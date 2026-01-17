search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Paștele în 2026, sărbătorit la date diferite de ortodocși și catolici. În ce an va coincide din nou data

Publicat:

Credincioșii ortodocși și cei catolici, care în 2025 au serbat Paștele la aceeași dată, 20 aprilie, nu vor mai avea această oportunitate în 2026. Se va mai întâmpla însă încă o dată până în 2030.

Paștele încă se sărbătorește la date diferite în lumea creștină FOTO: AP
Paștele se sărbătorește, în 2026, mai devreme decât anul trecut, iar datele pentru Paștele ortodox și cel catolic nu se mai suprapun.

În 2026, catolicii vor sărbători primii Învierea Domnului, pe 5 aprilie. La aceeași dată creștinii ordotocși sărbătoresc Floriile, o sărbătoare cu dată variabilă, marcată în calendar cu o săptămână înaintea Paștilor. Paștele ortodox cade în acest an în 12 aprilie, la o săptămână după cel catolic, după ce în 2025 datele au coincis (un fenomen care nu se întâmplă foarte des).

De ce sunt date diferite

Sărbătorirea Învierii Domnului la aceeași dată se întâmplă atunci când prima lună plină de după echinocțiul de primăvară apare târziu, după 3 aprilie, conform basilica.ro..

Data Paștelui se calculează și astăzi respectându-se trei criterii adoptate în cadrul Sinodului de la Niceea din anul 325:

- Învierea Domnului se va serba întotdeauna duminica;

- duminica în care se sărbătorește paștele va fi cea imediat următoare lunii pline de după echinocțiul de primăvară;

- când 14 Nisan (din calendarul iudaic) sau prima lună plină de după echinocţiul de primăvară cade duminica, Paştele creștin va fi serbat în duminica următoare, pentru a nu se serba odată cu Paştele iudaic, dar nici înaintea acestuia (regulă încă respectată cu strictețe de ortodocși).

Diferența datelor între ortodocși și catolici apare din cauza folosirii a două calendare diferite. Astfel, Biserica Romano-Catolică și confesiunile protestante folosesc calendarul gregorian, adică același calendar civil folosit astăzi în toată lumea, pe când Biserica Ortodoxă folosește, pentru calculul Paștelui, calendarul iulian (sau o formulă derivată din acesta), care este în prezent decalat cu 13 zile față de calendarul actual.

Pentru 2026, calculele bazate pe calendarul gregorian duc la data de 5 aprilie pentru Paștele catolic, în vreme ce folosind formula tradițională ortodoxă, Paștele este stabilit la 12 aprilie, adică cu o săptămână mai târziu.

În unii ani, calculele ajung întâmplător la aceeași duminică, motiv pentru care Paștele este comun. Ultimul exemplu a fost 2025, iar anterior creștinii au serbat Paștele în aceeași zi în 2017, în 2014, în 2011, în 2010 etc.. Următorul an în care data va fi din nou comună este 2028.

Cum cade Paștele în perioada 2026-2030

Paștele Ortodox și Paștele Catolic se vor sărbători la dată comună, în intervalul 2026-2030, doar în anul 2028, respectiv în 16 aprilie. Iată la ce date va fi sărbătorit în 2026, 2027, 2028, 2029 și 2030 Paștele, potrivit basilica.ro:

Paștele Ortodox:

• 2025 – 20 aprilie

• 2026 – 12 aprilie

• 2027 – 2 mai

• 2028 – 16 aprilie

• 2029 – 8 aprilie

• 2030 – 28 aprilie

Paștele catolic:

• 2025 – 20 aprilie

• 2026 – 5 aprilie

• 2027 – 28 aprilie

• 2028 – 16 aprilie

• 2029 – 1 aprilie

• 2030 – 21 aprilie.

Învierea Domnului sau Paștele reprezintă cea mai importantă sărbătoare a creștinătății, când se celebrează Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, la trei zile după ce a fost răstignit pe cruce. Paștele este precedat de o perioadă de post și rugăciune, Postul Paștelui fiind cel mai lung de peste an. Postul Sfintelor Paști începe în acest an în 23 februarie și se încheie în 11 aprilie.

De mulți ani se vorbește despre  sărbătorirea Paștelui la o dată comună în toată lumea creștină, însă pentru îndeplinirea acestui deziderat este nevoie de o decizie comună în rândul Bisericilor Ortodoxe. Deși Biserica Ortodoxă Română a adoptat, în 1924, calendarul îndreptat, Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă a Georgiei și Biserica Ortodoxă din Macedania nu au făcut-o. BOR a decis, astfel, pentru a respecta unitatea ortodoxă, să mențină aceeași dată de celebrare a Învierii Domnului.

