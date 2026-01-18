Bărbatul din Nepal care a sărit în lacul înghețat din Craiova ca să salveze o fată de 5 ani va fi numit cetățean de onoare

Un nepalez, angajat al unui restaurant din Craiova, a fost primul care a sărit în lacul înghețat din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova ca să salveze o fetiță de cinci ani.

Un nepalez, angajat al unui restaurant din Craiova, a fost primul care a sărit în lacul înghețat din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova ca să salveze o fetiță de cinci ani.

Ulterior, au sărit în apă și tatăl copilei și alți patru bărbați. Nepalezul a fost singurul care a reușit să ajungă la fetiță și să o țină în brațe până la sosirea pompierilor. Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a anunțat că cetățeanul din Nepal va fi numit cetățean de onoare al orașului.

Fetita de aproximativ 5 ani se afla sâmbătă împreună cu părinții și căzut în lacul din parcul Romanescu.

Tatăl fetiței a sărit imediat să o salveze, însă a rămas blocat în gheața de pe lac, la circa 10 metri distanță de mal. O altă persoană a intervenit pentru a-i veni în ajutor.

Înainte de sosirea forțelor de intervenție, alte patru persoane au intrat în lac să-i ajute.

Echipaje SMURD și ambulanțe au intervenit rapid și au reușit să scoată toate persoanele care au rămas blocate în apă.

În total, șapte persoane -fetița, tatăl ei și cinci adulți care au intervenit -au fost salvate și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și recomandă prudență în apropierea lacurilor înghețate.