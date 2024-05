Cât cheltuie o familie cu trei copii și ce sfaturi a primit pentru a scădea din costuri. „Așteptăm reducerile și la SH ca să merite”

Un părinte care are trei copii a cerut sfaturi pe Internet pentru a reuși să mai reducă din cheltuieli, mărturisind că ar vrea să nu-și priveze copiii de anumite cursuri. „Orice ai reduce scazi nivelul de trai”, i-au spus internauții, în timp ce alte persoane consideră excesiv bugetul.

Pe un grup public de pe o rețea de socializare, un părinte a cerut sfaturi pentru a reuși să mai reducă din costurile lunare care se apropie uneori de 20.000 lei. Familia are trei copii, părinții fac bugetul în fiecare lună, ținând evidența cheltuielilor, însă tot se ajunge la sume considerabile.

„Tot timpul parcă apare câte ceva”

Iată care este lista de cheltuieli, așa cum a prezentat-o părintele:

„- Mâncare - gătesc, nu comandam -2.500 lei;

- Haine -cumpăr de la pepco, lidl, carrefour, nimic scump, uneori mai primim haine de la cunostințe - dar tot dăm 400 lei pe lună;

- încălțăminte - lejer câte 800 lei o tură de cumpărat de încălțat (și trebuie des);

- facturi 1.500, benzina 1.000 etc.

Nu cheltuim aiurea și tot nu reușesc să scad sub 12.000 - 13.000 lei pe luna + aproape 6.000 lei pentru casă.

Tot timpul parcă apare câte ceva (ba 4.000 lei două măsele, ba kineto + ortoped 1.700 lei, ba aparat denatar - nici nu mai zic). Copiii vor ba la robotică - 500 lei, la înot – 1.800 lei pe luna, la dansuri și tot așa). Nu vreau nici să îi limitez, dar nici nu mai știu cum să mai scad din cheltuieli. Dacă aveți sugestii, recomandări, sfaturi, modele de gestionare inteligentă a banilor, orice, v-aș fi recunoscatoare”, a scris autoarea postării.

Și au început să se aștearnă părerile. Cei mai mulți părinți au vorbit despre cât de important este să faci mâncare acasă (deși autorul postării menționase că asta face), reușind astfel să economisești considerabil. Limitarea activităților în care sunt angrenați copiii și pentru care se plătesc taxe, la cel mult una/copil, a fost un alt sfat.

„Am economisit o grămadă de bani de când caut medici buni dar care lucreaza cu Casa de Asigurari, nu mi-a venit să cred uneori cum doar cu o trimitere nu plătesc nimic”, a scris cineva.

„Eu am doi copii, dar îndrăznesc să scriu - băieții mei au fost învățați că hainele sunt necesare, nu fițe sau moft. Așa că le-am luat de multe ori de la magazine cu buget mai prietenos. (...) Legat de activitățile extra, am încercat să nu îi frustrez, dar sunt lucruri pe care ni le putem permite (gen 1 opțional/activitate extra plătită per copil) și altele pe care le prioritizăm. La mâncare și sănătate nu fac rabat. La noi, copiii sunt în grija mea 95% din timp, iar de jumătate de an locuiesc doar eu cu ei. Înainte să se întample asta, am început să pun, lunar, toate cheltuielile pe hârtie, pe categorii, ca să pot vedea exact unde se duc banii și care sunt prioritățile”, a scris altcineva.

„Încercați să “nu mai aveți”. Construiți un buget la început de lună care să fie rezonabil dar și realist pentru dumneavoastră. Diferența de bani câștigată în plus o depuneți într-un cont de economii cu perioada de scadență 1 lună să zicem.

Acum trebuie să vă încadrați în buget. Nu folosiți cardurile de credit pentru a vă putea menține mai ușor în buget.

Notați cheltuielile pe fiecare categorie într-o aplicație. Eu folosesc Apple Pay și îmi este ușor să le văd apoi și să le notez - pentru buget folosesc Buddy. Încercați să notați zilnic sau la câteva zile, apoi devine greu pentru că nu mai știți ce ați cumpărat exact.

Luna următoare puteți ajuta bugetul în funcție de ce a funcționat și ce nu luna aceasta. Nu va fi perfect dar vă va ajuta să fiți în controlul banilor dumneavoastră. Este greu când ai un venit mai generos să îți refuzi lucruri, te gândești că “am muncit, merit” însă e ușor să cazi într-un cerc vicios”, a fost un alt sfat.

„Efectiv e prea scump totul”

Cei mai mulți părinți au spus că fac economii serioase cumpărând haine în perioadele de reduceri și de la magazine nu foarte pretențioase, considerând că nu este necesar să investească în produse cu o anume etichetă. Un părinte care de asemenea are trei copii a spus că i-a responsabilizat pe cei mari și că aceștia își cumpără haine din banii lor, iar uneori mai face cumpărături de pe un site cu haine seconnd-hand.

„Cele mari: dacă vor haine, de când au burse, își cumpără din acei bani. Fiecare are pe lună cam 1.000 de lei, dacă punem și alocația. E suficient și alți bani nu le mai dau, ajunge pentru orice ieșire, bani de școala sau altceva. (...) Darrrrr! Cheltuim de nu se poate pe mâncare și nici măcar nu ieșim vreodată. Deci efectiv e prea scump totul! Cu alte urgențe nu avem probleme, facem analize cam de două ori pe an și asta e tot, restul afecțiunilor le rezolv eu sau la medicul de familie. Nu mai merg la pediatru că e efectiv pierdere de bani și tot acolo ajung, ca și la cel de familie, tratament normal. Ce e momentan mai cheltuială e cu stomatologul la mine, dar e ceva finit, nu o pot trece ca și cheltuiala lunară veșnic.

Bani de motorina nu-s așa mulți, folosim acum o singură mașină și cheltui poate 300-500 maxim-maxim pe luna pe combustibil”, și-a prezentat părintele situația.

„Eu dintotdeauna am cumpărat lucruri doar în februarie și august”

„Dacă la 7 ani cheltuiți așa mult pe haine, pregătiți-vă pentru adolescență la sume mult mai mari. Eu dintotdeauna am cumpărat lucruri doar în februarie și august, cu mici variații, pentru ca atunci se fac lichidări de stocuri mai ales la hainele de sezon, pentru anul următor. Urmăresc doar haine din materiale rezistente, bumbac 100%, și doar reduceri de min 50%. Așa nu mă stresez că se rupe ceva”, și-a spus opinia un alt părinte.

„Pe mine m-a salvat lada frigorifică”

„Pe mine m-a salvat lada frigorifică. Cumpăr carne la 2-3 luni en-gros, cum văd zarzavat la ofertă iau și pun în punguțe. Am mereu stoc de ulei, paste, orez, linte, fasole ca să am pe ce pune mâna. Haine le iau vara pentru iarna și invers”, este un alt sfat.

„Încă ceva, eu îmi fac listă cu ce fac de mâncare săptămâna asta de exemplu, apoi trec produsele pe foaie. Și lângă, o sumă de bani. De exemplu, 10 lei lângă cartofi. La final scriu totalul jos. Apoi încerc să nu trec de suma respectivă, iar de la un timp la multe produse îmi "rămâne" câte puțin. Și e tare bine la casă când în loc de 400 lei dai doar 350, de exemplu”, scrie altcineva.

Foarte mulți părinți au spus că nu le este rușine să cumpere haine și chiar încălțăminte din magazinele cu produse second-hand. Mai mult, uneori așteaptă ieftinirile și în astfel de magazine. „Așteptăm reducerile și la SH ca să merite”, au scris părinții.

Alți părinți au spus că își organizează activitățile aproape de casă, astfel încât copiii să poată să meargă pe jos, optează pentru activități extrașcolare organizate la Palatul Copiilor, care sunt fără taxă, au căutat cele mai bune oferte la furnizorii de electricitate și gaz, la fel au procedat cu serviciile bancare, au scăzut temperatura în locuință pe timp de iarnă cu două grade Celsius etc.

„Ce reprezintă încă o provocare și căutam soluții convenabile - partea de sănătate. Când e un episod de boală ajungem să cheltuim foarte mult pentru că avem nevoie de control urgent/analize urgente și nu avem timp să stăm după programari din timp etc.”, a scris un alt părinte.

Alți părinți spun că vânează reducerile nu doar la haine, ci și pentru detergenți și produse pentru curățenie și acceptă și ajutorul părinților, procurându-și astfel legume și carne și primind chiar și ajutor în bani. Cei cu copii mici caută să angajeze ca baby-sitter tinere studente, tarifele fiind uneori mai mici.

„E viața foarte scumpă în România, raportat la venituri. Chestiile de bază: alimente, haine, produse de curățenie și igienă au același pret, dacă nu chiar un pic mai mare comparativ cu alte țări europene, unde salariul mediu e mai mare, unde părinții primesc subvenții, cursuri gratuite pentru copii. Nu văd de unde ați mai putea tăia fără să vă scădeți standardul de viață”, concluzionează un părinte, în timp ce alții, care s-au stabilit în străinătate, sunt pur și simplu scandalizați de prețurile mari pentru cursurile de înot.

„Doamne Sfinte cât costa înotul! În Belgia plătim vreo 300 euro pe an sau ceva de genul”, scrie un alt părinte.

„Da, este o cheltuială semnificativă. În orașul meu, 2 ședințe/săptamana × 2 copii = 1.000 lei/ lună”, „300 lei x 3 copii = 900 lei. 1.800 mi se pare enorm”, „Eu dau aproape 200 eur pe lună pentru doi copii”, „ 570/luna 8 ședinte. București, nu central, nu fitze, zonă limitrofă cât de cât” sunt alte tarife prezentate de părinți pentru cursurile de înot plătite pentru copii.