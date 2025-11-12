search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
Ce nu trebuie să uiți când primești noua carte electronică de identitate. Rolul codurilor PIN și ce faci dacă le pierzi

Publicat:

Aproape 900.000 de cărți de identitate electronice au fost emise până în prezent. Noile documente aduc românilor și o nouă responsabilitate: memorarea celor două coduri PIN, unul pentru autentificare, format din patru cifre, și unul pentru semnătura electronică, din șase cifre.

Noile cărți de identitate electronice aduc mai multe responsabilități. SURSA: Freepik.com
Noile cărți de identitate electronice aduc mai multe responsabilități. SURSA: Freepik.com

Noile cărți de identitate electronice (CEI) le permit posesorilor să se autentifice în sisteme informatice și să semneze documente digitale.

Accesul la aceste funcții se realizează cu ajutorul unor coduri PIN, pe care titularii le aleg atunci când ridică buletinul electronic, ca parte a procesului de activare.

De ce sunt necesare cele două „parole”

Una dintre „parole” este PIN-ul de utilizare curentă, format din patru cifre, folosit la operațiunile obișnuite, atunci când documentul trebuie verificat sau utilizat în sisteme digitale compatibile.

Cu acest PIN, posesorii CEI se pot autentifica într-un sistem informatic. Este utilizat mai des, pentru acțiuni de rutină, cum ar fi conectarea într-o platformă online, confirmând identitatea titularului și dreptul acestuia de a folosi cartea electronică de identitate.

Cartea electronică de identitate include și un certificat pentru semnătură electronică avansată, oferit gratuit.

Pentru acesta se utilizează un PIN format din șase cifre, folosit mai rar, care atestă intenția clară și explicită de a semna documente digitale, nu doar de a te autentifica. Cele două coduri se stabilesc pe loc, la ghișeu, prin intermediul aplicației MAI.

Separarea celor două PIN-uri oferă protecție suplimentară și respectă cerințele legale, transmite Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, pe site-ul dedicat Cărții Electronice de Identitate. Această separare previne folosirea accidentală a semnăturii electronice, garantează că aceasta reprezintă un act voit și conștient și permite utilizarea PIN-ului de 6 cifre pentru semnătura avansată sau calificată.

Cum alegem codurile PIN

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor oferă și recomandări pentru alegerea codurilor PIN.

„Trebuie să memorezi cele două coduri PIN pentru că vei fi singura persoană care le va ști! Înainte de a te prezenta la ghișeu, pentru a ridica CEI, te poți gândi la anumite cuvinte sau poți construi propoziții care să te ajute să reții mai ușor cele două coduri PIN. Ecranul telefonului poate fi de ajutor pentru a identifica cifrele corespunzătoare literelor”, arată instituția pe pagina dedicată.

Un exemplu este folosirea cuvintelor „OCHI”, cu echivalentul 6244 pe tastatura telefonului, sau „FRUNTE”, cu echivalentul 378683. Reprezentanții instituției au precizat că aceste exemple nu trebuie folosite ca PIN-uri reale, ele având doar rol explicativ.

„Nu utiliza: combinații de numere ușor de ghicit (de exemplu 1234, 0000 sau 123456); date de naștere (de exemplu anul nașterii – 1983, sau luna și anul – 031983); combinații de cifre înscrise pe suprafața CEI; PIN-ul cardului bancar”, recomandă site-ul MAI.

Românii sunt sfătuiți, de asemenea, să nu înscrie codurile PIN pe suprafața CEI și să nu le păstreze în același loc cu documentul electronic.

Activarea și dezactivarea „parolelor”

Activarea CEI poate fi realizată doar la ghișee ale autorității competente, respectiv Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, sub îndrumarea unui funcționar. Procesul presupune stabilirea PIN-ului de 4 cifre și a celui de 6 cifre.

„După ce verifici corectitudinea datelor înscrise pe CEI: introduci PIN-ul implicit 1234; ulterior introduci PIN-ul ales de tine, de două ori – o dată pentru definire și o dată pentru confirmare. Aplicația va afișa mesajul „PIN schimbat cu succes!”; repeți pașii pentru PIN-ul implicit 123456; aplicația va afișa: Card activat cu succes!”, transmit reprezentanții instituției.

Atunci când codul PIN este introdus de cinci ori greșit, cartea electronică de identitate va fi dezactivată. De asemenea, dacă este introdus greșit, de cinci ori, PIN-ul de șase cifre, va fi dezactivată funcția de semnare a documentelor digitale.

„Pentru reactivare trebuie să mergi la orice autoritate competentă să emită CEI, unde vei stabili noi coduri PIN”, a mai transmis instituția.

