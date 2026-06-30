Dragoș Pîslaru anunță formarea unei celule de criză după descinderile DIICOT din Bihor: „Prioritatea noastră absolută este siguranța oamenilor”

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat convocarea unei celule de criză la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în urma acțiunilor desfășurate de DIICOT în județul Bihor, la mai multe imobile în care erau găzduite persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Potrivit ministrului, autoritățile au intervenit pentru a asigura protecția persoanelor afectate și pentru identificarea unor soluții rapide de cazare și îngrijire.

„Prioritatea noastră absolută este siguranța oamenilor”, a transmis Dragoș Pîslaru într-o postare publicată pe Facebook.

Acesta a precizat că președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități se află deja în teren și colaborează cu autoritățile locale pentru găsirea unor soluții adaptate nevoilor fiecărei persoane.

Totodată, ministrul a anunțat că este în contact permanent cu autoritățile din județul Bihor și că a dispus mobilizarea de urgență a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), precum și a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor.

„Sunt în contact permanent cu autoritățile județene și am dispus mobilizarea de urgență a Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului și a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor, astfel încât echipele de specialiști să fie prezente în teren și să acorde tot sprijinul necesar”, a transmis Pîslaru.

Ministrul a subliniat că, potrivit informațiilor disponibile în acest moment, persoana vizată de ancheta DIICOT nu deține acreditare și nu are servicii sociale licențiate pentru activitățile desfășurate în imobilele în care erau găzduite persoanele vulnerabile.

„Este important de clarificat faptul că persoana vizată de anchetă nu deține acreditare și nu are servicii sociale licențiate pentru activitățile desfășurate în imobilele în care găzduia aceste persoane”, a precizat acesta.

În final, Dragoș Pîslaru a transmis că Ministerul Muncii colaborează cu autoritățile locale pentru relocarea în siguranță a persoanelor afectate și pentru identificarea celor mai bune soluții de îngrijire.

„Respectăm atribuțiile organelor de anchetă și sprijinim toate demersurile necesare. În astfel de momente, statul trebuie să intervină rapid și ferm, iar oamenii vulnerabili trebuie protejați”, a concluzionat ministrul interimar.

Amintim, o amplă operațiune DIICOT și DSU este în desfășurare în județul Bihor, unde procurorii au descins la 27 de adrese într-un dosar șocant de trafic de persoane și criminalitate organizată. O rețea condusă, conform unor surse judiciare, de Viorel Pașca este acuzată că a exploatat în condiții inumane sute de persoane vulnerabile și ar fi ascuns decese pentru a încasa ilegal ajutoare financiare. Gravitatea situației a impus declanșarea unei misiuni masive de salvare: Departamentul pentru Situații de Urgență a mobilizat peste 150 de ambulanțe și autospeciale pentru a evalua medical și a evacua de urgență victimele găsite în stare critică.