Marți, 16 Decembrie 2025
Apel al prefectului de Cluj în cazul femeilor depistate cu lepră: toți clienții care au trecut pe la salonul de masaj sunt sfătuiți să meargă la medic

Publicat:

Toți clienții care au trecut pe la salonul de masaj unde lucrau femeile depistate cu lepră sunt sfătuiți să meargă la medic, anunță Maria Forna, prefect de Cluj.

Două angajate suplimentare ale aceluiași centru SPA au fost internate preventiv/FOTO: Shuttterstock
Două angajate suplimentare ale aceluiași centru SPA au fost internate preventiv/FOTO: Shuttterstock

Fac apel la toți cetățenii care ne-au apelat în ultima perioadă ca, în cazul în care observă anumite modificări în ceea ce privește starea de sănătate, să se prezinte la Spitalul de Boli Infecțioase sau la Spitalul de Urgență pentru a fi monitorizați și pentru a fi supuși analizelor specifice”, a declarat Maria Forna, potrivit Digi24.

Două angajate suplimentare ale aceluiași centru SPA au fost internate preventiv la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca pentru supraveghere medicală și teste, după ce săptămâna trecută două colege au fost depistate cu lepră, pentru a stabili dacă și ele au contractat boala.

Cele două surori, care au fost diagnosticate inițial, răspund la tratament și vor fi externate.

Este o perioadă de 12 luni de tratament. Ele vor fi monitorizate conform protocolului la o lună, la 3 luni, iar după aceea din 3 în 3 luni vor reveni în serviciul nostru pentru monitorizarea posibilelor reacții adverse, complicații care pot să apară pe durata tratamentului”, a declarat Violeta Briciu, director medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, adăugând că femeile infectate „nu prezentau simptome la venire decât acele leziuni cutanate. Au tolerat bine medicația, continuă investigațiile, continuă să fie monitorizate pentru toleranța medicației inițiate”.

Amintim că două femei din Bali, de 21 și 25 de ani, angajate la un salon Spa din Cluj, au fost acasă în septembrie şi au stat cu mama lor, care ulterior a fost diagnosticată cu lepră.

Primele simptome le-au observat la finalul lunii trecute, când au şi ajuns la spital, fiind ulterior diagnosticate la rândul lor cu această boală.

