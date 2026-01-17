Misiune de salvare în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, după ce o fetiță de aproximativ 5 ani, aflată în parc împreună cu părinții, a căzut în lac. Tatăl și alte cinci persoane au intrat în apă să o salveze.

Tatăl fetiței a sărit imediat să o salveze, însă a rămas blocat în gheața de pe lac, la circa 10 metri distanță de mal. O altă persoană a intervenit pentru a-i veni în ajutor.

Înainte de sosirea forțelor de intervenție, alte patru persoane au intrat în lac să-i ajute.

Echipaje SMURD și ambulanțe au intervenit rapid și au reușit să scoată toate persoanele care au rămas blocate în apă.

În total, șapte persoane -fetița, tatăl ei și cinci adulți care au intervenit -au fost salvate și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și recomandă prudență în apropierea lacurilor înghețate.