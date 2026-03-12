search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Spania, paradisul de altădată al muncitorilor români. Cât de atractivă a rămas: „Salariile urcă încet, iar chiria repede”

0
0
Publicat:

Spania rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor care aleg să muncească în străinătate, însă viața de acolo nu mai este la fel de ușoară ca în urmă cu două decenii. Mulți dintre migranți se plâng de costul tot mai ridicat al traiului, de chiriile mari și de salariile care stagnează.

Spania rămâne una dintre destinațiile favorite ale migranților români. Foto: Pixabay.com
Spania rămâne una dintre destinațiile favorite ale migranților români. Foto: Pixabay.com

Peste 600.000 de români trăiesc în Spania, potrivit datelor publicate în 2025 de Institutul Național de Statistică din Spania.

De ce Spania a devenit atractivă pentru români

Societatea spaniolă i-a primit pe români în număr tot mai mare începând din anii ’90, mulți dintre ei fiind atrași de salariile oferite în construcții.

La sfârșitul anilor 2000, sute de mii de români au ajuns în Spania, încurajați de aderarea României la Uniunea Europeană și de politicile care au permis accesul lor deplin pe piața muncii din această țară. În anul 2012, comunitatea românească din Spania a atins un maxim istoric de aproape 900.000 de persoane, mulți români fiind însă lucrători sezonieri în construcții și agricultură.

Comunitatea românească din Spania, o țară cu aproximativ 48 de milioane de locuitori din sud-vestul Europei, a fost într-o ușoară scădere în ultimii ani, arată rapoartele oficiale, însă rămâne a treia ca populație străină, după cea a marocanilor și columbienilor.

Spania rămâne una dintre țările occidentale atractive pentru români, iar mulți dintre cei care s-au stabilit aici explică de ce au ales să rămână în Spania și cum se simt în societatea spaniolă.

Spania, o țară considerată prietenoasă de români. Foto: Pixabay.com
Spania, o țară considerată prietenoasă de români. Foto: Pixabay.com

Unii îi privesc pe spanioli ca fiind în general prietenoși, se bucură de o climă mai blândă față de cea din România, chiar dacă verile sunt uneori insuportabile din cauza caniculei, de mâncarea mai bună și de viața mai liniștită în jurul plajelor. În schimb, remarcă faptul că salariile au crescut într-un ritm lent, în timp ce chiriile și prețul alimentelor au crescut îngrijorător.

Viața în Spania, lăudată de tinerii plecați din România

Pentru un tânăr care trăiește în Barcelona de șase ani și lucrează în domeniul IT, revenirea în România este exclusă.

„Este un preț mare să fii departe de familie și prietenii de o viață, însă răutate și meschinărie mai mare ca la români eu nu am văzut, motiv pentru care eu nu m-aș întoarce nici pentru de zece ori banii pe care îi fac aici. Aici este un stil de viață complet diferit: lumea e relaxată, face sport, consumă mâncare bună. Valorile promovate în România sunt diferite, în antiteză chiar”, susține acesta, într-un mesaj publicat pe Reddit.

Tânărul susține că, în 2019, locuia în București și plătea o chirie lunară de 200 de euro, având un salariu de 1.000 de euro. În Spania, plătește 900 de euro chirie și câștigă lunar aproape 3.000 de euro.

„Salariul mediu în Spania nu a mai crescut de vreo 10 ani. În România s-a triplat, însă de fiecare dată când merg în vizită la capitală mă șochez când văd cât de comparabile sunt prețurile. În general, puterea de cumpărare a scăzut peste tot”, adaugă acesta.

Un alt tânăr, și el fără familie în Spania și cu un venit ridicat, susține că, muncind aici, își permite trei vacanțe pe an (de două săptămâni fiecare), plus city-break-uri o dată pe lună sau la două luni aproximativ.

Barcelorna. Foto: Pixabay.com
Barcelorna. Foto: Pixabay.com

„Mă întorc doar pentru a-mi vizita prietenii și familia. Nu aș mai locui în România. Am învățat să fiu fericit și să îmi trăiesc viața, nu doar să muncesc și să port ură în suflet”, afirmă acesta.

Salarii mici, chirii mari probleme reclamate de români

Salariile din Spania sunt destul de modeste, iar în unele domenii locurile de muncă sunt mai bine plătite în București, afirmă un alt român care muncește în Spania. Acesta crede că viața în Spania s-a scumpit în ultimii ani, deoarece este o țară atractivă pentru europeni, mai ales pentru cei care vor să se mute aici după pensionare.

„Vin din Germania, țările nordice, britanici, nord-americani etc. la «bătrânețe», iar latinii vin cât se poate de repede”, adaugă el.

Și alți români se declară nemulțumiți de creșterea prețului chiriilor, în special, dar și de cea a alimentelor, în Spania.

„În Spania, cred că 60–75 la sută din angajați lucrează doar pentru a trăi și pentru o vacanță pe an. Foarte greu reușești să pui 200–300 de euro deoparte în fiecare lună. O cunoștință era foarte fericită că a găsit un post de inginer în construcții, cu un salariu de 1.800 de euro, iar chiria e 800 de euro”, afirmă unul dintre ei.

Barcelona, Spania. Foto: Pixabay.com
Barcelona, Spania. Foto: Pixabay.com
Citește și: De ce tot mai mulți români se întorc din Spania. Sociolog: „Vin animați după mulți ani de muncă, dar se izbesc de niște realități crunte”

Un român s-a stabilit în Spania cu familia în urmă cu 20 de ani, atunci fiind copil în vârstă de opt ani, observă același lucru.

„Salariile urcă foarte încet, iar chiria și prețurile foarte repede”, susține acesta.

Un alt român din Spania dă vina pe migranți pentru salariile considerate mici în Spania, deoarece aceștia acceptă să câștige mai puțin.

Altcineva susține că a părăsit Spania pentru a munci în Marea Britanie, unde salariile sunt mai mari.

„În UK am mai dat de români care au trăit în Spania și cu toții am zis același lucru: eram mai fericiți când pierdeam vremea pe plajă de sărăcie decât pe 200 de lire pe zi în Anglia”, afirmă acesta.

Un spaniol le dă însă un sfat românilor dornici de emigrare.

„În Spania vei câștiga cam 1.200–1.400 de euro și vei plăti 1.000 de euro chirie. Sunt spaniol și aici se mănâncă foarte bine și se stă foarte plăcut la soare. Pentru orice altceva, caută altă țară. Dacă aș avea ocazia, aș pleca de aici fugind. Toți prietenii mei din copilărie au plecat în căutare de oportunități. Țara asta mai e bună doar pentru vizitatori și pentru infractori, care trăiesc ca niște regi”, afirmă acesta.

Românii cu vechime în Spania, mai puțin atrași de România

Deși sunt uneori nemulțumiți de salarii, mulți români stabiliți în Spania cred că nu s-ar mai adapta în România, din cauza societății pe care au părăsit-o în trecut.

„Eu am plecat de la 1.200 de lei și bonuri. Acum, în Spania, mă descurc să fac niște economii, dar sunt norocos că nu am rate deloc. E tot mai greu parcă, dar nu știu unde nu e. Nu mă întorc în România, pentru că am o viață stabilă aici. Nu îmi place răutatea românilor”, afirmă un român care a emigrat în urmă cu 14 ani.

Alt român din Spania susține că nu îi pare rău că a părăsit România, dar îi este dor de familie. Totuși, crede că s-a integrat ușor în Spania.

„Nu vorbeam spaniolă când am venit, dar m-am descurcat cumva. Dacă ești sociabil și ai hobby-uri, o să îți găsești prieteni. Mai greu este să găsești chirie sau job, dar nu e imposibil”, afirmă acesta.

Alt român susține că s-a întors din Spania în vizită, după 19 ani, și nu prea a avut ce să facă în România. I-au revenit amintirile traiului greu dinaintea emigrării.

„Și acum îmi amintesc de zecile de drumuri pe care le făceam cu trenul între Timișoara și Suceava, peste noapte, și de fiecare dată când oprea trenul trebuia să fii treaz, ca nu cumva cineva să plece cu bagajul tău. Niciodată nu m-am ascuns că sunt român (încă am accent), dar nu mă voi întoarce. Mai trebuie să fac vreo 5–6 vizite și cam atât”, afirmă acesta.

Spania, paradisul de altădată al românilor

Numeroși români au migrat pentru prima dată în Spania la începutul anilor 1990 și s-au integrat cu succes în societatea spaniolă, unul dintre motive fiind asemănarea lingvistică puțin probabilă dintre română și spaniolă. Limba română, ca și spaniola, este o limbă romanică și singura de acest fel în Europa de Est.

„Această primă generație a reușit să se stabilească suficient de sigur în Spania, astfel încât viitorii români să poată profita de schimbările de politică ulterioare care au ușurat migrarea”, arăta cercetătorul Joshua Rodriguez în studiul „Migrația românească în Spania: explicarea unui flux neașteptat de migranți” (2022).

Politicile de emigrație din anii următori și salariile ridicate din Spania anilor ’90 și 2000, față de cele din România acelor ani, au crescut interesul românilor pentru Spania.

„Această combinație între români care căutau noi începuturi și Spania, care oferea locuri de muncă numeroase, salarii semnificativ mai mari și un mediu mai primitor decât alte destinații tradiționale ale migranților, a condus la o creștere vastă a migrației la sfârșitul anilor 1990 și 2000”, arată cercetătorul Joshua Rodriguez.

Citește și: Canada, tărâmul făgăduinței pentru mulți români. „Munca e atât de multă, încât nu ai ani de viață pentru toate”

Un alt motiv pentru care Spania a fost o destinație atractivă a fost atitudinea în mare parte primitoare a populației sale native. Potrivit sondajelor de opinie, 50 la sută din populația Spaniei a fost în favoarea aderării României la Uniunea Europeană în 1999, cu opt ani înainte de aderare, arăta specialistul. Populația românilor din Spania a crescut de aproape șase ori între 2002 și 2006, de la mai puțin de 69.000 la mai mult de 397.000, iar un deceniu mai târziu avea să se dubleze.

De când românii au început să migreze în Spania, Madrid, capitala și cel mai mare oraș, a fost de departe cea mai populară destinație, găzduind aproximativ un sfert din toți românii din țară și fiind un nucleu în jurul căruia s-au extins rețelele de migrație de-a lungul anilor, arată studiul.

Românii, ușor de confundat în Spania

Mulți spanioli remarcă faptul că, deși românii reprezintă una dintre cele mai mari comunități de imigranți din Spania, ei sunt mai puțin vizibili în spațiul public. Unii pun acest lucru pe seama faptului că românii se integrează mai repede în societatea spaniolă, fapt care îi face dificil de deosebit de localnici.

„Limba română este o limbă romanică, iar asta îi ajută să învețe spaniola foarte repede. Românii au o atitudine față de viață foarte asemănătoare cu cea a spaniolilor. Sunt aproape ca niște spanioli veniți din cealaltă parte a Europei”, afirmă un spaniol.

În plus, majoritatea românilor au ajuns în Spania după anii 2000, venind ca muncitori sezonieri.

„Românii nu sunt foarte bogați, dar nici atât de diferiți cultural. Sunt europeni, cu rădăcini latine, iar asta îi ajută să se amestece foarte ușor în societatea spaniolă”, crede altcineva.

Revenirea românilor în țara natală, după ce au petrecut mai mulți ani în Spania, a fost și ea un subiect de dezbatere în Spania. Unii specialiști în migrație din Spania au pus fenomenul pe seama creșterii economice a României, înregistrată în ultimul deceniu.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
digi24.ro
image
Primul mesaj al administrației Trump după ce Bucureștiul a aprobat dislocarea de forțe militare defensive în România
stirileprotv.ro
image
Este oficial. Americanii vor folosi bazele militare din România pentru trupe și echipament. Parlamentul a votat după o ședință cu scandal
gandul.ro
image
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Un sportiv de renume divorțează, după ce soția a lansat acuzații severe. Care sunt motivele invocate
fanatik.ro
image
Prima țară din NATO care a chemat instructori militari ucraineni ca să-i pregătească armata pentru un eventual război cu Rusia
libertatea.ro
image
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Schimbări majore la Codul Rutier. Unii şoferi nu vor mai avea voie pe autostrăzi şi drumuri expres
observatornews.ro
image
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită soție
cancan.ro
image
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Cum pot viziona locatarii imaginile cu ei surprinse de camerele video din bloc: obligaţia asociaţiei de proprietari
playtech.ro
image
Gigi Becali regretă că nu a transferat doi dintre titularii Craiovei. „Eu l-am luat pe Vână!”. Forțează iar „pista Macalou”?! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
„Drum lin către stele, iubirea mea” Cătălin, un tânăr de 24 de ani din Suceava, s-a stins din viață după ce s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. Era căsătorit și avea două fetițe
kanald.ro
image
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretele imediat după şedinţa CSAT. Schimbări importante pentru români
romaniatv.net
image
Secretul pantofilor lui Donald Trump. Îi obligă pe subordonații și apropiații lui să poarte același model
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
click.ro
image
Cum arată o casă exclusivistă din București, scoasă la vânzare. Doar canapeaua a costat 25.000 de euro
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
AI nuntă foto Profimedia jpg
Poveste de iubire cu partener AI. „Un bărbat nu-mi poate oferi așa ceva! Mă satisface și în dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 12 martie. Taurii au norocul de partea lor, Scorpionii încasează bani
image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”

OK! Magazine

image
Regulile dure ale palatelor orientale sunt de neînțeles. Fiul Reginei Noor e ținut captiv din 2021!

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri