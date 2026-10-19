 Ce s-a întâmplat la bordul navei atacate cu drone în Marea Neagră. Sindicatul Navigatorilor: șapte marinari sunt de negăsit | adevarul.ro
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Ce s-a întâmplat la bordul navei atacate cu drone în Marea Neagră. Sindicatul Navigatorilor: șapte marinari sunt de negăsit

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Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) face dezvăluiri despre atacul cu drone asupra navei civile Wine Trader, lovită în Marea Neagră în timp ce se îndrepta spre portul Giurgiulești pentru a încărca uleiuri vegetale. Cinci membri ai echipajului au fost salvați, însă alți șapte sunt dați dispăruți, printre aceștia aflându-se un cetățean croat și șase cetățeni din Benin.

Nava Wine Trader, lovită în Marea Neagră
Nava Wine Trader, lovită în Marea Neagră Foto: Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN)

Potrivit sindicatului, atacul a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 04:00, când cea mai mare parte a echipajului se afla la odihnă, iar exploziile au transformat suprastructura navei într-un morman de fier contorsionat.

Potrivit informațiilor transmise de SLN, atacul ar fi fost efectuat cu noi tipuri de drone rusești Geran. Reprezentanții organizației atrag atenția că nava nu avea legătură cu Ucraina și susțin că incidentul arată cât de mari au devenit riscurile pentru traficul comercial din Marea Neagră.

„Marea Neagră a fost vineri dimineață scena unui nou atac devastator asupra unui vas civil, care, de data aceasta, nu avea nicio legătură cu Ucraina, iar un cetățean european este dat dispărut în urma atacului”, au transmis reprezentanții SLN.

Nava Wine Trader, lovită în Marea Neagră
Nava Wine Trader, lovită în Marea Neagră Foto: Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN)

Aceștia susțin că atacurile nu mai vizează exclusiv navele asociate transporturilor ucrainene.

„Rusia nu mai atacă doar navele care au legătură cu Ucraina, ci lovește la întâmplare orice trafic civil din zona Mării Negre”, au afirmat reprezentanții sindicatului.

Cum s-a produs atacul asupra navei Wine Trader

Potrivit informațiilor publicate de SLN Info, atacul a avut loc în jurul orei 04:00, când majoritatea marinarilor se afla la odihnă, cu excepția celor care erau de serviciu.

„Din informațiile pe care le avem, doar navigatorii care au reușit să iasă din castel către prova navei au scăpat cu viață. Atacul a avut loc dimineața, când echipajul era la odihnă, cu excepția cartului”, au explicat reprezentanții SLN.

Prima dronă ar fi lovit partea inferioară a suprastructurii navei, în zona în care se aflau spații destinate echipajului. Marinarii cazați la nivelurile superioare ar fi avut mai mult timp la dispoziție pentru a se salva.

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„Prima dronă a lovit castelul în partea inferioară. Cei cu cabinele de la etajele superioare au avut timp să se salveze. Următoarele drone au lovit succesiv, transformând castelul navei în mormane de fier contorsionat”, au transmis reprezentanții sindicatului.

După atac, echipe specializate în operațiuni de căutare și intervenție pe nave au urcat la bord pentru a-i căuta pe marinarii dispăruți. 

„Echipele specializate în aceste tipuri de căutare și intervenție pe nave au urcat la bord și au căutat cu echipamente de descarcerare în toate spațiile accesibile”, a precizat SLN Info.

Șapte marinari sunt dispăruți. Unul dintre ei este cetățean croat

Bilanțul prezentat de Sindicatul Liber al Navigatorilor indică cinci membri ai echipajului salvați și șapte dispăruți. Dintre cei dispăruți, unul este cetățean croat, iar ceilalți șase provin din Benin. Navigatorul croat este ofițer de punte.

În ceea ce privește soarta celor șapte navigatori, reprezentanții sindicatului iau în calcul două posibilități: aceștia ar fi putut fi aruncați în apă în urma exploziilor sau s-ar fi putut arunca singuri pentru a scăpa din zona afectată. O altă ipoteză este că marinarii au rămas blocați sub structurile metalice prăbușite ale navei.

„Pentru cei 7 dispăruți există două posibilități: fie au fost aruncați în apă de explozii (sau s-au aruncat pentru a scăpa), fie se află sub fierul contorsionat și inaccesibil deocamdată. A doua variantă este considerată mult mai probabilă”, au precizat reprezentanții SLN.

Posibilitatea ca marinarii să fie prinși sub structurile metalice este considerată mai probabilă de către reprezentanții sindicatului. La momentul transmiterii informațiilor, soarta celor șapte navigatori nu era clarificată.

Navigatorii români, în contact cu autoritățile croate și cu familiile dispăruților

Inspectoratul Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transporturi (ITF) și Sindicatul Liber al Navigatorilor din România au anunțat că sunt în legătură cu Ministerul Afacerilor Externe și Europene din Croația, cu Sindicatul Navigatorilor din Croația și cu familiile marinarilor dispăruți.

De asemenea, cele două organizații țin legătura cu autoritățile din România pentru gestionarea situației.

Atacul asupra navei Wine Trader readuce în atenție pericolele la care sunt expuși navigatorii civili în Marea Neagră, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al riscurilor pentru transportul comercial din regiune.

„Acest nou episod confirmă, cu tristețe, că siguranța navigatorilor în Marea Neagră este din ce în ce mai afectată, iar tragediile se repetă din ce în ce mai des”, au transmis reprezentanții Sindicatului Liber al Navigatorilor.

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