Ce nu s-a spus despre fetiţa salvată din lacul îngheţat. „Adevăratul erou este altcineva"

Unul dintre salvatorii fetiței de șase ani căzute într-un lac înghețat din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova reacționează la comentariile din mediul online și subliniază cine a fost, în realitate, adevăratul erou al acelui moment.

Mesajul lui Mădălin Popescu, unul dintre bărbaţii implicaţi direct în salvarea copilei, vine ca răspuns la numeroasele comentarii apărute pe rețelele de socializare după incidentul din Parcul „Nicolae Romanescu”, unde o fetiță de șase ani, Anastasia, a căzut într-un lac înghețat în timp ce se afla în parc împreună cu părinții.

Pe fondul reacțiilor diverse, Mădălin Popescu a simțit nevoia să clarifice adevărul și să aducă în prim-plan perspectivele care nu au fost vizibile în știri sau în comentariile online, printr-un mesaj pe care l-a postat marţi, 20 ianuarie, pe Facebook.

„Numele meu este Mădălin. Mădălin Popescu. Cei mai mulţi dintre voi mă ştiţi din relatările din presă despre incidentul de pe lacul din Parcul Romanescu din Craiova de zilele trecute. O parte dintre voi mă cunoaşteţi şi personal. Aceasta este prima mea postare în Social Media, deşi am acest cont pe Facebook de mulţi ani. Până acum nu am simţit nevoia să scriu aici, dar acum aş vrea să vă spun câte ceva”, s-a prezentat bărbatul, care începe prin a explica că, deși mulți au numit eroi pe salvatori, adevăratul erou al poveștii este fetița.

Mesajul lui porneşte de la ideea că reacțiile din online au simplificat realitatea, concentrându-se pe cine a sărit primul în apă sau cine a fost prezent, cât de rapid s-a intervenit etc., fără ca nimeni să observe curajul şi forţa de neimaginat ale fetiţei de doar 6 ani.

„Presa din ţară şi comentariile din online l-au numit erou pe Vipan Kumar, cetăţeanul indian care a intrat primul în lac. M-au numit erou şi pe mine. Adevăratul erou acolo este însă altcineva... O fetiţă de 6 ani, numită Anastasia. Din momentul în care s-a ridicat de pe sanie şi până s-a rupt gheaţă sub ea este un copil. Neastâmpărat, poate neascultător, dar un copil. În momentul în care s-a rupt gheaţă sub ea devine un Erou. Eu am stat în apa îngheţată mai puţin de 10 minute, Vipan Kumar a stat poate 20-25 minute. Dar Anastasia a supravieţuit acolo mai mult de jumătate de oră. În primele minute singură, fără niciun ajutor. S-a menţinut la suprafaţă aşa cum a putut ea. Aşa cum numai un copil cu suflet de erou o poate face”, a scris el.

Copila este o luptătoare

Mădălin Popescu crede că multe persoane au tendința de a privi superficial evenimentele și de a căuta rapid „eroul” momentului, fără a observa contextul complet, subliniind că fetița a stat singură în apă, supraviețuind într-un lac aproape înghețat, mai mult decât a reușit oricare dintre adulți.

„Într-o apă aproape de zero grade, care scurge căldura şi viaţa dintr-un corp într-un ritm mult mai rapid decât simplul aer rece o face. Şi a continuat să lupte şi după ce Vipan Kumar a ajuns la ea şi mai târziu şi eu. În momentul în care a fost ridicată în barca de salvare trecuse mai bine de o jumătate de oră de când stătea în apa îngheţată. Iar lupta ei nu s-a oprit aici. Efectele hipotermiei severe asupra unui corp de copil pot fi cumplite. Dar se pare că a câştigat şi această luptă... Aşa că da, avem un erou în această poveste. Numele ei este Anastasia”, a povestit el.

Tatăl a făcut tot ce i-a stat în puteri

De asemenea, bărbatul îi ia apărarea tatălui Anastasiei, aspru criticat în mediul online, subliniind că acuzațiile sunt nedrepte și că realitatea este mult mai complexă.

„În comentariile din online au fost mulţi care au acuzat tatăl de neglijenţă şi că nu s-a implicat în operaţiunile de salvare. Vă asigur că a făcut tot ce este omeneşte posibil să ajungă la Anastasia. Şi poate că mai mult decât ce este omeneşte posibil. A făcut ceea ce numai un părinte poate să facă pentru a încerca să îşi salveze copilul. Doar că nu a putut să treacă de gheaţa groasă care îl despărţea de el. Oare ştiţi voi ce poate fi în sufletul unui părinte care îşi priveşte copilul cum moare? Pentru că asta credea în acele momente tatăl că se va întâmpla”, a mai explicat Mădălin Popescu, insistând asupra faptului că, în momente de criză, oamenii reacționează diferit, iar criticile aduse martorilor sau autorităților sunt adesea superficiale.

„Multe acuze pentru acei trecători care erau în parc şi nu au intervenit. Motivele pot fi multe pentru cei care nu s-au implicat. Şi unele pe deplin îndreptăţite. Dar au fost acolo şi mulţi care au încercat să ajute. Fiecare aşa cum a ştiut şi a putut. Şi au mai fost şi acuze către pompieri sau ISU că s-ar fi mişcat greu şi nu ar fi intervenit eficient. De acord, tot timpul este loc de îmbunătăţiri. Dar atunci, în frenezia momentului, nu poţi face totul perfect, aşa cum scrie la manual. Fiecare situaţie are particularităţile ei, se mai pot face şi greşeli, dar important este să perseverezi şi să acţionezi mai departe pentru rezolvarea situaţiei”, a transmis salvatorul.

În final, el face un apel la reflecție și empatie, nu doar pentru cei implicați în incident, ci pentru comunitate în general.

„Oare de ce nu putem să vedem întâi ce e frumos şi bun în oameni şi scoatem în evidenţă mai ales părţile negative (sau ceea ce considerăm noi că ar fi părţi negative)? În noi toţi sunt lumini şi umbre... hai să ne reamintim că, înainte de naţionalitate, opinii sau preferinţe politice suntem toţi Oameni. Şi să încercăm să vedem mai des părţile bune din cei din jurul nostru. În plus, să privim din când în când şi în interiorul nostru. Şi să vedem ce se găseşte acolo. Să conştientizăm şi părţile bune şi pe cele mai puţin luminoase. Şi apoi să încercăm să schimbăm ceea ce nu ne place în noi. Şi abia atunci vor începe să se schimbe lucruri şi în afara noastră... Cam asta am avut de spus. Dacă voi consideraţi că cele de mai sus au sens şi merită citite, distribuiţi-le mai departe”, concluzionează Mădălin Popescu.

Se pare că Mădălin Popescu a atins o coardă sensibilă în inimile românilor, mulţi dintre ei alegând să-l distribuie pe reţelele sociale. „Sunt texte care nu se citesc. Se simt”, a scris Loredana Chimoiu, una dintre persoanele care au repostat mesajul.