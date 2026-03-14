Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Când începe vacanța de primăvară în 2026. Zile libere de Paște pentru elevi

Elevii din România vor intra în vacanța de primăvară 2026 în ziua de sâmbătă, 4 aprilie 2026, după finalul cursurilor din modulul 4 al anului școlar 2025-2026. Ultima zi de școală înainte de vacanță va fi vineri, 3 aprilie 2026.

Vacanța de Paște începe în 4 aprilie. FOTO: Pixabay
Inspectoratele școlare au stabilit ca săptămâna de vacanță, cunoscută și sub denumirea de „vacanță de schi”, să fie cuprinsă între 9 februarie și 1 martie 2026.

Astfel, elevii din România și-au luat vacante în trei perioade 09-15 februarie 2026,  16-22 februarie 2026 și 23 februarie - 01 martie 2026. Elevii care s-au întors în vacanță pe 1 martie vor avea circa o lună de școală până îi așteaptă vacanța de primăvară 2026. 

Vacanta de primavara a elevilor începe pe 4 aprilie

Vacanța de primăvară 2026 este programată în perioada 4 aprilie – 14 aprilie 2026, iar elevii se vor întoarce la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026, când începe ultimul modul de învățare din acest an școlar.

În total, elevii vor avea aproximativ 11 zile libere, perioadă care include atât weekendurile, cât și zilele din jurul sărbătorilor pascale. Vacanța este gândită astfel încât elevii să poată petrece Paștele alături de familie și să se odihnească înainte de ultima parte a anului școlar.

Când pică Paștele ortodox și catolic

În anul 2026, sărbătoarea Învierii Domnului este celebrată la date diferite de către cele două mari confesiuni creștine.

Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie 2026

Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026

Diferența apare deoarece cele două biserici folosesc calendare diferite pentru calculul datei Paștelui. Biserica Catolică folosește calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă se raportează la calendarul iulian pentru stabilirea echinocțiului de primăvară și a lunii pline pascale.

Astfel, vacanța de primăvară a elevilor din 2026 cuprinde atât perioada Paștelui catolic, cât și pe cea a Paștelui ortodox.

Câte zile libere au angajații cu ocazia Paștelui

Și angajații din România beneficiază de zile libere legale cu ocazia sărbătorilor pascale. În 2026, acestea sunt:

- vineri, 10 aprilie 2026 – Vinerea Mare

- sâmbătă, 11 aprilie 2026 

- duminică, 12 aprilie 2026 – prima zi de Paște

- luni, 13 aprilie 2026 – a doua zi de Paște

Pentru majoritatea salariaților, această perioadă se transformă într-o minivacanță de patru zile, deoarece Vinerea Mare se leagă de weekend și de a doua zi de Paște. Astfel, mulți angajați vor avea liber în intervalul 10–13 aprilie 2026.

Unii angajați aleg să își ia și zile de concediu în această perioadă pentru a prelungi vacanța și a o suprapune cu cea a copiilor, care este mai lungă.

