Cele mai bune școli din București în funcție de sectoare. Unde au fost cele mai bune rezultate în ultimul an școlar

La finalul lunii încep înscrierile pentru clasa pregătitoare, iar până pe 12 martie școlile trebuie să comunice circumscripțiile. Cei mai mulți elevi, dar și cele mai multe școli din țară sunt în București. Vă prezentăm în articol cele mai bine cotate unități de învățământ de stat din fiecare sector, în funcție de media la Evaluarea Națională. Multe dintre acestea sunt colegii naționale, iar asta înseamnă că înscrierea se poate face doar din clasa a V-a și după susținerea unui examen.

Cele mai bune școli din Sectorul 1 al Bucureștiului

Sectorul 1 are o mulți de școli și colegii naționale cu rezultate excelente la Evaluarea Națională. Pe primele locuri sunt:

Colegiul Național de Informatică ,,Tudor Vianu". Este , de altfel, și cea mai bine cotată unitate de învățământ din România, cu o medie a rezultatelor obținute la Evaluarea Națională 2025 de 9,80. Înscrierea se poate face din clasa a V-a. Colegiul Național I.L.Caragiale. Media la Evaluarea Națională: 9,46 Școala Gimnazială ,,Ion Heliade Rădulescu". Media la Evaluarea Națională: 8,96 Școala Gimnazială „Pia Brătianu”. Media la Evaluarea Națională: 8,72 Școala Gimnazială Nr. 5. Media generală la Evaluarea Națională: 8,64

Topul școlilor din Sectorul 2

Colegiul Național ,,Spiru Haret". Media la Evaluarea Națională: 9,46 Colegiul Național ,,Cantemir Vodă". Media la Evaluarea Națională: 9,44 Colegiul Național ,,George Coșbuc". Media la Evaluarea Națională: 9,38 Școala Gimnazială „Maria Rosetti”. Media la Evaluarea Națională: 8,78 Școala Gimnazială Nr. 56. Media la Evaluarea Națională: 8,78

Cele mai bune școli din Sectorul 3

Școala Gimnazială nr. 5. Media la Evaluarea Națională: 8,68 Școala Gimnazială nr. 81. Media la Evaluarea Națională: 8,47 Școala Gimnazială nr.195 (Hamburg). Media la Evaluarea Națională: 8,45 Școala Gimnazială nr. 88. Media la Evaluarea Națională: 8,16 Școala Gimnazială nr. 80. Media la Evaluarea Națională: 8,13

Topul școlilor din Sectorul 4

Școala Gimnazială nr. 79. Media la Evaluarea Națională: 9,01 Școala Gimnazială Nr. 97. Media la Evaluarea Națională: 8,75 Școala Gimnazialp Nr. 194. Media la Evaluarea Națională: 8,42 Colegiul Romano-Catolic ,,Sf. Iosif". Media la Evaluarea Națională: 8,11 Școala Gimnazială nr. 190. Media la Evaluarea Națională: 8,01

Cele mai bine cotate școli din Sectorul 5

Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Media la Evaluarea Națională: 9,70 Școala Gimnazială I. G. Duca. Media la Evaluarea Națională: 8,96 Școala Gimnazială Nr. 150. Media la Evaluarea Națională: 8,66 Liceul Teoretic ,,Ștefan Odobleja". Media la Evaluarea Națională: 8,40 Liceul Teoretic ,,Ion Barbu". Media la Evaluarea Națională: 8,34

Cele mai bune cotate școli din Sectorul 6

Colegiul Național „Grigore Moisil”. Media la Evaluarea Națională: 9,42 Colegiul Național „Elena Cuza”. Media la Evaluarea Națională: 8,92 Școala Gimnazială Nr. 197. Media la Evaluarea Națională: 8,76 Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”. Media la Evaluarea Națională: 8,67 Școala Gimnazială „Orizont”. Media la Evaluarea Națională: 8,51

Cum poți înscrie copilul în altă circumscripție școlară

Pentru că urmează înscrierile pentru clasa de pregătitoare, unitățile de învățământ vor afișa pe 12 martie circumscripțiile școlare, adică zonele arondate.

Dacă optați pentru școala de circumscripție, copilul va fi înscris automat, în baza validării cererii de înscriere.

Dacă doriți să înscrieți copilul la altă școală decât cea la care este arondat, acest lucru se poate întâmpla în limita locurilor rămase libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare, stabilite de fiecare unitate de învățământ în parte (de exemplu, dacă acel copil are frați deja înscriși în școală).

Potrivit Ministerului Educației, ,,părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere".

Practici precum viza de flotant nu sunt recomandate, pentru că nu fac decât să ducă la aglomerarea traficului și a unităților de învățământ. În unele școli din București, foarte solicitate, s-a ajuns în anii anteriori să se învețe în trei schimburi sau în containere.