DNA: Rețea de evaziune fiscală în curierat. Prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, mai mulți inculpați reținuți

DNA – Serviciul Teritorial Timișoara a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a mai multor persoane, începând cu data de 16 iunie 2026, într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 50.000.000 de lei.

Potrivit procurorilor, în cauză au fost dispuse măsuri față de mai mulți inculpați, administratori de societăți comerciale și persoane fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Din probatoriul administrat, DNA arată că „în perioada 2023 – prezent, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale”, inculpații „ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăți de tip «fantomă»”.

Totodată, aceștia ar fi „ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la organele competente, în scopul evitării plății contribuțiilor aferente unui raport de muncă legal”, fiind identificate „mii de persoane care au desfășurat activități de curierat în această modalitate”.

Procurorii mai susțin că „începând cu anul 2023, inculpații ar fi înființat zeci de societăți comerciale care activau în domeniul livrării comenzilor de produse alimentare prin intermediul platformelor online”.

DNA precizează că societățile „ar fi fost înființate inițial pe numele unor persoane din cercul apropiat”, iar ulterior „părțile sociale ale acestor societăți ar fi fost cesionate către persoane aflate într-o situație materială precară”.

În realitate, „societățile ar fi fost controlate de inculpatul L.A.C. împreună cu ceilalți inculpați, aceștia având calitatea de beneficiari reali ai întregului mecanism infracțional”.

Anchetatorii mai arată că „încasările rezultate din activitatea de livrare ar fi fost transferate succesiv printr-un circuit de societăți de tranzit până la firme de tip «fantomă», unde obligațiile fiscale aferente activității ar fi fost practic anulate”.

De asemenea, „în paralel, salariile curierilor ar fi fost achitate prin transferuri bancare efectuate din conturile unor persoane fizice apropiate inculpatului L.A.C., plățile fiind disimulate sub diverse explicații, precum «restituire împrumut»”.

Ulterior, „în acest mod, inculpații ar fi efectuat retrageri succesive de numerar de la bancomate, în cuantum de până la 10.000 lei zilnic pentru fiecare card utilizat, ajungând să retragă zilnic echivalentul a aproximativ 20.000 euro”.

Potrivit comunicatului, „din nouă societăți comerciale controlate de inculpați, în decurs de 21 de zile, ar fi fost retrasă în numerar suma totală de 1.337.449 lei, prin efectuarea a 286 de operațiuni de retragere”.

Cu ocazia perchezițiilor, au fost identificate „sumele de 351.000 de lei și 37.050 de euro, zeci de carduri bancare, precum și două mașini de numărat bani”, bunuri ridicate în vederea sechestrului asigurător.

Totodată, procurorii au dispus „instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare și asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților și a societăților controlate de aceștia”.

DNA precizează că „urmarirea penală în cauză se desfășoară și față de alte persoane fizice și juridice” și că „punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală”, care „nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.