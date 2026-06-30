Video Viorel Pașca, coordonatorul azilelor vizate de DIICOT, declarații din timpul perchezițiilor: „Statul ne-a luat prin surprindere. Nu mă consider vinovat”

Liderul rețelei de centre sociale din Bihor, Viorel Pașca, a reacționat în timpul descinderilor efectuate de DIICOT, precizând că nu are nimic de ascuns. „Nu am nimic de ascuns și nu mă consider vinovat”, a declarat acesta.

Procurorii DIICOT au desfășurat marți dimineață zeci de percheziții în mai multe locații din județul Bihor, vizând centrele administrate de Viorel Pașca, cunoscut în spațiul public drept „Bunul Samaritean” din Dumbrava. Ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat și alte infracțiuni grave, potrivit surselor judiciare.

Viorel Pașca a afirmat că a aflat în aceeași zi că este cercetat penal și că autoritățile verifică toate centrele în care sunt găzduite persoane vulnerabile.

„Statul ne-a luat prin surprindere”

„Statul ne-a luat prin surprindere. Am aflat astăzi că sunt cercetat penal, inclusiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Se verifică toate casele în care sunt cazați beneficiarii. Sunt sute de oameni aici și verificările au loc pentru că am găzduit aproximativ 400 de persoane. După 20 de ani au descoperit că am 400 de oameni. Au venit să cerceteze și este normal să facă acest lucru”, a declarat Viorel Pașca, pentru bihon.

Acesta a susținut că a existat deja o sesizare depusă anul trecut la Parchet, iar autoritățile au acționat în urma acesteia: „Știu că ministrul a depus anul trecut o plângere la Parchet. Probabil s-au pregătit și cu locuri unde să îi ducă. Deocamdată verifică documentele, iar ulterior este posibil să îi preia și să îi mute în alte centre.”

Pașca mai afirmă că a solicitat în repetate rânduri intervenția instituțiilor statului pentru preluarea beneficiarilor: „Eu le trimit solicitări de aproape un an, prin care îi rog să vină să preia beneficiarii. Nu am nevoie de avocat, deși am acest drept. Nu am nimic de ascuns și nu mă consider vinovat.”

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Sute de persoane în centrele din Bihor

Asociația „Bunul Samaritean”, care îngrijește circa 380 de persoane vulnerabile, este vizată de perchezițiile efectuate, marți, de DIICOT și IGPR, în mai multe locații din județul Bihor.

„Avem sute de oameni în control de la DIICOT. Sunt câteva zeci la Tina, alții la Incești și alții la Dumbrava”, a mai declarat acesta.

„Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (...) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. (...) Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a declarat Viorel Pașca.

Potrivit acestuia, în prezent sunt îngrijite 380 de persoane în centrele din Dumbrava, Tinca și Incești.

„Provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării. Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină. Că din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită. Și atunci îi trimit la Dumbrava, cu ambulanța. Sau cu mașina poliției. Îi aduc aici, că n-au unde să-i ducă”, a explicat acesta.

Întrebat cum a reușit să susțină financiar activitatea desfășurată în toți acești ani, a răspuns: „din donații”.

În paralel, anchetatorii susțin că persoanele găzduite ar fi fost menținute într-o stare de dependență, iar activitatea rețelei ar fi generat sume importante din donații și fonduri destinate asistenței sociale.

„Liderul grupului infracțional a recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-au menținut într-o stare de dependență și aservire.”, au precizat anchetatorii.

Potrivit informațiilor publicate anterior de presa locală, inclusiv Bihon.ro, ancheta ar avea la bază și un incident din iulie anul trecut, când Viorel Pașca ar fi transportat mai multe persoane bolnave către DGASPC Mehedinți.