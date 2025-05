Caz șocant într-un centru privat de îngrijire a bătrânilor, în Dorohoi, județul Botoșani. 72 de bătrâni erau ținuți în condiții inumane, iar unii erau plini de răni. „Nu am știut dacă o beneficiară este vie sau a murit, necrozată”, povestește un inspector. Mai multe anchete au fost demarate.

Verificările au fost făcute la sesizarea procurorilor, după ce o femeie a murit în azil, în condiții suspecte, în ianuarie 2025. Astfel, anchetatorii au dispus exhumarea cadavrului. Ulterior, au efectuat o percheziție la azilul de bătrâni din Dorohoi.

Anchete la azilul groazei din Dorohoi

Nereguli extrem de grave au găsit și de inspectorii ANPC. 72 de persoane erau îngrămădite într-un centru autorizat pentru cel mult 25. Condițiile erau inumane, cu dormitoare supraaglomerate și beneficiari neglijați medical.

Mulți beneficiari ai azilului groazei au fost găsiți într-o stare precară de sănătate și aveau răni pe corp, spun cei de la Consiliul de Monitorizare, instituția care se ocupă cu verificarea centrelor de bătrâni din țară.

„Impactul mare a fost când am intrat în camera beneficiarilor. Am găsit o beneficiară, pur și simplu nu am știut dacă este vie sau a murit, necrozată. Neagră la ochi, iar ochii, nici ieri și nici azi nu am putut să mă uit. Nu știu dacă mai are ochii sau nu. Aveau probleme la picioare, afecțiuni, erau umflate”, a spus Monica Dumitrescu, inspector Consiliul de Monitorizare.

De asemenea, au fost găsite foarte multe medicamente expirate. „Sute de cutii. Sunt şi medicamente neuroleptice”, a mai declarat inspectorul.

Printre neregulile găsite se numără: mucegai şi infiltraţii în pereţi şi pardoseli, iar spaţiile de alimentaţie publică, agregatele frigorifice cu funcţie de răcire şi congelare sunt neigienizate, cu straturi grosiere de arsură, murdărie şi grăsime.

În plus, spaţiile de cazare sunt neconforme, neigienizate, necorespunzătoare, au mai transmis într-un comunicat cei de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

"Capacitatea maximă de cazare a unităţii este de 25 de persoane, în spaţiul autorizat s-au identificat 37 de beneficiari. În spaţii anexe neautorizate din perimetrul centrului au fost găsite 37 de persoane cazate în condiţii improprii. Pentru persoanele cazate în spaţiul neautorizat vor fi anunţaţi de îndată aparţinătorii pentru a-i prelua şi, în situaţia neprezentării acestora, vor fi informate DGASPC Botoşani, DAS Dorohoi şi UAT-urile pe raza cărora îşi au domiciliul beneficiarii. Pentru această acţiune a fost informată şi Instituţia Prefectului Botoşani", au mai menţionat reprezentanţii de la ANPC.

Centrul pentru adulţi cu dizabilităţi din Dorohoi are licenţă de funcţionare valabilă şi, în urma problemelor găsite de comisarii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, operatorul economic a fost sancţionat cu patru amenzi în valoare totală de 45.000 de lei.

Azilul va fi închis, iar familiile celor cazați au fost anunțate să vină să-și preia rudele.