Analizele de laborator au confirmat cel de-al doilea caz de lepră la Cluj, sora femeii deja diagnosticate.

După ce joi a fost confirmat primul caz de lepră la Cluj, analizele de laborator au stabilit vineri diagnosticul și pentru sora primei paciente.

Vineri, 12 decembrie, analizele de laborator au confirmat al doilea caz de lepră (boala Hansen) la Cluj. Este vorba despre sora femeii deja diagnosticate joi, care s-a infectat, la fel ca și aceasta, după ce în luna septembrie a călătorit în țara lor natală și a intrat în contact cu mama lor, deja bolnavă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a mers personal la Cluj pentru a vedea care este situația, a precizat că pacienta confirmată inițial nu mai este contagioasă, iar riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Ambele surori beneficiază de tratament specific recomandat de OMS, ceea ce reduce considerabil riscul de transmitere.

Ministrul a explicat, de asemenea, că lepra are o evoluție lentă și o contagiozitate redusă, iar transmiterea necesită expunere prelungită. Boala nu se transmite prin contact normal, cum ar fi strângerea mâinii, îmbrățișări, călătorii în mijloacele de transport în comun sau folosirea spațiilor comune.