Lepra, confirmată și într-o altă țară europeană. „Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris”

Încă un caz de lepră a fost confirmat în Europa, de această dată în Croația. Institutul de Sănătate Publică (HZJZ) precizează că persoana afectată a primit imediat tratament cu antibiotice și că nu există risc pentru sănătatea publică.

„Un caz de lepră importată a fost înregistrat recent în Croația. Persoana afectată a primit imediat tratamentul antibiotic prescris, iar toate contactele apropiate au fost identificate cu promptitudine şi incluse într-un program de monitorizare.

Nu există nicio amenințare la adresa sănătății publice sau niciun risc de transmitere a bolii prin contact social normal sau către restul populației. Sistemul sanitar implementează toate măsurile necesare în conformitate cu expertiza epidemiologică şi liniile directoare profesionale internaționale”, a declarat HZJZ, în urma confirmării cazului la un muncitor străin din Nepal, scrie Agerpres.

Un muncitor nepalez care locuiește de doi ani în Croația a fost diagnosticat cu lepră (boala Hansen). Pacientul a contactat serviciul epidemiologic din Split după ce a prezentat simptome, iar boala, complet vindecabilă cu antibiotice, a fost depistată la timp.

Este important de subliniat faptul că lepra nu este uşor transmisibilă. Transmiterea necesită un contact prelungit şi apropiat cu o persoană infectată netratată, timp de mai multe luni. Contactele sociale ocazionale sau scurte - la locul de muncă, în transportul public, în magazine sau în unitățile sanitare - nu prezintă un risc de transmitere”, a precizat HZJZ.

Autoritățile croate, prin HZJZ și ministrul Sănătății Irena Hrstic, au confirmat că sistemul sanitar este pregătit pentru situații epidemiologice, iar cazul de lepră detectat lângă Split nu prezintă risc pentru sănătatea publică.

Pacientul și persoanele cu care a intrat în contact au fost identificate și evaluate prompt. Cazurile indigene de lepră nu mai apar de zeci de ani, iar acesta este unul izolat, importat.

Guvernul pregătește reguli mai stricte de screening medical pentru lucrătorii străini, inclusiv verificarea istoricului medical și a vaccinărilor.