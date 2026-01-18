Video Europarlamentarul Nicu Ștefănuță, mesaj dur după ce un indian a salvat o fetiță: „Noi ce suntem gata să dăm când e primejdie?”

Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a reacționat pe rețelele sociale după ce un cetățean indian a salvat sâmbătă, 17 ianuarie, o fetiță care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova.

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță spune într-un comentariu pe Facebook că nu-și poate scoate din minte vocea celor care stau pe margine și țipă la sfătuitori, după incidentul de sâmbătă, de la Craiova, unde o fetiță a fost salvată în ultimul moment din lacul înghețat.

„Nu îmi iese din minte vocea celor care stau pe marginea lacului din Parcul Romanescu și țipă sfătuitori: „Ia funia aia, ia funia aia”. În mijlocul unui lac, un indian salvează o fetiță româncă. Un om salvează alt om”, a scris duminică seară, 18 ianuarie, Nicu Ștefănuță.

Acesta a mai spus:

„Înțeleg că apoi au intervenit la fel de eroic și tatăl fetei și alți cetățeni. Dar „Ia funia aia” de pe margine nu mi-o pot scoate din minte. Și mă umple de furie pentru: Vorbitul de-amboulea și continuu pe care îl avem azi în societate, în loc să facem chestii fiecare cum și unde putem. Pentru toți extremiștii țării ăsteia, lideri politici iresponsabili, care împing la ură rasială, xenofobă, cum e nesimțitul acela de Tănase și toți șefii lui auriți. Pentru toate valorile false ale „purității” noastre naționale și alte minciuni gogonate care încă ni se predau la școală”, a adăugat vicepreședintele PE.

În final, europarlamentarul român adresează o întrebare retorică.

„Știu că toți vrem ceva de la guvern, de la primărie, de la parlament, biserică, armată. Dar noi înșine, noi, noi ce suntem gata să dăm când e primejdie? Că indianul ăla putea să zică bine mersi: știți eu nu sunt din localitate, am și eu copil acasă în India… și „Luați funia aia”…”, mai spune Ștefănuță.

Salvatorul, propus cetățean de onoare

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a anunțat că acesta va fi numit cetățean de onoare al orașului.

”Salvatorul fetiței care era să se înece ieri în parcul Romanescu este cetățean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani și este în România din data de 22.06.2024. De o lună a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, județul Dolj, ca muncitor necalificat în domeniul construcțiilor, urmând să obțină permis de ședere. Pentru curajul și omenia de care a dat dovadă, Primăria Craiova îi va acorda titlul de cetățean de onoare al orașului, în speranța că gestul său va fi o inspirație și pentru alții. De asemenea, ceilalți craioveni care au sărit în lac să ajute și ei fetița vor fi premiați, urmând să luăm legătura și cu aceștia”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.