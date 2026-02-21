search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Începe Postul Paștelui, cel mai lung și mai greu din anul bisericesc

Publicat:

Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și durează 48 de zile, până pe 11 aprilie, fiind cea mai lungă și mai importantă perioadă de post din calendarul ortodox.

Postul Paștelui 2026 începe duminică, pe 23 februarie FOTO Shutterstock
Postul Paștelui 2026 începe duminică, pe 23 februarie FOTO Shutterstock

Lăsata Secului pentru Postul Paştelui 2026, pe 23 februarie, marchează începutul uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox. Postul Paștelui 2026 începe, la fel ca în fiecare an, cu 40 de zile înainte de sărbătoarea Învierii Domnului și este considerat cel mai aspru post din an.

Postul Paștelui durează 40 de zile

Săptămâna Albă, cunoscută și sub numele de Săptămâna Brânzei, este ultima săptămână de dinaintea Postului Mare. În această perioadă, credincioșii renunță la carne, dar pot consuma lactate, ouă și pește. Este o etapă de tranziție, din punct de vedere alimentar cât și spiritual, menită să pregătească trupul și sufletul pentru rigorile postului.

Postul Paștelui amintește de postul de 40 de zile și 40 de nopți ținut de Iisus Hristos înainte de a începe propovăduirea Evangheliei. 

Se adaugă Săptămâna Patimilor

Postul Paștelui nu se încheie odată cu împlinirea celor 40 de zile, ci continuă cu Săptămâna Patimilor, cunoscută și ca Săptămâna Mare, ultima săptămână dinaintea Paștelui, care comemorează suferințele, răstignirea și moartea Mântuitorului Iisus Hristos. În această perioadă, rânduielile bisericești devin și mai stricte. 

Fiecare zi a Săptămânii Patimilor poartă o semnificație:

Luni - Ziua de luni ne aduce în faţă icoana tânărului Iosif care a fost vândut de fraţii săi în Egipt. Istorisirea vieţii sale în cultul liturgic este anticiparea Jertfei Mântuitorului Iisus Hristos care a fost vândut de Iuda.

Marți - În Marţea Mare, numită și Marțea Sează, are loc pomenirea Pildei celor zece fecioare. Aceasta este ziua în care Iisus Hristos le-a povestit celor 12 ucenici ai săi pilda celor 10 fecioare, care prezintă povestea a cinci fecioare „înțelepte" și cinci „neînțelepte" care se pregătesc pentru nuntă.

Miercuri - Tot o pomenire se face și în miercurea din Săptămâna Patimilor, cea a femeii păcătoase care a spălat cu lacrimi şi a uns cu mir picioarele Mântuitorului, simbol al pocăinţei adevărate şi al îndreptării omului păcătos.

Joi - Slujba de joi amintește de patru evenimente deosebite din viaţa Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor, ca pildă de smerenie; Cina cea de Taină, la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii; rugăciunea arhierească; începutul Pătimirilor, prin vinderea Domnului.

Vineri - Sunt prăznuite „Sfintele şi mântuitoarele şi înfricoşătoarele Patimi ale Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, Vinerea Mare fiind ziua în care Iisus a murit pe cruce. 

Sâmbătă - La slujba din Sâmbăta Patimilor se prăznuiește îngroparea Mântuitorului Iisus Hristos, iar la miezul nopţii credincioşii ascultă în faţă bisericilor slujba de Înviere, la care se primește lumina şi vestea că Hristos a Înviat.

În timpul acestei săptămâni, în Maramureş, oamenii poartă haine de doliu.

De ce este cel mai greu post din an

Postul Paștelui este considerat cel mai aspru post din an din mai multe motive. Pe lângă durata de peste șase săptămâni, are doar două zile cu dezlegare la pește, implicând un regim alimentar strict, care presupune renunțarea la carne, lactate, ouă și, în anumite zile, chiar și la ulei și vin.

Potrivit rânduielilor bisericești, luni, miercuri și vineri sunt zile de post negru, în care credincioșii cu putere de înfrânare nu mănâncă nimic până seara. Marți și joi este permis consumul de mâncare uscată – fructe, legume, pâine – fără ulei sau vin. Sâmbăta și duminica există dezlegare la ulei și vin, acestea fiind considerate zile de ușurare.

Spre deosebire de alte posturi, care includ mai multe zile de dezlegare la pește, Postul Paștelui are doar două: 25 martie, de Buna Vestire, și 13 aprilie, de Florii. 

De asemenea, este o perioadă bogată în tradiții, rugăciuni și obiceiuri moștenite din generație în generație. Credincioșii participă la slujbele speciale ale postului, se spovedesc și se împărtășesc pentru a se pregăti de Învierea Mântuitorului.

