cu armata sau poliția, deoarece consideră că riscul de dezertări în cadrul IRGC este aproape inexistent, în timp ce ceilalți au dezertat anterior. Și-a pus soarta în mâinile IRGC.”

Oficialii sunt îngrijorați că o eventuală intervenție a lui Trump ar putea declanșa ceea ce au descris drept un război „apocaliptic”. Oficialul a declarat: „Orașele subterane de rachete ale IRGC – care au fost menținute în mod deliberat intacte în timpul războiului de 12 zile – sunt toate în alertă maximă. De data aceasta, va fi foarte diferit.”

IRGC a dezvăluit patru orașe subterane pentru rachete din 2015. Jurnaliștii din presa de stat au fost conduși în vehicule cu geamuri întunecate, iar specificațiile complete rămân clasificate. Se crede că o parte din situri sunt situate în vestul Iranului, pentru a permite potențiale atacuri asupra Israelului.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
digi24.ro
image
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
stirileprotv.ro
image
Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”
gandul.ro
image
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de Daniela Silivaș, singura gimnastă din România medaliată la toate probele la o ediție a Jocurilor Olimpice. Ce face astăzi
fanatik.ro
image
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
libertatea.ro
image
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
digisport.ro
image
Mobilizare totală la Londra: se alocă sute de milioane de lire pentru trupele britanice care ar putea ajunge în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt"
observatornews.ro
image
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
cancan.ro
image
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
prosport.ro
image
Impozitul pe un hectar de teren în 2026. Cât plătesc acum românii
playtech.ro
image
Ratarea lui Nicolae Stanciu din AC Milan – Genoa 1-1, studiu de caz pentru sportivii români. Ce spune un psiholog despre „mentalitatea de victimă istorică”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Franţa a reacționat rapid. Macron a luat decizia instant, după anunțul făcut de Trump
digisport.ro
image
Semnal din interiorul PNL către Ilie Bolojan: 'E obligatoriu să vină acest plan de relansare! Nu mai putem să creștem taxe' EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Cât câștigă un șofer de TIR în România, Germania, Spania sau Italia. Meseria la mare căutare și în 2026
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Vortexul polar și-a schimbat traseul. Zonele din România unde lovesc ninsorile abundente în orele următoare – HARTĂ
romaniatv.net
image
Ne luăm adio de la cele 4 anotimpuri? Anunțul care răstoarnă tot ce știam
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege
click.ro
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal
click.ro
image
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Profimedia jpg
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cuuum?! Ce face ea în fața ușii??”
clickpentrufemei.ro
Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege

OK! Magazine

image
Cum a inversat piramida alimentară noua administrație Trump. Robert F. Kennedy Jr: ”Mesajul meu e clar, mâncați alimente adevărate!”

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!