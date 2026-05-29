Analistul Sergiu Mișcoiu vorbește despre pașii pe care România ar trebui să-i facă după incidentul cu drona. Ce spune despre activarea articolului 4 NATO

Analistul politic Sergiu Mișcoiu a declarat la TVR că incidentul în care o dronă a pătruns pe teritoriul României și s-a prăbușit în județul Galați reprezintă o situație care justifică discutarea unor măsuri suplimentare de securitate, inclusiv convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și analizarea posibilității activării articolului 4 din Tratatul NATO.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei intervenții la TVR, în contextul dezbaterii privind reacția autorităților române după incidentul produs în noaptea precedentă și după explicațiile oferite de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

Întrebat dacă situația impune convocarea CSAT, Mișcoiu a răspuns: „CSAT-ul trebuie să se întâlnească pentru că este o situație de criză securitară fără îndoială. Este nevoie de fermitate în deciziile care vor fi luate. Fie foarte bine ca acestea să fie cât mai concrete și rapide.”

Analistul a apreciat că România ar trebui să discute inclusiv posibilitatea activării articolului 4 al Tratatului NATO, mecanism care permite consultări între statele aliate atunci când unul dintre membri consideră că securitatea sa este amenințată.

„Este cazul să activăm articolul 4. Este cazul de asemenea să precipităm toate operațiunile care țin de consolidarea capacității noastre de apărare în acea zonă”, a declarat acesta.

În opinia sa, sunt necesare măsuri operative pentru întărirea apărării antiaeriene în estul țării, zonă pe care o consideră vulnerabilă din cauza proximității față de conflictul din Ucraina.

Tot în cadrul intervenției, Mișcoiu a susținut că autoritățile române ar trebui să analizeze și răspunsul diplomatic față de Rusia, însă numai după stabilirea exactă a circumstanțelor incidentului.

„Ar trebui totuși lămurit și înainte de luarea acestei decizii care este tipul de acțiune care s-a derulat. Am avut o dronă care a intrat pentru a lovi în mod intenționat teritoriul românesc sau a fost o dronă în derivă care era destinată spațiului ucrainean? Trebuie lămurit acest lucru”, a afirmat analistul.

Potrivit acestuia, concluziile investigației privind traiectoria dronei și modul în care aceasta a ajuns pe teritoriul României ar trebui să stea la baza eventualelor decizii diplomatice.

Mișcoiu a apreciat însă că o simplă convocare a ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe nu ar fi suficientă.

„Nu cred că se poate rezuma comportamentul nostru la convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul de Externe, pentru că până acum nu a dovedit deloc eficiență o asemenea convocare”, a declarat acesta.

El a vorbit și despre capacitatea României de a răspunde amenințărilor reprezentate de drone, susținând că investițiile în sisteme de detectare și combatere a acestora au întârziat.

„Este extrem de târziu și investiția asta în drone trebuia făcută, să spunem, undeva de la poate a doua jumătate a anului 2022, dacă nu cel puțin cu începutul anului 2023”, a spus Mișcoiu.

Acesta a argumentat că încă din primii ani ai războiului din Ucraina existau suficiente semnale că dronele vor avea un rol central în conflict.

„Pe zona aceasta România era și este în continuare mult prea puțin înzestrată”, a afirmat analistul.

Referindu-se la modul în care au comunicat autoritățile române după incident, Mișcoiu a apreciat că reacția instituțiilor trebuie analizată și prin prisma contextului politic actual.

„Cred că autoritățile au comunicat într-o manieră cumva specifică situației în care suntem acum. Și această situație este cea a unui guvern interimar, în care zona de decizie tehnico-militară este mai importantă operațional decât cea de decizie strict politică”, a declarat el.

Acesta a concluzionat că autoritățile trebuie să clarifice rapid și transparent circumstanțele incidentului. „În continuare va trebui să știm exact, în mod transparent, așa cum li s-a promis în conferința de presă de la MApN, care este natura operațiunii care a dus drona pe teritoriul României și, în funcție de aceasta, să calibrăm ceva mai activ reacțiile”, a mai spus Sergiu Mișcoiu la TVR.



Amintim că, o dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.