Spania, paradisul de altădată al muncitorilor români. Cât de atractivă a rămas: „Salariile urcă încet, iar chiria repede”

Spania rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor care aleg să muncească în străinătate, însă viața de acolo nu mai este la fel de ușoară ca în urmă cu două decenii. Mulți dintre migranți se plâng de costul tot mai ridicat al traiului, de chiriile mari și de salariile care stagnează.

Peste 600.000 de români trăiesc în Spania, potrivit datelor publicate în 2025 de Institutul Național de Statistică din Spania.

De ce Spania a devenit atractivă pentru români

Societatea spaniolă i-a primit pe români în număr tot mai mare începând din anii ’90, mulți dintre ei fiind atrași de salariile oferite în construcții.

La sfârșitul anilor 2000, sute de mii de români au ajuns în Spania, încurajați de aderarea României la Uniunea Europeană și de politicile care au permis accesul lor deplin pe piața muncii din această țară. În anul 2012, comunitatea românească din Spania a atins un maxim istoric de aproape 900.000 de persoane, mulți români fiind însă lucrători sezonieri în construcții și agricultură.

Comunitatea românească din Spania, o țară cu aproximativ 48 de milioane de locuitori din sud-vestul Europei, a fost într-o ușoară scădere în ultimii ani, arată rapoartele oficiale, însă rămâne a treia ca populație străină, după cea a marocanilor și columbienilor.

Spania rămâne una dintre țările occidentale atractive pentru români, iar mulți dintre cei care s-au stabilit aici explică de ce au ales să rămână în Spania și cum se simt în societatea spaniolă.

Unii îi privesc pe spanioli ca fiind în general prietenoși, se bucură de o climă mai blândă față de cea din România, chiar dacă verile sunt uneori insuportabile din cauza caniculei, de mâncarea mai bună și de viața mai liniștită în jurul plajelor. În schimb, remarcă faptul că salariile au crescut într-un ritm lent, în timp ce chiriile și prețul alimentelor au crescut îngrijorător.

Viața în Spania, lăudată de tinerii plecați din România

Pentru un tânăr care trăiește în Barcelona de șase ani și lucrează în domeniul IT, revenirea în România este exclusă.

„Este un preț mare să fii departe de familie și prietenii de o viață, însă răutate și meschinărie mai mare ca la români eu nu am văzut, motiv pentru care eu nu m-aș întoarce nici pentru de zece ori banii pe care îi fac aici. Aici este un stil de viață complet diferit: lumea e relaxată, face sport, consumă mâncare bună. Valorile promovate în România sunt diferite, în antiteză chiar”, susține acesta, într-un mesaj publicat pe Reddit.

Tânărul susține că, în 2019, locuia în București și plătea o chirie lunară de 200 de euro, având un salariu de 1.000 de euro. În Spania, plătește 900 de euro chirie și câștigă lunar aproape 3.000 de euro.

„Salariul mediu în Spania nu a mai crescut de vreo 10 ani. În România s-a triplat, însă de fiecare dată când merg în vizită la capitală mă șochez când văd cât de comparabile sunt prețurile. În general, puterea de cumpărare a scăzut peste tot”, adaugă acesta.

Un alt tânăr, și el fără familie în Spania și cu un venit ridicat, susține că, muncind aici, își permite trei vacanțe pe an (de două săptămâni fiecare), plus city-break-uri o dată pe lună sau la două luni aproximativ.

„Mă întorc doar pentru a-mi vizita prietenii și familia. Nu aș mai locui în România. Am învățat să fiu fericit și să îmi trăiesc viața, nu doar să muncesc și să port ură în suflet”, afirmă acesta.

Salarii mici, chirii mari probleme reclamate de români

Salariile din Spania sunt destul de modeste, iar în unele domenii locurile de muncă sunt mai bine plătite în București, afirmă un alt român care muncește în Spania. Acesta crede că viața în Spania s-a scumpit în ultimii ani, deoarece este o țară atractivă pentru europeni, mai ales pentru cei care vor să se mute aici după pensionare.

„Vin din Germania, țările nordice, britanici, nord-americani etc. la «bătrânețe», iar latinii vin cât se poate de repede”, adaugă el.

Și alți români se declară nemulțumiți de creșterea prețului chiriilor, în special, dar și de cea a alimentelor, în Spania.

„În Spania, cred că 60–75 la sută din angajați lucrează doar pentru a trăi și pentru o vacanță pe an. Foarte greu reușești să pui 200–300 de euro deoparte în fiecare lună. O cunoștință era foarte fericită că a găsit un post de inginer în construcții, cu un salariu de 1.800 de euro, iar chiria e 800 de euro”, afirmă unul dintre ei.

Un român s-a stabilit în Spania cu familia în urmă cu 20 de ani, atunci fiind copil în vârstă de opt ani, observă același lucru.

„Salariile urcă foarte încet, iar chiria și prețurile foarte repede”, susține acesta.

Un alt român din Spania dă vina pe migranți pentru salariile considerate mici în Spania, deoarece aceștia acceptă să câștige mai puțin.

Altcineva susține că a părăsit Spania pentru a munci în Marea Britanie, unde salariile sunt mai mari.

„În UK am mai dat de români care au trăit în Spania și cu toții am zis același lucru: eram mai fericiți când pierdeam vremea pe plajă de sărăcie decât pe 200 de lire pe zi în Anglia”, afirmă acesta.

Un spaniol le dă însă un sfat românilor dornici de emigrare.

„În Spania vei câștiga cam 1.200–1.400 de euro și vei plăti 1.000 de euro chirie. Sunt spaniol și aici se mănâncă foarte bine și se stă foarte plăcut la soare. Pentru orice altceva, caută altă țară. Dacă aș avea ocazia, aș pleca de aici fugind. Toți prietenii mei din copilărie au plecat în căutare de oportunități. Țara asta mai e bună doar pentru vizitatori și pentru infractori, care trăiesc ca niște regi”, afirmă acesta.

Românii cu vechime în Spania, mai puțin atrași de România

Deși sunt uneori nemulțumiți de salarii, mulți români stabiliți în Spania cred că nu s-ar mai adapta în România, din cauza societății pe care au părăsit-o în trecut.

„Eu am plecat de la 1.200 de lei și bonuri. Acum, în Spania, mă descurc să fac niște economii, dar sunt norocos că nu am rate deloc. E tot mai greu parcă, dar nu știu unde nu e. Nu mă întorc în România, pentru că am o viață stabilă aici. Nu îmi place răutatea românilor”, afirmă un român care a emigrat în urmă cu 14 ani.

Alt român din Spania susține că nu îi pare rău că a părăsit România, dar îi este dor de familie. Totuși, crede că s-a integrat ușor în Spania.

„Nu vorbeam spaniolă când am venit, dar m-am descurcat cumva. Dacă ești sociabil și ai hobby-uri, o să îți găsești prieteni. Mai greu este să găsești chirie sau job, dar nu e imposibil”, afirmă acesta.

Alt român susține că s-a întors din Spania în vizită, după 19 ani, și nu prea a avut ce să facă în România. I-au revenit amintirile traiului greu dinaintea emigrării.

„Și acum îmi amintesc de zecile de drumuri pe care le făceam cu trenul între Timișoara și Suceava, peste noapte, și de fiecare dată când oprea trenul trebuia să fii treaz, ca nu cumva cineva să plece cu bagajul tău. Niciodată nu m-am ascuns că sunt român (încă am accent), dar nu mă voi întoarce. Mai trebuie să fac vreo 5–6 vizite și cam atât”, afirmă acesta.

Spania, paradisul de altădată al românilor

Numeroși români au migrat pentru prima dată în Spania la începutul anilor 1990 și s-au integrat cu succes în societatea spaniolă, unul dintre motive fiind asemănarea lingvistică puțin probabilă dintre română și spaniolă. Limba română, ca și spaniola, este o limbă romanică și singura de acest fel în Europa de Est.

„Această primă generație a reușit să se stabilească suficient de sigur în Spania, astfel încât viitorii români să poată profita de schimbările de politică ulterioare care au ușurat migrarea”, arăta cercetătorul Joshua Rodriguez în studiul „Migrația românească în Spania: explicarea unui flux neașteptat de migranți” (2022).

Politicile de emigrație din anii următori și salariile ridicate din Spania anilor ’90 și 2000, față de cele din România acelor ani, au crescut interesul românilor pentru Spania.

„Această combinație între români care căutau noi începuturi și Spania, care oferea locuri de muncă numeroase, salarii semnificativ mai mari și un mediu mai primitor decât alte destinații tradiționale ale migranților, a condus la o creștere vastă a migrației la sfârșitul anilor 1990 și 2000”, arată cercetătorul Joshua Rodriguez.

Un alt motiv pentru care Spania a fost o destinație atractivă a fost atitudinea în mare parte primitoare a populației sale native. Potrivit sondajelor de opinie, 50 la sută din populația Spaniei a fost în favoarea aderării României la Uniunea Europeană în 1999, cu opt ani înainte de aderare, arăta specialistul. Populația românilor din Spania a crescut de aproape șase ori între 2002 și 2006, de la mai puțin de 69.000 la mai mult de 397.000, iar un deceniu mai târziu avea să se dubleze.

De când românii au început să migreze în Spania, Madrid, capitala și cel mai mare oraș, a fost de departe cea mai populară destinație, găzduind aproximativ un sfert din toți românii din țară și fiind un nucleu în jurul căruia s-au extins rețelele de migrație de-a lungul anilor, arată studiul.

Românii, ușor de confundat în Spania

Mulți spanioli remarcă faptul că, deși românii reprezintă una dintre cele mai mari comunități de imigranți din Spania, ei sunt mai puțin vizibili în spațiul public. Unii pun acest lucru pe seama faptului că românii se integrează mai repede în societatea spaniolă, fapt care îi face dificil de deosebit de localnici.

„Limba română este o limbă romanică, iar asta îi ajută să învețe spaniola foarte repede. Românii au o atitudine față de viață foarte asemănătoare cu cea a spaniolilor. Sunt aproape ca niște spanioli veniți din cealaltă parte a Europei”, afirmă un spaniol.

În plus, majoritatea românilor au ajuns în Spania după anii 2000, venind ca muncitori sezonieri.

„Românii nu sunt foarte bogați, dar nici atât de diferiți cultural. Sunt europeni, cu rădăcini latine, iar asta îi ajută să se amestece foarte ușor în societatea spaniolă”, crede altcineva.

Revenirea românilor în țara natală, după ce au petrecut mai mulți ani în Spania, a fost și ea un subiect de dezbatere în Spania. Unii specialiști în migrație din Spania au pus fenomenul pe seama creșterii economice a României, înregistrată în ultimul deceniu.