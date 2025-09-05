Mai puține cărți electronice de identitate gratuite: Guvernul reduce numărul beneficiarilor

Numărul de beneficiari ai cărților electronice de identitate (CEI) gratuite a scăzut de la 5 milioane la 3,5 milioane de persoane. Guvernul a aprobat printr-un memorandum din 14 august 2025 această reducere. Printre motive ar fi interesul scăzut al populației.

Decizia a fost luată după ce Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a propus diminuarea fondurilor alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cu 21 de milioane de euro, invocând interesul scăzut al populației și necesitatea „securizării investiției” în contextul riscurilor fiscale.

România dispunea de 150 de milioane de euro nerambursabili din PNRR pentru proiectul CEI, cu o țintă inițială de emitere a 5 milioane de documente până la 30 iunie 2026. Până în prezent, au fost emise doar 436.674 de cărți electronice, dintr-un total de 467.290 de cereri înregistrate. MAI a explicat întârzierile prin dificultăți tehnice și administrative, lipsa de experiență a personalului și capacitatea redusă a autorităților locale.

Pentru accelerarea procesului, MAI a extins rețeaua de ghișee la 672, va adapta misiunile diplomatice și consulatele pentru preluarea cererilor din străinătate, va permite depunerea cererilor la orice serviciu de evidență a persoanelor, va dezvolta o aplicație mobilă pentru citirea datelor din cip și va organiza caravane pentru colectarea datelor biometrice în teritoriu, inclusiv în zone greu accesibile.

Estimările ministerului arată că, prin aceste măsuri, se vor emite lunar aproximativ 307.000 de cărți electronice, ceea ce ar permite atingerea noului obiectiv de 3,5 milioane până în iunie 2026. MAI avertizează că orice întârziere suplimentară ar putea atrage sancțiuni financiare de circa 264 de milioane de euro din partea Comisiei Europene și prejudicii de imagine pentru România.

Eliberarea CEI este gratuită până la finalul lunii iunie 2026, statul român suportând acest cost din fondurile europene alocate prin PNRR. Ulterior, costul eliberării cărții electronice de identitate este de 67 de lei.

Guvernul a autorizat deja atribuirea contractelor necesare pentru implementarea proiectului CEI și semnătura digitală. România are obligația ca, până în august 2031, toate cărțile de identitate să fie electronice, conform Regulamentului european.