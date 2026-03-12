Guvernul se reunește în ședință extraordinară pentru adoptarea Bugetului pe 2026

Guvernul României se reunește joi seară într-o ședință extraordinară pentru a adopta bugetul de stat pentru anul 2026, după mai multe amânări succesive. Pe agenda reuniunii se află atât proiectele de lege privind bugetul, cât și o hotărâre de guvern care prevede majorarea salariului minim brut pe economie începând cu 1 iulie.

Ședința a fost convocată pentru ora 20:15, după ce programul Executivului a fost modificat în contextul vizitei oficiale a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit informațiilor transmise de Guvern, miniștrii urmează să analizeze și să aprobe mai multe proiecte de lege esențiale pentru cadrul fiscal-bugetar al anului viitor. Printre acestea se numără proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026, proiectul de lege privind bugetul de stat pe anul 2026 și proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Tot în cadrul ședinței sunt incluse și două proiecte de ordonanță de urgență. Unul dintre ele vizează modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, iar celălalt prevede schimbări și completări la mai multe acte normative.

Pe agenda Executivului se află și două proiecte de hotărâre de guvern. Unul stabilește salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, iar celălalt modifică schema de ajutor de stat destinată compensării creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

În cadrul ședinței ar urma să fie discutată și hotărârea de guvern prin care salariul minim brut pe economie ar putea crește la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026.

Critici și observații înainte de adoptare

Proiectul de buget a primit avizul Consiliului Fiscal, însă instituția a formulat mai multe observații. Reprezentanții Consiliului avertizează că echilibrul bugetar pe care se bazează Guvernul este fragil și depinde de o serie de riscuri interne și externe.

Și Ministerul Muncii a transmis observații către Ministerul Finanțelor privind împărțirea fondurilor. Ministrul Florin Manole susține că instituția ar urma să primească în 2026 mai puțini bani decât anul trecut, ceea ce ar putea afecta unele programe de sprijin.

Social-democrații au anunțat că vor aviza proiectul de buget în Guvern, însă intenționează să depună amendamente în Parlament.