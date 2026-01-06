search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Video A încercat să scoată din apa înghețată un bărbat care a vrut să salveze un câine. Cum s-a terminat intervenția dintr-o pădure de la marginea Londrei

0
0
Publicat:

Un bărbat a intrat pe un lac înghețat la marginea Londrei pentru a salva un alt bărbat care, la rândul său, căzuse în apă încercând să salveze un câine. Ambii au fost scoși și tratați de paramedici, iar câinele a fost predat stăpânilor săi. 

Potrivit martorilor, primul bărbat a căzut în apa rece în timp ce încerca să salveze câinele, iar un trecător a intervenit imediat, ajungând și el în apă. Amândoi au stat aproximativ 10–15 minute în condiții extrem de periculoase, înainte de a fi scoși și tratați de paramedici, potrivit dailymail.

Filmarea realizată de un martor a surprins scena salvării, în care ambii bărbați se chinuiau să iasă din apă. 

Momentul în care un bărbat încearcă să scoată din apă o altă persoană FOTO: captura video
Momentul în care un bărbat încearcă să scoată din apă o altă persoană FOTO: captura video

Unul dintre bărbați a fost transportat la spitalul Whipps Cross din Leytonstone pentru evaluare suplimentară. Câinele a fost și el salvat și predat proprietarilor săi.

Serviciul de pompieri din Essex a avertizat populația să nu intre în lacurile înghețate și să apeleze la 999 pentru intervenții.

„Înțelegem dorința oamenilor de a ajuta, dar apa rece poate copleși organismul rapid. Cel mai sigur lucru este să rămâneți pe mal și să sunați la noi”, a declarat Gary Dyer, manager al serviciului.

Incidentul a avut loc într-o perioadă de vreme extremă în Marea Britanie, cu temperaturi scăzute până la -12,5°C în Norfolk și -8°C în zone precum Londra, Birmingham sau Southampton.

Zăpada și gerul au dus la închiderea a peste 775 de școli în întreaga țară și la perturbarea transportului feroviar și aerian, inclusiv anularea unor trenuri Eurostar și zboruri interne și internaționale.

Europa

