search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"

0
0
Publicat:

Unul dintre salvatorii fetiței de șase ani căzute într-un lac înghețat din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova reacționează la comentariile din mediul online și subliniază cine a fost, în realitate, adevăratul erou al acelui moment.

Mădălin Popescu (dreapta) a intrat în apa îngheţată pentru a salva copila. FOTO: Facebook
Mădălin Popescu (dreapta) a intrat în apa îngheţată pentru a salva copila. FOTO: Facebook

Mesajul lui Mădălin Popescu, unul dintre bărbaţii implicaţi direct în salvarea copilei, vine ca răspuns la numeroasele comentarii apărute pe rețelele de socializare după incidentul din Parcul „Nicolae Romanescu”, unde o fetiță de șase ani, Anastasia, a căzut într-un lac înghețat în timp ce se afla în parc împreună cu părinții.

Pe fondul reacțiilor diverse, Mădălin Popescu a simțit nevoia să clarifice adevărul și să aducă în prim-plan perspectivele care nu au fost vizibile în știri sau în comentariile online, printr-un mesaj pe care l-a postat marţi, 20 ianuarie, pe Facebook.

 „Numele meu este Mădălin. Mădălin Popescu. Cei mai mulţi dintre voi mă ştiţi din relatările din presă despre incidentul de pe lacul din Parcul Romanescu din Craiova de zilele trecute. O parte dintre voi mă cunoaşteţi şi personal. Aceasta este prima mea postare în Social Media, deşi am acest cont pe Facebook de mulţi ani. Până acum nu am simţit nevoia să scriu aici, dar acum aş vrea să vă spun câte ceva”, s-a prezentat bărbatul, care începe prin a explica că, deși mulți au numit eroi pe salvatori, adevăratul erou al poveștii este fetița.

Mesajul lui porneşte de la ideea că reacțiile din online au simplificat realitatea, concentrându-se pe cine a sărit primul în apă sau cine a fost prezent, cât de rapid s-a intervenit etc., fără ca nimeni să observe curajul şi forţa de neimaginat ale fetiţei de doar 6 ani.

„Presa din ţară şi comentariile din online l-au numit erou pe Vipan Kumar, cetăţeanul indian care a intrat primul în lac. M-au numit erou şi pe mine. Adevăratul erou acolo este însă altcineva... O fetiţă de 6 ani, numită Anastasia. Din momentul în care s-a ridicat de pe sanie şi până s-a rupt gheaţă sub ea este un copil. Neastâmpărat, poate neascultător, dar un copil. În momentul în care s-a rupt gheaţă sub ea devine un Erou. Eu am stat în apa îngheţată mai puţin de 10 minute, Vipan Kumar a stat poate 20-25 minute. Dar Anastasia a supravieţuit acolo mai mult de jumătate de oră. În primele minute singură, fără niciun ajutor. S-a menţinut la suprafaţă aşa cum a putut ea. Aşa cum numai un copil cu suflet de erou o poate face”, a scris el.

Copila este o luptătoare

Mădălin Popescu crede că multe persoane au tendința de a privi superficial evenimentele și de a căuta rapid „eroul” momentului, fără a observa contextul complet, subliniind că fetița a stat singură în apă, supraviețuind într-un lac aproape înghețat, mai mult decât a reușit oricare dintre adulți.

Citește și: Cum au supraviețuit un tată și cele două fiice timp de 12 ore, după ce avionul lor s-a prăbușit într-un lac înghețat din Alaska

„Într-o apă aproape de zero grade, care scurge căldura şi viaţa dintr-un corp într-un ritm mult mai rapid decât simplul aer rece o face. Şi a continuat să lupte şi după ce Vipan Kumar a ajuns la ea şi mai târziu şi eu. În momentul în care a fost ridicată în barca de salvare trecuse mai bine de o jumătate de oră de când stătea în apa îngheţată. Iar lupta ei nu s-a oprit aici. Efectele hipotermiei severe asupra unui corp de copil pot fi cumplite. Dar se pare că a câştigat şi această luptă... Aşa că da, avem un erou în această poveste. Numele ei este Anastasia”, a povestit el.

Tatăl a făcut tot ce i-a stat în puteri

De asemenea, bărbatul îi ia apărarea tatălui Anastasiei, aspru criticat în mediul online, subliniind că acuzațiile sunt nedrepte și că realitatea este mult mai complexă.

„În comentariile din online au fost mulţi care au acuzat tatăl de neglijenţă şi că nu s-a implicat în operaţiunile de salvare. Vă asigur că a făcut tot ce este omeneşte posibil să ajungă la Anastasia. Şi poate că mai mult decât ce este omeneşte posibil. A făcut ceea ce numai un părinte poate să facă pentru a încerca să îşi salveze copilul. Doar că nu a putut să treacă de gheaţa groasă care îl despărţea de el. Oare ştiţi voi ce poate fi în sufletul unui părinte care îşi priveşte copilul cum moare? Pentru că asta credea în acele momente tatăl că se va întâmpla”, a mai explicat Mădălin Popescu, insistând asupra faptului că, în momente de criză, oamenii reacționează diferit, iar criticile aduse martorilor sau autorităților sunt adesea superficiale.

„Multe acuze pentru acei trecători care erau în parc şi nu au intervenit. Motivele pot fi multe pentru cei care nu s-au implicat. Şi unele pe deplin îndreptăţite. Dar au fost acolo şi mulţi care au încercat să ajute. Fiecare aşa cum a ştiut şi a putut. Şi au mai fost şi acuze către pompieri sau ISU că s-ar fi mişcat greu şi nu ar fi intervenit eficient. De acord, tot timpul este loc de îmbunătăţiri. Dar atunci, în frenezia momentului, nu poţi face totul perfect, aşa cum scrie la manual. Fiecare situaţie are particularităţile ei, se mai pot face şi greşeli, dar important este să perseverezi şi să acţionezi mai departe pentru rezolvarea situaţiei”, a transmis salvatorul.

În final, el face un apel la reflecție și empatie, nu doar pentru cei implicați în incident, ci pentru comunitate în general.

„Oare de ce nu putem să vedem întâi ce e frumos şi bun în oameni şi scoatem în evidenţă mai ales părţile negative (sau ceea ce considerăm noi că ar fi părţi negative)? În noi toţi sunt lumini şi umbre... hai să ne reamintim că, înainte de naţionalitate, opinii sau preferinţe politice suntem toţi Oameni. Şi să încercăm să vedem mai des părţile bune din cei din jurul nostru. În plus, să privim din când în când şi în interiorul nostru. Şi să vedem ce se găseşte acolo. Să conştientizăm şi părţile bune şi pe cele mai puţin luminoase. Şi apoi să încercăm să schimbăm ceea ce nu ne place în noi. Şi abia atunci vor începe să se schimbe lucruri şi în afara noastră... Cam asta am avut de spus. Dacă voi consideraţi că cele de mai sus au sens şi merită citite, distribuiţi-le mai departe”, concluzionează Mădălin Popescu.

Se pare că Mădălin Popescu a atins o coardă sensibilă în inimile românilor, mulţi dintre ei alegând să-l distribuie pe reţelele sociale. „Sunt texte care nu se citesc. Se simt”, a scris Loredana Chimoiu, una dintre persoanele care au repostat mesajul.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
Studiul care desființează măsurile lui Bolojan. Cum a ajuns austeritatea să-i sărăcească mai mult pe cei vulnerabili. „De-a dreptul pervers”
gandul.ro
image
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
mediafax.ro
image
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe subiectul Groenlanda. „O ocazie să tăcem strategic”
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Momentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şine
observatornews.ro
image
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cum poți să schimbi furnizorul de energie electrică în 2026 dacă ai găsit un preţ mai mic la curent
playtech.ro
image
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Vortexul se întoarce! EXCLUSIV Florinela Georgescu: "Vine un episod dur de iarnă, cu ger şi strat de zăpadă mare"
romaniatv.net
image
Anunț de ultim moment privind majorarea pensiilor! Cine susține măririle
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Horoscop financiar februarie 2026. Cele 3 zodii care câștigă bani și cine sunt nativii care riscă o gaură serioasă în buget
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Horoscop financiar februarie 2026. Cele 3 zodii care câștigă bani și cine sunt nativii care riscă o gaură serioasă în buget

OK! Magazine

image
La ei e distracție. Ce ieșire plină de haz au avut Kate și William în Scoția, cât mai departe de Harry

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate