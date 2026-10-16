SRI, vizat de un fake news. Serviciul Român de Informații dezminte informații false despre bugetul și organizarea instituției

Serviciul Român de Informații (SRI) reacționează după apariția în spațiul public a unor informații pe care le cataloghează drept false și care vizează conducerea și finanțarea instituției. Într-un mesaj publicat pe Facebook, reprezentanții SRI au transmis o serie de clarificări privind modul de administrare a bugetului și organizarea internă.

SRI, vizat de un Fake News Foto: Facebook SRI

„În spațiul public au apărut informații false menite a crea confuzie cu privire la conducerea și finanțarea Serviciului Român de Informații”, se arată pe pagina de Facebook a SRI.

Referitor la cine gestionează bugetul SRI, Serviciul Român de Informații precizează:

„Directorul SRI este ordonatorul principal de credite. Această atribuție poate fi delegată, prin act administrativ intern, adjuncților directorului SRI”.

Referitor la cele 19 entități invocate în informațiile vehiculate online, instituția explică faptul că acestea sunt unități militare aflate în subordine.

„Ce reprezintă cele 19 entități menționate? Sunt unități militare din subordinea SRI, cu personalitate juridică, ai căror comandanți gestionează fondurile alocate propriilor unități. Toate cele 19 unități militare cu personalitate juridică ai căror comandanți au calitatea de ordonatori terțiari de credite au cod unic de înregistrare fiscală, fondurile alocate acestora de la bugetul de stat fiind publice”, precizează SRI.

Instituția subliniază, de asemenea, că bugetul său este public și poate fi consultat pe site-ul oficial al SRI.

„Sunt fondurile publice și transparente? Da. Fondurile provin de la bugetul de stat, sunt gestionate prin Trezoreria Statului, iar situațiile financiare sunt raportate către Ministerul Finanțelor. Bugetul SRI este publicat pe www.sri.ro, inclusiv cel pentru anul 2026”, au arătat reprezentanții serviciului.

În ceea ce privește verificarea modului în care sunt cheltuiți banii publici, SRI afirmă că instituția este supusă unor mecanisme de control atât interne, cât și externe.

„SRI este supus atât controlului intern, cât și controlului extern asupra modului în care sunt utilizate fondurile publice”, se mai arată în mesajul publicat de instituție.