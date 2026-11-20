Kirsten Schwalbe avea 112 ani și 218 zile când a devenit cea mai longevivă persoană din istoria Danemarcei, în octombrie. Doar două zile mai târziu, atenția s-a mutat de la recordul său la documente care indică faptul că, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, ar fi ocupat funcții de conducere în partidul nazist danez.

Kirsten Schwalbe Foto: AFP

Cotidianul danez Kristeligt Dagblad a descoperit însă în Arhivele Naționale ale Danemarcei documente care dezvăluie că Kirsten Schwalbe s-a înscris în 1941, la vârsta de 27 de ani, în Partidul Național-Socialist al Muncitorilor din Danemarca (DNSAP) — principala formațiune nazistă a țării, creată în 1930 după modelul partidului lui Adolf Hitler. Între august 1943 și iulie 1944, ea a acționat ca lider interimar al organizației din orașul Holstebro și a condus, totodată, grupul local al femeilor.

Istoricul danez Claus Bundgaard Christensen, care a examinat documentele, consideră că acestea nu lasă „nicio îndoială” că Schwalbe se număra printre „naziștii proeminenți” din zonă. „Era mai mult decât o simplă membră de rând”, a spus el. „Era mult mai mult decât o simplă activistă.”

Gry Scavenius Bertelsen, muzeografă la Muzeul Rezistenței și la Lagărul Frøslev din Danemarca, a ajuns la aceeași concluzie. Ea a explicat că DNSAP avea o structură ierarhică, cu mai multe trepte de conducere, iar funcția de șefă interimară a grupului local o plasa pe Schwalbe în acest lanț de comandă.

Schwalbe neagă simpatiile naziste și invocă influența soțului

Kirsten Schwalbe a contestat concluziile și a negat că ar fi avut vreodată simpatii naziste. Într-o declarație pentru postul danez TV Midwest, ea a susținut că „abia dacă” știa ce idei promova partidul și că a urmat dorința soțului său.

„Soțul meu mi-a cerut, iar eu am spus că îmi era indiferent. Politica nu mă interesa deloc, așa că pur și simplu am făcut ceea ce credea el că ar trebui să fac”, a declarat ea în octombrie.

Ulterior, Schwalbe a spus că regretă că „nu s-a documentat” la vremea respectivă. Potrivit relatărilor citate în textul-sursă, și răposatul său soț, Laurits Wilhelm, ar fi deținut o funcție de conducere în partidul nazist danez.

Deși și-a exprimat regretul, ea consideră „nedrept” să dea socoteală acum pentru fapte de acum opt decenii. „Pe atunci, soțiile nu se preocupau de asemenea lucruri. Le lăsau în seama bărbaților”, a adăugat Schwalbe.

Familia a transmis presei locale că Schwalbe este „profund afectată de relatările din presă” și a refuzat să ofere alte comentarii.

Editura Gyldendal și autorii biografiei, Frederik Helms și Line Morell Holm, au declarat că nu cunoșteau acest trecut. Ei au promis cercetări suplimentare și ediții actualizate ale cărții.

Un partid construit după modelul nazist german

Înființat în 1930, DNSAP a copiat modelul Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Germani (NSDAP), condus de Adolf Hitler, și a devenit cea mai mare mișcare fascistă din Danemarca în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Membrii săi foloseau salutul hitlerist și svastica, iar partidul promova antisemitismul.

La apogeu, formațiunea a avut aproximativ 39.000 de membri, fără să dobândească însă o susținere electorală semnificativă: la alegerile din 1939, a obținut doar 1,8% din voturi.

După invazia germană din aprilie 1940, în urma căreia Danemarca a căzut sub ocupație în doar câteva ore, DNSAP a colaborat activ cu forțele celui de-al Treilea Reich și a recrutat danezi pentru Waffen-SS. Partidul s-a desființat în mai 1945, odată cu eliberarea țării.