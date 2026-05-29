search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analistul Sergiu Mișcoiu vorbește despre pașii pe care România ar trebui să-i facă după incidentul cu drona. Ce spune despre activarea articolului 4 NATO

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Analistul politic Sergiu Mișcoiu a declarat la TVR că incidentul în care o dronă a pătruns pe teritoriul României și s-a prăbușit în județul Galați reprezintă o situație care justifică discutarea unor măsuri suplimentare de securitate, inclusiv convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și analizarea posibilității activării articolului 4 din Tratatul NATO.

Galați
Sursă foto: INQUAM Photos

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la TVR, în contextul dezbaterii privind reacția autorităților române după incidentul produs în noaptea precedentă și după explicațiile oferite de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

Întrebat dacă situația impune convocarea CSAT, Mișcoiu a răspuns: „CSAT-ul trebuie să se întâlnească pentru că este o situație de criză securitară fără îndoială. Este nevoie de fermitate în deciziile care vor fi luate. Fie foarte bine ca acestea să fie cât mai concrete și rapide.”

Analistul a apreciat că România ar trebui să discute inclusiv posibilitatea activării articolului 4 al Tratatului NATO, mecanism care permite consultări între statele aliate atunci când unul dintre membri consideră că securitatea sa este amenințată.

„Este cazul să activăm articolul 4. Este cazul de asemenea să precipităm toate operațiunile care țin de consolidarea capacității noastre de apărare în acea zonă”, a declarat acesta.

În opinia sa, sunt necesare măsuri operative pentru întărirea apărării antiaeriene în estul țării, zonă pe care o consideră vulnerabilă din cauza proximității față de conflictul din Ucraina.

Tot în cadrul intervenției, Mișcoiu a susținut că autoritățile române ar trebui să analizeze și răspunsul diplomatic față de Rusia, însă numai după stabilirea exactă a circumstanțelor incidentului.

„Ar trebui totuși lămurit și înainte de luarea acestei decizii care este tipul de acțiune care s-a derulat. Am avut o dronă care a intrat pentru a lovi în mod intenționat teritoriul românesc sau a fost o dronă în derivă care era destinată spațiului ucrainean? Trebuie lămurit acest lucru”, a afirmat analistul.

Potrivit acestuia, concluziile investigației privind traiectoria dronei și modul în care aceasta a ajuns pe teritoriul României ar trebui să stea la baza eventualelor decizii diplomatice.

Mișcoiu a apreciat însă că o simplă convocare a ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe nu ar fi suficientă.

„Nu cred că se poate rezuma comportamentul nostru la convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul de Externe, pentru că până acum nu a dovedit deloc eficiență o asemenea convocare”, a declarat acesta.

El a vorbit și despre capacitatea României de a răspunde amenințărilor reprezentate de drone, susținând că investițiile în sisteme de detectare și combatere a acestora au întârziat.

„Este extrem de târziu și investiția asta în drone trebuia făcută, să spunem, undeva de la poate a doua jumătate a anului 2022, dacă nu cel puțin cu începutul anului 2023”, a spus Mișcoiu.

Acesta a argumentat că încă din primii ani ai războiului din Ucraina existau suficiente semnale că dronele vor avea un rol central în conflict.

„Pe zona aceasta România era și este în continuare mult prea puțin înzestrată”, a afirmat analistul.

Referindu-se la modul în care au comunicat autoritățile române după incident, Mișcoiu a apreciat că reacția instituțiilor trebuie analizată și prin prisma contextului politic actual.

„Cred că autoritățile au comunicat într-o manieră cumva specifică situației în care suntem acum. Și această situație este cea a unui guvern interimar, în care zona de decizie tehnico-militară este mai importantă operațional decât cea de decizie strict politică”, a declarat el.

Acesta a concluzionat că autoritățile trebuie să clarifice rapid și transparent circumstanțele incidentului. „În continuare va trebui să știm exact, în mod transparent, așa cum li s-a promis în conferința de presă de la MApN, care este natura operațiunii care a dus drona pe teritoriul României și, în funcție de aceasta, să calibrăm ceva mai activ reacțiile”, a mai spus Sergiu Mișcoiu la TVR. 

Amintim că, o dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
VIDEO cu momentul în care drona rusească a lovit blocul din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Cum putea fi evitată prăbușirea dronei pe blocul din Galați. Surse militare, pentru Gândul: „Nu tragi cu tunul după muște”
gandul.ro
image
Câte adăposturi anti-aeriene are, de fapt, România
mediafax.ro
image
Analiza derby-urilor Dinamo – FCSB din sezonul regular! Cine a fost, de fapt, echipa mai bună. Cifrele Wyscout nu mint
fanatik.ro
image
Poliția Română, în era infracțiunilor informatice: „Incredibil cât de mulți oameni se lasă păcăliți! Ca să înțelegeți, ne luptăm cu un fel de Putin”
libertatea.ro
image
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
digisport.ro
image
Scrisoarea care i-a adus un job la 74 de ani. Ce a făcut o pensionară din Bistrița ca să se angajeze într-o fabrică. „Am sunat-o imediat ce am citit-o”
click.ro
image
Racheta lui Jeff Bezos a explodat pe rampa de lansare. O anomalie a precedat deflagrația uriașă. Reacția lui Elon Musk
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Facultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elită
observatornews.ro
image
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
cancan.ro
image
Schimbare la acordarea biletelor CFR și la transportul gratuit la pensie. Ce apare nou pe talonul de pensii?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu îți schimbi buletinul la timp după mutare. Mulţi ignoră legea fără să aibă habar
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu. Motivul incredibil pentru care a fost amendat drastic de autorități
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l voi vedea așa”
digisport.ro
image
Nicușor Dan convoacă de urgență CSAT după explozia dronei de la Galați: „Responsabilitatea aparține Federației Ruse”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 29 mai. Zodiile pentru care ar putea apărea oportunități în carieră, finanțe și dragoste
mediaflux.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
29 mai 1945. Ziua în care Mihail Sebastian, autorul pieselor „Steaua fără nume“ şi „Jocul de-a vacanţa“, moare la doar 37 de ani. Modul absurd în care și-a pierdut viața marele scriitor
click.ro
image
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
click.ro
image
Costi Ioniță a încins Internetul cu remixul piesei „M-am născut lângă Carpați”. Reacția lui Dragoș Dolănescu: „Nu e pentru cei de 50 de ani, dar...”
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirela Retegan, dezvăluiri după Asia Express! Cât a slăbit și ce s-a schimbat în relația cu fiica ei, Maya: „Am avut timp doar pentru noi”
image
29 mai 1945. Ziua în care Mihail Sebastian, autorul pieselor „Steaua fără nume“ şi „Jocul de-a vacanţa“, moare la doar 37 de ani. Modul absurd în care și-a pierdut viața marele scriitor

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva

Click! Pentru femei

image
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică