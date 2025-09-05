search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Mai puține cărți electronice de identitate gratuite: Guvernul reduce numărul beneficiarilor

0
0
Publicat:

Numărul de beneficiari ai cărților electronice de identitate (CEI) gratuite a scăzut de la 5 milioane la 3,5 milioane de persoane. Guvernul a aprobat printr-un memorandum din 14 august 2025 această reducere. Printre motive ar fi interesul scăzut al populației.

Eliberarea CEI este gratuită până la finalul lunii iunie 2026 pentru 3,5 mil. persoane. FOTO: arhivă
Eliberarea CEI este gratuită până la finalul lunii iunie 2026 pentru 3,5 mil. persoane. FOTO: arhivă

Decizia a fost luată după ce Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a propus diminuarea fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu 21 de milioane de euro, invocând interesul scăzut al populației și necesitatea „securizării investiției” în contextul riscurilor fiscale.

România dispunea de 150 de milioane de euro nerambursabili din PNRR pentru proiectul CEI, cu o țintă inițială de emitere a 5 milioane de documente până la 30 iunie 2026. Până în prezent, au fost emise doar 436.674 de cărți electronice, dintr-un total de 467.290 de cereri înregistrate. MAI a explicat întârzierile prin dificultăți tehnice și administrative, lipsa de experiență a personalului și capacitatea redusă a autorităților locale.

Pentru accelerarea procesului, MAI a extins rețeaua de ghișee la 672, va adapta misiunile diplomatice și consulatele pentru preluarea cererilor din străinătate, va permite depunerea cererilor la orice serviciu de evidență a persoanelor, va dezvolta o aplicație mobilă pentru citirea datelor din cip și va organiza caravane pentru colectarea datelor biometrice în teritoriu, inclusiv în zone greu accesibile.

Estimările ministerului arată că, prin aceste măsuri, se vor emite lunar aproximativ 307.000 de cărți electronice, ceea ce ar permite atingerea noului obiectiv de 3,5 milioane până în iunie 2026. MAI avertizează că orice întârziere suplimentară ar putea atrage sancțiuni financiare de circa 264 de milioane de euro din partea Comisiei Europene și prejudicii de imagine pentru România.

Eliberarea CEI este gratuită până la finalul lunii iunie 2026, statul român suportând acest cost din fondurile europene alocate prin PNRR. Ulterior, costul eliberării cărții electronice de identitate este de 67 de lei.

Guvernul a autorizat deja atribuirea contractelor necesare pentru implementarea proiectului CEI și semnătura digitală. România are obligația ca, până în august 2031, toate cărțile de identitate să fie electronice, conform Regulamentului european.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
digi24.ro
image
Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 1.300 lei mai mici pentru această categorie de pensionari. Ce document trebui să trimită până la data de 18 septembrie 2025
gandul.ro
image
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie
mediafax.ro
image
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
observatornews.ro
image
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
playtech.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am analizele perfecte”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Leo Messi, în lacrimi. O lume întreagă a văzut cum a reacționat Antonela Roccuzzo
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Școala începe pe 8 septembrie. Când au elevii prima vacanță din anul școlar 2025-2026
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Lovitură pentru toți românii care stau la casă!
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (2) jpg
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
index webp
Cum a apărut centura de castitate? Știați că a existat una pentru bărbați?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Eclipsa de Lună din 7 septembrie. Ce schimbări aduce pentru fiecare zodie. Semnul zodiacal ce va trage lozul câștigător
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Cornelia și Miodrag Belodedici, prima apariție împreună ca soț și soție: „Căsătoria noastră a fost un eveniment intim”

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?