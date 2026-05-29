Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
Radu Miruță, mesaj pentru locuitorii din Galați: „Războiul din Ucraina nu este o glumă”. Ce spune despre apărarea antidronă a României

Ministrul Apărării, Radu Miruță, care asigură și interimatul la Ministerul Transporturilor, a declarat la TVR că autoritățile române sunt în contact permanent atât cu partenerii aliați, cât și cu structurile militare, după incidentul din noaptea precedentă, și a avertizat că amenințările generate de războiul din Ucraina nu trebuie tratate cu superficialitate.

„Există sprijin complet. Am discutat și azi-noapte, am discutat și în această dimineață. Toți membrii sunt informați, se poartă discuții și la Bruxelles”, a afirmat Miruță.

Potrivit ministrului, la nivel militar a avut loc o discuție între șeful Statului Major al Apărării și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa.

Radu Miruță a precizat că la Ministerul Apărării funcționează o comisie care verifică procedurile tehnice și că rezultatele acesteia sunt așteptate înaintea luării unor decizii. El a explicat că nu poate interveni în activitatea comisiei, deoarece procesul trebuie să se desfășoare în limitele prevăzute de lege.

Ministrul a mai spus că respectiva comisie colaborează cu firme autorizate de Parlament pentru a produce în România echipamentele vizate, iar contractele vor fi semnate doar dacă sunt respectate toate condițiile și criteriile aprobate.

Mesaj pentru locuitorii din Galați și Tulcea

Întrebat ce le transmite oamenilor din județele aflate în apropierea graniței cu Ucraina, Miruță a subliniat gravitatea contextului de securitate.

„Războiul din Ucraina nu este o glumă”, a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că nu doar locuitorii din Galați și Tulcea, ci toți românii ar trebui să înțeleagă că incidente precum cel din noaptea precedentă se pot produce și în alte zone și că Armata Română este preocupată permanent să reducă riscurile și să prevină repetarea unor astfel de situații.

Ministrul Apărării a recunoscut existența unor limitări în ceea ce privește sistemele antidronă aflate în dotarea armatei și a susținut că în ultimii ani nu au fost comandate astfel de capabilități.

„Vă repet, este o limitare a capabilităților antidronă existente în Armata Română”, a afirmat Miruță.

El a susținut că, în mandatul său, au fost inițiate pentru prima dată proceduri pentru achiziția unor sisteme moderne antidronă, care urmează să intre în dotarea armatei.

Radar pentru altitudini joase, mutat după incidentul de acum două săptămâni

Referindu-se la intervenția autorităților, ministrul a precizat că analiza este încă în desfășurare și că trebuie evaluate toate circumstanțele operaționale înainte de formularea unor concluzii.

Potrivit lui Miruță, după incidentul produs în urmă cu două săptămâni, când o dronă nu a fost detectată deoarece nu exista acoperire radar adecvată la altitudini joase, armata a decis relocarea unor capabilități în zonă, inclusiv a unui radar specializat.

„Am dus acum două săptămâni un radar pentru altitudini joase care acum a văzut această dronă”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că, datorită informațiilor furnizate de radar, aeronave F-16 au putut urmări drona, însă nu au fost întrunite toate condițiile necesare pentru angajarea țintei.

„Tocmai din ajutorul acestui radar, avioanele F-16 au urmărit această dronă”, a spus Radu Miruță.

Ministrul a concluzionat că apărarea antiaeriană de la sol are nevoie de capabilități suplimentare pentru a răspunde mai eficient unor astfel de amenințări.

Amintim că, o dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

