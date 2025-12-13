Medicul Adrian Marinescu explică riscurile reale după al doilea caz de lepră confirmat la Cluj

Doctorul Adrian Marinescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, a declarat vineri, 12 decembrie, că populația generală nu este expusă unui risc real de a se îmbolnăvi de lepră, după confirmarea celui de-al doilea caz al bolii, la Cluj.

„Cu siguranță că nu vom intra în panică. Și aici ar trebui să explicăm că lepra nu este eradicată. Trebuie să știm că, la nivelul globului, sunt zone endemice în Asia, în Africa, în America Latină, unde există cazuri de lepră, lepra cunoscută ca boala Hansen”, a spus el pentru Digi24.

Adrian Marinescu a subliniat că situația din România vizează cazuri de import și că eventuala confirmare a unor persoane care au intrat în contact direct cu cele două femei nu reprezintă un pericol major.

„Este foarte important de spus că riscul pentru populația generală este oricum mic. În general, există o imunitate naturală la o mare parte a populației”, a explicat el.

În acest context, autoritățile sanitare desfășoară o anchetă epidemiologică la Cluj, care vizează exclusiv persoanele considerate contacți direcți.

„Riscul să se îmbolnăvească este extrem de mic, dar sigur că trebuie să existe o monitorizare, iar ceea ce se face acum la Cluj este o anchetă epidemiologică, care se referă exact la aceste persoane”, a mai spus el.

Medicul Adrian Marinescu a mai explicat că nu există motive de îngrijorare pentru clienții salonului de masaj unde a fost confirmat un caz de lepră, subliniind că riscul de infectare este foarte scăzut.

El recomandă prudență doar pentru persoanele care au avut contact direct cu bolnavul, care ar putea să meargă la un control medical, dar fără panică.

Referitor la călătoriile în zone unde lepra este endemică, Marinescu a precizat că simpla vacanță nu presupune un risc, deoarece transmiterea necesită un contact apropiat și prelungit cu persoana infectată.

De asemenea, medicul a menționat că tratamentul reduce aproape complet riscul de transmitere: dacă persoana bolnavă urmează corect tratamentul, șansele de a infecta pe altcineva sunt practic zero.

Două cazuri confirmate la Cluj

După ce joi a fost confirmat primul caz de lepră la Cluj, analizele de laborator au stabilit vineri diagnosticul și pentru sora primei paciente.

Vineri, 12 decembrie, analizele de laborator au confirmat al doilea caz de lepră (boala Hansen) la Cluj. Este vorba despre sora femeii deja diagnosticate joi, care s-a infectat, la fel ca și aceasta, după ce în luna septembrie a călătorit în țara lor natală și a intrat în contact cu mama lor, deja bolnavă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a mers personal la Cluj pentru a vedea care este situația, a precizat că pacienta confirmată inițial nu mai este contagioasă, iar riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Ambele surori beneficiază de tratament specific recomandat de OMS, ceea ce reduce considerabil riscul de transmitere.