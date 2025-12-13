search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Medicul Adrian Marinescu explică riscurile reale după al doilea caz de lepră confirmat la Cluj

0
0
Publicat:

Doctorul Adrian Marinescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, a declarat vineri, 12 decembrie, că populația generală nu este expusă unui risc real de a se îmbolnăvi de lepră, după confirmarea celui de-al doilea caz al bolii, la Cluj.

Adrian Marinescu, despre contextul epidemiologic și riscurile reale ale bolii/FOTO: Shutterstock
Adrian Marinescu, despre contextul epidemiologic și riscurile reale ale bolii/FOTO: Shutterstock

„Cu siguranță că nu vom intra în panică. Și aici ar trebui să explicăm că lepra nu este eradicată. Trebuie să știm că, la nivelul globului, sunt zone endemice în Asia, în Africa, în America Latină, unde există cazuri de lepră, lepra cunoscută ca boala Hansen”, a spus el pentru Digi24.

Adrian Marinescu a subliniat că situația din România vizează cazuri de import și că eventuala confirmare a unor persoane care au intrat în contact direct cu cele două femei nu reprezintă un pericol major.

Este foarte important de spus că riscul pentru populația generală este oricum mic. În general, există o imunitate naturală la o mare parte a populației”, a explicat el.

În acest context, autoritățile sanitare desfășoară o anchetă epidemiologică la Cluj, care vizează exclusiv persoanele considerate contacți direcți.

Riscul să se îmbolnăvească este extrem de mic, dar sigur că trebuie să existe o monitorizare, iar ceea ce se face acum la Cluj este o anchetă epidemiologică, care se referă exact la aceste persoane”, a mai spus el.

Medicul Adrian Marinescu a mai explicat că nu există motive de îngrijorare pentru clienții salonului de masaj unde a fost confirmat un caz de lepră, subliniind că riscul de infectare este foarte scăzut.

El recomandă prudență doar pentru persoanele care au avut contact direct cu bolnavul, care ar putea să meargă la un control medical, dar fără panică.

Referitor la călătoriile în zone unde lepra este endemică, Marinescu a precizat că simpla vacanță nu presupune un risc, deoarece transmiterea necesită un contact apropiat și prelungit cu persoana infectată.

De asemenea, medicul a menționat că tratamentul reduce aproape complet riscul de transmitere: dacă persoana bolnavă urmează corect tratamentul, șansele de a infecta pe altcineva sunt practic zero.

Dr. Adrian Marinescu
Dr. Adrian Marinescu

Două cazuri confirmate la Cluj

După ce joi a fost confirmat primul caz de lepră la Cluj, analizele de laborator au stabilit vineri diagnosticul și pentru sora primei paciente.

Vineri, 12 decembrie, analizele de laborator au confirmat al doilea caz de lepră (boala Hansen) la Cluj. Este vorba despre sora femeii deja diagnosticate joi, care s-a infectat, la fel ca și aceasta, după ce în luna septembrie a călătorit în țara lor natală și a intrat în contact cu mama lor, deja bolnavă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a mers personal la Cluj pentru a vedea care este situația, a precizat că pacienta confirmată inițial nu mai este contagioasă, iar riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Ambele surori beneficiază de tratament specific recomandat de OMS, ceea ce reduce considerabil riscul de transmitere.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
gandul.ro
image
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
mediafax.ro
image
Gigi Becali nu are niciun dubiu: „Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva la fotbal de când e lumea!”
fanatik.ro
image
Verdict pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în decembrie 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” după 36 de ani
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Măsuri de urgenţă la Spitalul de Pediatrie din Iaşi: Internări sistate şi apă oprită, din cauza unei bacterii
observatornews.ro
image
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
cancan.ro
image
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
prosport.ro
image
Cele mai frecvente motive pentru care centrala nu mai încălzește apa în sezonul rece. Ce verifici înainte să suni instalatorul
playtech.ro
image
Cu ce echipă ține, de fapt, Vali Moraru! Ce favorită are în Dinamo – FCSB
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
L-a văzut pe Dan Petrescu și a spus totul despre starea antrenorului: "Am fost surprins"
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Cutremur de suprafață în Sibiu! Seism bizar în România. Ce magnitudine a avut
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
Filmul de Crăciun care face senzație pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”

OK! Magazine

image
Anunț crucial de la Palat. Mărturisirea Regelui Charles despre cancerul său: cea mai "grea" declarație de până acum

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică