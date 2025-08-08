Sindicaliștii acuză „management defectuos” și avertizează asupra colapsului Poștei Române. Reacția directorului general: „Este o chestie naturală”

Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), Florin Daniel Gheorghiu, susține că Poșta Română este împinsă spre colaps din cauza managementului defectuos al directorului general, Valentin Ștefan.

Într-o conferință de presă organizată vineri, 8 august, liderul sindical a acuzat că lună de lună sunt desființate structuri poștale, inclusiv în zone rurale, unde un singur factor poștal ajunge să deservească până la șase localități.

„Se închid oficii poştale, iar în momentul în care dispari de pe piaţă, concurenţa îţi ia locul. Sunt şi efecte ale managementului defectuos. Zilele acestea se închid depozitele regionale din Ploieşti, urmează Constanţa şi altele. În momentul în care aceste depozite se închid, Poşta va intra într-un colaps”, a declarat Florin Daniel Gheorghiu, citat de Agerpres.

Sindicalistul avertizează că închiderea depozitelor unde se fac achizițiile centralizate pentru materiale esențiale – de la hârtie la toner – va afecta grav fluxul tehnologic al companiei.

Replica directorului general: „Este o chestie naturală”

Contactat de jurnaliști, directorul general al Companiei Naționale Poșta Română, Valentin Ștefan, a respins acuzațiile și a explicat că desființarea structurilor poștale este parte dintr-un proces administrativ normal, legat de relocarea punctelor de lucru atunci când contractele de închiriere expiră sau personalul se schimbă.

„Este o chestie naturală, care s-a făcut întotdeauna în Poştă şi se face şi acum. (...) Dacă adunarea generală nu ne-ar da acest acord (n.r. de relocare a unui sediu), Poşta funcţionează ilegal, că nu puteam înregistra acel punct de lucru. Asta este singura procedură. Şi într-adevăr, de-a lungul anilor, sindicatul a spălat pe creier miniştri şi i-a speriat spunând că aceste modificări înseamnă distrugerea Poştei”, a precizat Valentin Ștefan.

Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România este afiliat Blocului Național Sindical (BNS) și a anunțat că va continua să atragă atenția asupra a ceea ce numește „situaţia actuală a activităţii Poştei Române şi abuzurile comise de actualul management al companiei”.