 John Goodman, de nerecunoscut la 74 de ani. Actorul a slăbit spectaculos după ce și-a schimbat stilul de viață | adevarul.ro
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John Goodman, de nerecunoscut la 74 de ani. Actorul a slăbit spectaculos după ce și-a schimbat stilul de viață

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John Goodman a surprins cu cea mai recentă apariție publică. Actorul în vârstă de 74 de ani este vizibil mai slab într-o fotografie făcută alături de David DeLuise, cunoscut pentru rolul lui Jerry Russo din serialul Disney Channel „Magicienii din Waverly Place”.

John Goodman. FOTO: Getty Images
John Goodman. FOTO: Getty Images

Cei doi actori s-au întâlnit întâmplător într-un magazin alimentar, iar DeLuise a publicat fotografia pe Instagram. În imagine, Goodman apare aproape de nerecunoscut, după transformarea fizică prin care a trecut în ultimii ani.

„A fost copilăria mea!! Legendă! Îmi place că pot să spun asta despre cineva ;) Dacă știți, știți”, a scris David DeLuise în descrierea fotografiei.

Transformarea lui John Goodman vine după ani în care actorul și-a schimbat radical stilul de viață și a slăbit zeci de kilograme. Starul din „Roseanne” a dezvăluit în trecut că „recordul” său de greutate a sa se apropia de aproximativ 181 de kilograme, relatează People.

A renunțat la zahăr și alcool

În 2010, Goodman spunea că a slăbit aproape 45 de kilograme după ce a renunțat la zahăr și a început să facă sport în mod regulat, ajungând să se antreneze șase zile pe săptămână.

Actorul a povestit că, în trecut, trecea prin perioade în care slăbea, după care revenea la vechile obiceiuri și recâștiga kilogramele pierdute.

„Pur și simplu am încetat să mănânc tot timpul”, explica Goodman într-un interviu din 2016. El a povestit că obișnuia să ia constant câte ceva de mâncare și să ducă alimentele la gură aproape fără să-și dea seama.

Un rol important în transformarea sa l-a avut și renunțarea la alcool. Goodman nu mai consumă alcool din 2007, după ani în care s-a confruntat cu dependența.

Actorul a povestit că a decis să renunțe la băutură după ce și-a dat seama că nu mai suporta să se privească în oglindă și că își dorește să trăiască mai sănătos. La un moment dat, după un weekend în care consumase mult alcool alături de prieteni, s-a trezit tremurând și a decis să se interneze într-un centru de tratament.

Goodman face sport și la 74 de ani

În ultimii ani, actorul a continuat să facă sport. Goodman a povestit că a practicat boxul și că obișnuia să meargă pe jos zilnic.

Goodman a vorbit recent și despre stilul său de viață fără alcool. Într-un videoclip publicat pe Instagram în luna iulie, actorul a glumit că nu mai face grătar, deoarece nu mai consumă alcool.

„Nu mai fac grătar pentru că nu mai beau. Era o scuză bună să mă îmbăt – să stau în fața a ceva fierbinte”, a spus actorul.

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