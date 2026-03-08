search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Românii aleg siguranța Bulgariei în 2026: explozie de rezervări pe litoralul vecin în contextul tensiunilor din Orient

0
0
Publicat:

Tot mai mulți români aleg litoralul bulgăresc pentru vacanțele din 2026, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor din turismul internațional. Agențiile de turism spun că vânzările au crescut chiar și cu 30% față de anul trecut, iar Bulgaria se promovează ca o destinație sigură și accesibilă.

Bulgaria poate deveni una dintre principalele destinații de vacanță pentru români FOTO: Shutterstock
Bulgaria poate deveni una dintre principalele destinații de vacanță pentru români FOTO: Shutterstock

În actualul context internațional, Bulgaria poate deveni una dintre principalele destinații de vacanță pentru turiștii români. „Bulgaria profită inteligent de actuala situație geopolitică, poziționându-se ca destinație sigură, stabilă și predictibilă – o direcție pe care, strategic, ar trebui să o consolideze și România. Într-un moment în care turiștii caută liniște, acces facil și costuri controlate, litoralul bulgăresc bifează toate aceste criterii”, a declarat consultantul în turism Traian Bădulescu, potrivit Click!.

Stațiuni precum Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach sau Obzor sunt printre cele mai căutate, datorită accesului ușor cu mașina, serviciilor all inclusive și raportului bun calitate–preț.

Record de turiști români

Interesul pentru litoralul bulgăresc era în creștere încă din 2025. „Numărul înnoptărilor turiștilor români în facilitățile de cazare bulgare a ajuns la aproape un milion în 2025, un avans de 8,5% comparativ cu 2024. Este cel mai mare număr de turiști din România înregistrat vreodată și indică o creștere remarcabilă, de 51,2% față de nivelul din 2019, înaintea pandemiei”, declara în ianuarie ministrul bulgar al Turismului, Miroslav Borsos, citat de Agerpres.

Mulți români se tem că trecerea Bulgariei la euro va duce la scumpiri, însă specialiștii spun că majorările sunt limitate. „Tarifele pentru sezonul 2026 au fost anunțate încă din 2025 prin agențiile de turism, iar creșterile aplicate sunt în linie cu rata inflației deja estimată anul trecut. Practic, nu vorbim despre majorări suplimentare generate de schimbarea monedei”, explică Traian Bădulescu.

Potrivit agențiilor de turism, prețurile sunt în general cu până la 10% mai mari față de anul trecut.

„Vânzările sunt cu 30% mai mari”

Lucian Badîrcea, CEO IRI Travel, spune că interesul pentru Bulgaria a crescut vizibil. „În ceea ce privește tarifele, în cea mai mare parte prețurile s-au menținut la nivelul sezonului trecut sau au înregistrat creșteri corelate cu rata inflației, de până la 10%. (…) turiștii se orientează rapid, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, către destinațiile de proximitate”, a declarat acesta.

Pentru unele stațiuni de pe litoralul bulgăresc, vânzările sunt deja cu 20–30% mai mari decât în 2025.

Reduceri mari la rezervările timpurii

Denisa Oprea, director de marketing Hello Holidays, spune că multe rezervări au fost făcute încă din perioada Early Booking. „Noi avem opt curse charter săptămânale spre Bulgaria în sezonul 2026 (…) cu un grad de ocupare destul de ridicat în acest moment”, a declarat ea.

Reducerile pentru rezervările timpurii au ajuns chiar și la 45% pentru hoteluri din stațiuni precum Albena, Nisipurile de Aur, Sveti Vlas, Nessebar sau Obzor.

„În cea mai mare parte, turiștii noștri vor vacanțe la plajă, cu all inclusive, și o durată de șapte nopți”, a explicat reprezentanta agenției.

Nu toate agențiile confirmă însă creșterea vânzărilor. „Sunt mai scumpe. Noi avem scădere pe vânzări Bulgaria, de la începutul anului și până în prezent (…) Dar este clar că bulgarii au tarife mai mari. Au trecut la euro și s-a rotunjit în favoarea lor”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Chiar și așa, specialiștii spun că litoralul bulgăresc rămâne una dintre cele mai accesibile și populare opțiuni de vacanță pentru români în 2026.

