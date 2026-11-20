Preşedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a declarat vineri că magnatul american Elon Musk ia în considerare posibilitatea de a cumpăra una sau două insule din arhipelag pentru a stabili baze de lansare pentru rachetele companiei sale spaţiale SpaceX.

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„Încercăm să profităm de poziţia noastră geografică pentru a intra în această afacere, iar acum sperăm că Elon Musk va accepta propunerea", a spus liderul filipinez într-o conferinţă de presă, confirmând că guvernul său poartă deja discuţii cu SpaceX pe această temă.

Marcos Jr. a subliniat că poziţia strategică a arhipelagului, pe partea vestică a Pacificului şi avantajoasă datorită rotaţiei Pământului, garantează, de asemenea, siguranţa operaţiunilor, scrie Agerpres.

„Dacă ar apărea vreo problemă, racheta ar cădea în mare", a subliniat preşedintele filipinez.

„Nu încercăm să fim NASA sau să trimitem un om pe Lună sau pe Marte, ceea ce încercăm este să intrăm în afacerea siturilor de lansare", a explicat Ferdinand Marcos Jr., care nu a oferit detalii despre stadiul negocierilor cu magnatul american.

Planurile antreprenorului au ieşit la iveală la doar câteva ore după ce SpaceX a respins acuzaţiile privind apariţia de resturi pe plajele din nordul Mexicului, după explozia unui propulsor al rachetei sale Starship săptămâna trecută.

Ambasadorul Filipinelor în SUA, Jose Manuel Romualdez, a dezvăluit joi presei locale că Elon Musk vizitează ţara „discret şi foarte des" pentru a analiza terenurile şi a dezvolta aceste proiecte, un interes pe care l-a descris ca un „semnal excelent" pentru economia naţională.

„Cel mai bogat om din lume este cu adevărat foarte interesat de Filipine, îi place ţara", a declarat Romualdez, care a afirmat că, după conversaţiile cu Musk, „se poate observa că are destule cunoştinţe" despre arhipelag.

Elon Musk a călătorit săptămâna aceasta la Manila ca parte a delegaţiei care l-a însoţit pe preşedintele american Donald Trump în vizita sa oficială în Filipine, care a durat mai puţin de 24 de ore.